美国最危险的工作场所报告：亚马逊、特斯拉上榜

日前，一份美国最危险的工作场所报告将亚马逊和特斯拉与危险系数较高的农场和建筑公司归为一类。

亚马逊和特斯拉常以出现在各种榜单上为豪，但显然并不包括这个排行榜。美国全国职业安全与健康委员会宣传小组根据工厂和仓库的条件，将这两家公司列入了“十二个”美国最危险的工作场所名单。在这两个评判条件下，亚马逊和特斯拉因其工人受伤率高于平均水平、不必要的风险以及不愿意解决工人关心的问题而登榜。

理事会指出，自2013年以来，有七名亚马逊的仓库工人死亡，并且因为“无休止地要求”工人完成订单，导致该公司的工作条件很恶劣。据报道，亚马逊甚至正在研究超声波腕带，可以用来监视员工，哪怕有一点与公司的工作时间表不符合的地方都会被追踪到。理事会表示，当前，亚马逊正由世界上最富有的人掌管，并且正在要设立新总部的州进行税收减免，所以当下这个报告对亚马逊来说十分重要。

特斯拉同样也是面临着大麻烦。报告指出，2016年该公司工厂的重大伤害事故发生率比汽车行业的其他公司高出31％，而严重伤害事故的发生率则高出了83％。理事会还指出，该公司违反了职业安全与健康标准（OSHA），并引用Reveal的调查，声称工厂受伤率的下降是因为报告不准确，而不是安全环境得到改善。

名单上的其他公司包括劳氏公司（因其使用和销售致命脱漆剂），Applebee和IHOP的母公司（因其频繁的性骚扰投诉）以及惩罚了工人抗议不公平条件的农场。

特拉斯早就对这份报告予以回应，表示已经在Gizmodo上发表了一篇反驳Reveal报告的博客文章。文章指出，特斯拉将在培训和监管上采取多种措施来提高安全性，并且最终希望能成为世界上最安全的工作场所。我们已经询问过亚马逊要不要对此报告进行评论，尽管该公司一直为其仓库劳工管理实践辩护。

这不是一份正式报告——委员会依赖多个当地的工作场所安全组织并记录违规行为进行研究，而且他们可能无法调查全部的事实真相。即便如此，这些调查发现也表明，工作条件正在迅速成为亚马逊和特斯拉等科技巨头的主要忧患。无论如何提高安全，这两家企业都很难改变它们仅仅为了利润就将工人至于不必要的危险之中的公众形象。

亚马逊发布了声明回应此榜单。它声称安全是公司的“首要任务”，并且采取措施不断提高安全性。领导者预期将会“不断地”改进安全流程，同时对员工进行调查，了解他们的安全感，以探索改进空间。 以下为完整声明：

“仅去年一年时间，亚马逊就创造了超过13万个就业机会，现在全球员工超过56万人。确保这些员工的安全是我们的首要任务。运营会议，新的招聘方向，流程培训和新流程开发都是从安全出发，并且在每个计划安排中都有安全指标和考量。”

“公司期望领导层能够通过设计完善流程、设备和工作区域来降低实际风险，持续改善运营的安全状况，每天进行高标准的安全绩效评估，通过使用严格的管理报告系统进行培训和指导来提高跟踪和审核工人的进度的能力。我们还在美国所有的业务部门推出了安全领导力指数，每位员工都通过公司的互连程序接受调查，每个月都会回答一系列问题，以此来了解衡量他们在工作岗位上的安全感。”

“这些安全计划和措施均适用于在公司工作场所工作的每位员工，无论你是全职工人，兼职工人，季节性工人和临时工。出现一次严重的安全事故就是我们重大失职，我们也在不断地学习和改进计划安排，以防未来发生事故。我们为公司的安全记录感到自豪，成千上万的亚马逊人每天都在努力创新着，让公司更好。我们欢迎大家到公司的运营中心实地参观。”(风轻)