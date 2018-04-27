中国智能手机市场出货量猛降 苹果排到第五位

新浪科技讯 北京时间4月27日上午消息，Canalys提供的最新报告显示，今年一季度，中国市场的智能手机出货量大幅下降，降幅是有史以来最大的。一季度出货量只有9100万台，同比降幅超过21%。自2013年四季度以来，这还是第一次季度出货量低于1亿。

Canalys专家认为，由于每一家智能手机制造商都展开铺天盖地的营销活动，中国市场有点疲惫的迹象。竞争越来越激烈，制造商被迫模仿其它企业的产品组合和市场进入战略。智能手机企业应该专心开发多种多样的机型和功能，不能只是利用迭代设备和大量广告活动在日渐饱和的市场竞争。

出货量下滑，一些大型手机企业受到严重冲击，包括三星、魅族、OPPO、vivo。与往年相比，魅族、三星的出货量减少一半还要多。苹果的表现也不好，出货量只是排在第五位。vivo一季度的出货量降到1500万台，OPPO降到1800万台，两家公司的出货量同比减少大约10%。

虽然整个市场十分不景气，还是有少数企业成为赢家，份额增长。小米手机出货量增加到1200万台，同比增长37%。由于供应受到限制，2017年一季度小米的出货量被压制，所以这样的对比数据并不客观。与竞争对手相比，小米推出更多廉价手机，在中国争夺市场份额，红米Note 5 Pro也很流行。(星海)