高通结束“水逆”后 还得依靠中国市场

北京时间4月26日，高通公司发布了截至3月25日的2018财年第二季度财报。报告显示，高通第二财季净利润为3.63亿美元，比去年同期的7.49亿美元下滑52%；营收为52.61亿美元，比去年同期的50.16亿美元增长4.88%。

显然，此前高通与大客户苹果在专利之间的纠纷仍然对高通的净利润影响较大。不过依靠中国市场，高通正在改善盈利上的被动状态。高通在周三的财报中预计，公司第三财季营收将在48亿美元至56亿美元，在分析师看来，这显示了高通对中国市场开始恢复活力的乐观预期。

在和苹果“闹掰”后，中国的合作伙伴对于高通来说，无疑是最重要的合作对象。

高通总裁克里斯蒂安诺·阿蒙此前对笔者表示，2017财年高通的芯片业务来自于中国OEM厂商的产品营收是来自于苹果公司营收的两倍，中国市场将持续增长。目前，高通来自于中国OEM厂商的营收复合年增长率达到17%，2015年这一数据为40亿美元，去年为60亿美元，而高通预计2019年将会达到80亿美元。

而高通公司中国区董事长孟樸更是认为，“未来三十年（中国半导体产业）有干不完的活，这两年高通看到了中国半导体产业发展的机会，也贡献了自己的技术和能力，抛开一些非议，还是很看好中国的投资环境，不然也不会坚持做那么多投资。”

前两年，高通特意在贵州的贵安设立了高通中国控股公司，也是高通投资的主体，为的就是解决高通以往在中国投资分散的问题。

但受到多重因素的影响，高通收购恩智浦（NXP）迟迟得不到中国商务部的审批，如果在三个月内，这项审批还没有得到批准，按照协议这笔长达18个月的收购交易将以失败告终，同时高通将向恩智浦支付20亿美元的解约“分手费”。

算上债务等因素，高通一共需要付出470亿美元。高通希望通过此次收购，实现其在未来物联网、车联网等市场的布局，而恩智浦在该领域处于领先地位。此次收购，高通一方面需要说服70%恩智浦的股东赞成此次交易，同时需要在全球范围内通过包括中国在内的9个国家和地区的监管机构的反垄断审查。

目前全球范围内只差中国政府的审批，而截止到目前高通说服了多少恩智浦的股东同意该交易仍未可知。其间经历博通恶意收购风波时，高通将收购恩智浦的价格上调至每股127.5美元，并因此获得了部分恩智浦股东的支持，当时高通表示与大约28%的恩智浦股东达成了约束性协议。

但因为迟迟得不到中国商务部的放行，高通已经三次提交申请。最近的一次审批截止日4月17日，又因为担心商务部否决此次交易，高通于16日撤回此前提出的申请，重新提交，意在赢取更多的斡旋时间。

但就在高通重新提交申请的时间点，美国政府宣布了对中兴产品的出口制裁，时间点对于高通来说略显尴尬。

未来一段时间，围绕着收购案、中美贸易，中美公司身上的话题仍将不断，而解决问题的关键，在于中美两国何时来到谈判桌前。但不管怎样，中国市场和中国的合作伙伴对于高通来说都是不能放弃的对象，一年多的“水逆”期能否结束也许不需要多久就能获知答案。

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