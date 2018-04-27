彭博社：小红书寻求2亿美元融资 估值25亿美元

新浪科技讯 北京时间4月27日上午消息，彭博社援引消息人士报道，中国电子商务初创企业小红书目前正处于融资早期谈判阶段，该公司计划融资至少2亿美元，估值将达到或超过25亿美元。他们希望通过本轮融资在火热的电子商务领域完成扩张。

小红书成立于2013年，这是一家以女性消费者为服务对象的企业，该公司上一轮融资是在两年多以前。其联合创始人毛文超希望在本次融资之后，将公司的估值实现翻倍。这位不愿意透露身份的消息人士表示，该公司的融资计划目前还处于初步阶段，融资目标金额未来有可能会出现变化。

小红书的用户大多为年轻女性，他们在这个平台上上传所喜欢的商品的照片。该公司获得了腾讯的支持，他们的主要竞争对手除了阿里巴巴之外，还包括拼多多等依托社交媒体开展业务的电子商务企业。有消息称拼多多已经获得了超过10亿美元融资，估值已达150亿美元。另一家针对女性消费者提供服务的电子商务企业美丽说据称正在寻求在美进行IPO，估值大约为40亿美元。

小红书方面拒绝对此消息做出回应。但是该公司联合创始人瞿芳在今年4月曾对彭博社透露，正在寻求在年内完成下一轮融资，并且有可能会在未来2-3年内完成IPO。

目前小红书的投资方包括Genesis Capital、真格基金以及纪源资本。该公司最初的业务是将国内买家与海外的美妆产品卖家联系在一起。但是在中国提高了商品进口政策的严格程度之后，他们开始关注国内商品的销售，并且打造了一个类似Instagram的社交媒体平台，国内具有影响力的知名人士可以在这个平台上推荐产品。、

瞿芳表示，公司业务不会受到中美两国之间贸易关系紧张的影响。（月恒）