广州网贷备案正常推进 有平台交2万页审核材料

■本报记者 于德良

网贷备案犹如一场戏，帷幕拉开后，上演的每一幕都让人揪心，只是至今还未到高潮，观众的心还在悬着。

自去年12月份，《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》（57号文）发布以来，各地监管部门陆续出台相关的具体实施细则，积极推进网贷备案的工作。然而，网贷备案的复杂性、艰巨性及推进的艰难程度，大大超乎监管部门的预料之外，因此，今年以来网贷备案可能延期的消息不胫而走。之后媒体也从各种渠道印证这一传闻。虽然监管层并未明确表态，但从目前态势看，网贷备案延期已成必然。

尽管如此，各地金融办并未停止推进网贷备案的步伐。据《证券日报》记者了解，广州网贷备案仍在按原计划推进。4月25日是广州网贷平台向市金融局、各区金融办递交材料的最后截止时间， PPmoney、民贷天下、新联在线等大多数平台递交了网贷验收申请。新联在线则晒出了准备递交的好几摞厚厚的申报资料。新联在线CEO陈智诚对本报记者表示，“公司整体备案工作从2016年就开始作初步筹备，并于2016年7月26日上线了浙商银行资金存管系统，随着监管条例的陆续出台，积极调整合规工作。2018年4月24日，公司已正式向广州市金融工作局提交了验收申请。

备案准备甘苦自知

新联在线递交2万页材料

57号文明确各地金融办应在2018年4月底之前完成辖内主要网贷机构的备案登记工作，最迟应于6月底前完成全部工作。去年底，广州金融监管部门相关负责人要求，“原则上2018年2月29日前网贷平台要完成整改工作，平台要踏踏实实进行整改，不要再等，不要有侥幸心理。”在时间安排上，广州将从2018年4月份开始备案，将按照“合格一家，备案一家”的原则，并不追求备案平台数量。

按照原定进程，4月25日是广州网贷平台向市金融局、各区金融办递交材料的最后截止时间。而在4月24日，新联在线就晒出了准备递交材料的照片。照片显示，厚薄不一的6摞材料整整齐齐地放在长方桌上，公司称多达2万页。其提交的《P2P整改验收申报材料清单》包括：验收自评报告、验收问题自查指引表、158条佐证材料（8册）、重点环节专项审计报告、近三年年度审计报告、律师事务所出具的法律意见书、网络安全等级保护测评结果、电子合同（样本）、银行存管协议、风险事件应急处置预案、关于提交资料真实准确和完整的承诺、关于三年内不转让股权的承诺。

陈智诚表示，今年2月1日广东省金融办下发《关于进一步做好全省网络借贷信息中介机构整改验收有关事项的通知》后，公司加快了开展备案工作的进程，尤其近3个月来，团队高强度工作和加班加点，齐心合力排查和攻坚克难，整理完成了多达2万页的验收备案资料，如期递交了验收申请。

多少家平台获“通行证”

尚难以预料

另外，57号文明确要求各地在2018年6月30日之前全部完成网贷备案工作。正在各网贷平台积极准备备案的进程中，今年4月初，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布了《关于加大通过互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通知》（29号文），要求依托互联网发行销售资产管理产品的行为须立即停止，存量业务应当最迟于2018年6月底前压缩至零。这一重磅监管政策也让网贷备案增添变数。

尽管如此，地方监管部门仍在按原定计划推进这项工作，广州就是其中之一。根据广州此前发布的验收方案，网贷机构按照待收余额分别开展整改验收工作，其中待收余额低于9亿元的平台由区金融监管部门牵头开展整改审核，待收余额大于9亿元的，则由省市联合验收工作组验收。

据网贷天眼统计，截至2018年3月27日，广州共有51家在运营平台。从累计成交额看，超过10亿元的平台有17家，百亿元平台仅有4家，分别为PPmoney 、民贷天下、新联在线和粤财汇。从待收余额看，超过9亿元的平台仅4家，PPmoney待收96.8亿元，居广州地区平台之首。民贷天下和粤财汇、礼德财富的待收也都迈过了10亿元大关。此外，广州在运营的51家平台中，仅有37家披露了待收余额数据，截至3月底，累计待收余额为172亿元。

至今，网贷备案是否延期、政策是否调整及如何调整依然没有权威说法。因此，最后到底有多少网贷平台会通过备案，尚无法预测。