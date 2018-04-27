金融科技受资本青睐，区块链融资额超去年全年

■本报记者 李 冰

2017年以来，金融科技企业越发受到资本青睐。2018年第一季度，创投市场依旧波澜四起，在严监管的大背景下，风口上的“猪”与半路杀出的“黑马”们依然交出了不俗的融资成绩单。

去年，以金融科技公司上市潮为背景，全球金融科技发展势头迅猛。据零壹智库不完全统计，2017年全球金融科技领域至少发生649笔融资事件，同比增加8%；涉及资金总额约1397亿元，同比增加19%。其中，国内有328笔融资事件，融资金额796亿元。

今年伊始，金融科技吸金能力依然不减，来自零壹智库提供给《证券日报》记者的数据显示，2018年第一季度全球金融科技领域至少发生204笔股权融资事件，总融资额约为507.1亿元。1月份融资83笔，2月份受春节及强监管影响仅有33笔，3月份融资88笔。其中国内获投融资事件有97笔，占全球近半数，融资额约为322.9亿元。

也就是说，2018年第一季度，国内金融科技领域吸金能力已近去年全年半数。

小小金融CEO刘小峰对《证券日报》记者表示：“大量的金融基础设施建设，新兴模式的快速成长，以及传统金融机构的加速跟进，使得金融科技领发展潜力巨大，这也是金融科技深受资本青睐的原因所在。金融科技很多领域尚未发挥其全部潜力，比如在线信贷仍然处于渗透之中，并且还有很大的发展空间。”

区块链融资额超去年全年

根据零壹智库提供的数据显示，2018年第一季度，全球金融科技领域融资总额约为507.1亿元，同比增长97.1%，环比增长7.4%。其中，国内获得融资322.9亿元，占63.7%；美国和印度分别为107.3亿元和39.6亿元；中美印三国的融资金额已占全球总数的92.6%。

记者注意到，在2018年第一季度，区块链和网贷领域分别斩获54笔和33笔融资，相应融资金额分别为67.2亿元和48.7亿元。大数据、理财、互联网保险和支付领域的融资笔数也超过两位数；综合金融和汽车金融领域融资笔数较少，但融资总额分别高达131亿元和60亿元。

记者注意到，全球金融科技领域来看，2018年第一季度，区块链领域的投融资热度持续攀升，1月份18笔，2月份8笔，3月份达28笔（若算上第三方资讯、行情机构如区块之家、Mytoken、币世界则有31笔）。

与此同时，《证券日报》记者发现，2017年区块链+数字货币领域的融资纪录在2018年第一季度就已打破。数据显示，2017年与区块链+数字货币领域融资相关事件达63笔，融资金额49亿元。而今年第一季度，区块链领域融资额就已高达67.2亿元。

不仅如此，从融资类型中可以看出，全球金融科技+区块链领域种子/天使轮融资共有25笔，国内种子/天使轮、Pre-A轮和A轮融资事件分别为10笔、4笔和4笔，美国则分别为9笔、2笔和6笔，另有一笔E轮融资。

“可以看出，中美在区块链领域融资数量相同，但发展阶段和投入相差较大。”零壹智库分析人士对本报记者表示。他认为，区块链虽然吸引了众多企业和资本的加入，但整体上仍处于发展初期。

“区块链技术细分领域企业更多地寻找后续融资以支持进一步的发展，这昭示着区块链技术与商业模式的成熟正在提速。”刘小峰说道。

BAT角逐场保险科技

从对外投资的主体来看，包括金融科技在内的新经济领域，BAT身影频繁出现，似乎成为了以BAT为代表的互联网巨头领衔的角逐场。

去年9月28日，“三马”护驾的众安在线在港上市，融资97亿元，一举创下2017年以来全球金融科技领域最高融资纪录。

民生证券分析师杨柳曾分析认为，从投资逻辑看，BAT的投资紧随核心业务以及战略方向。基于丰富的技术储备、产业资源和人才优势，BAT在核心业务的基础上拓展了复杂的业务版图，延长产业链，涉足产业经济。

从公开数据来看，2017年以来，BAT的布局更是集中在近年来的热点之上，包括新能源汽车、o2o、健康医疗、共享经济以及人工智能等领域。细看上述巨头们的投资和收购路线，其历年投资中既有各自鲜明的特色，也蕴含着相似的逻辑。

今年3月份，瓜子二手车母公司车好多集团宣布完成51.5亿元C轮融资，由腾讯领投。而在去年，阿里巴巴投资的大搜车、腾讯投资的易鑫集团同样也是汽车金融领域。

除此之外，记者发现2017年保险业在金融科技领域表现亮眼。去年，全球保险科技领域共进行了50笔融资，共募集资金159.9亿元，占所有领域资金11%。业内人士指出，随着资本的不断涌入，互联网保险、保险科技等保险业相关机构正在以自己的方式重塑保险行业生态，并形成新的格局和特征。

除风投外，BAT也积极参与保险科技投资。截至2017年底，互联网巨头BATJ、新浪、苏宁共入股12家拥有保险相关牌照的公司。去年也有多家机构预测，在巨头资本扶持，民众需求强劲背景下，认知深化之后，保险科技可能成为2018年的新风口。但在已经刚刚过去的第一季度来看，区块链似乎已经盖过了保险科技的势头。