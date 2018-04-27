数字货币已达1199种 比特币市值蒸发近1200亿美元

■本报记者 李 冰

近年来，区块链技术的运用和发展在全球范围内掀起热潮，而以区块链作为底层技术的数字货币更是如雨后春笋。据盈灿咨询不完全统计，截至2018年3月底，市场上已有1199种虚拟币（如比特币、以太坊、瑞波币等），718种Token（如柚子、泰达币、波场等），24小时成交量达774.67亿元，总市值达16039.60亿元。

资料显示，比特币是最早的去中心化电子货币，虽然后来出现了许多竞争者，但比特币在数字货币行业的认可程度仍遥遥领先。目前，基于区块链技术最成功的应用是以比特币为代表的数字货币，区块链也受益于数字货币获得了更深层次的拓展。

根据行业网站CoinDesk的数据显示，今年一季度，比特币的价格从13412.44美元下跌到了6928.85美元，跌幅超过了48%，总市值蒸发了超过1199亿美元，和Netflix的市值相当，几乎是特斯拉市值的三倍，约为Twitter市值的5.5倍。自2010年有统计数据以来，比特币此前的最大跌幅出现在2013年的第一季度，当时比特币的价格从770.44美元下跌到了478.72美元，跌幅达到了37.9%。

行业网站Coinmarketcap的数据显示，以太币的价格在2018年的第一季度下跌了47.7%，从755.76美元下跌到了394.65美元。此外，有数据显示，2018年第一季度，瑞波币跌幅达到了77%。在此期间，瑞波币的价格从2.30美元下跌到了0.51美元。

与此同时，科技巨头们已经开始行动，禁止加密数字相关的广告在其平台投放。在今年的第一季度，谷歌、Facebook和推特都禁止了加密数字货币广告。

盈灿咨询分析员王蔚认为，“就趋势而言，币圈的监管政策及比特币社区未来发展将持续影响数字货币的价格走势，未来数字货币的监管将进一步趋严。可以预见，数字货币市场将迎来全方位的冲击与挑战。”他同时指出，“就投资者而言，数字货币的风险性问题不容小觑，如果投资者设备丢失、损坏或者交易所遭到黑客攻击，就会丢失其拥有的数字货币。此外，由于数字货币有着全天24小时交易、T+0、无涨跌停限制的特点，相比于股票投资风险更大。”

从整个区块链领域来看，目前落地的项目以金融和基础设施为主，辅以文娱、能源、教育等细分场景，未来行业的发展将更多的与核心应用场景相结合，包括物联网、共享经济、公正防伪、跨境支付、去中心化交易、资产交易等都是适用场景，有望成为区块链技术真正落地的蓝海。