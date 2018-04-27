新浪科技> 业界> 扎克伯格出席国会听证会专题 > 正文

Facebook CTO接受英国议员质询 被责不够坦诚

Facebook CTO接受英国议员质询 被责不够坦诚
2018年04月27日 08:19 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间4月27日早间消息，在周四接受英国议会议员长达4小时的质询时，Facebook首席技术官迈克·史洛夫（Mike Schroepfer）对公司此前犯的错误表示道歉，并承诺将采取更多措施提高透明度。然而英国议员认为，Facebook对数据丑闻的回应是不充分的。

　　Facebook此前承认，大约8700万用户的个人信息被不当地泄露给政治咨询机构Cambridge Analytica。后者曾参与美国总统特朗普2016年的竞选活动。

　　史洛夫表示，Facebook犯的错误造成了伤害，该公司正在配合英国监管部门的调查。

　　在接受质询的过程中，史洛夫有些时候看起来不太自在，他无法或不愿回答议员们的所有问题。

　　在听证会后的声明中，英国议会数字、文化、媒体和体育委员会主席达米安·科琳斯（Damian Collins）表示：“我们确信，作为马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的得力助手，史洛夫能代表他的观点。不过他今天未能回答关于Facebook商业行为的许多具体而细节的问题。”

　　科琳斯表示，史洛夫未能就近40个要点提供全部答案。(张帆)

FacebookCTO英国
我要反馈
相关专题： 扎克伯格出席国会听证会
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有