Facebook CTO接受英国议员质询 被责不够坦诚

新浪科技讯 北京时间4月27日早间消息，在周四接受英国议会议员长达4小时的质询时，Facebook首席技术官迈克·史洛夫（Mike Schroepfer）对公司此前犯的错误表示道歉，并承诺将采取更多措施提高透明度。然而英国议员认为，Facebook对数据丑闻的回应是不充分的。

Facebook此前承认，大约8700万用户的个人信息被不当地泄露给政治咨询机构Cambridge Analytica。后者曾参与美国总统特朗普2016年的竞选活动。

史洛夫表示，Facebook犯的错误造成了伤害，该公司正在配合英国监管部门的调查。

在接受质询的过程中，史洛夫有些时候看起来不太自在，他无法或不愿回答议员们的所有问题。

在听证会后的声明中，英国议会数字、文化、媒体和体育委员会主席达米安·科琳斯（Damian Collins）表示：“我们确信，作为马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的得力助手，史洛夫能代表他的观点。不过他今天未能回答关于Facebook商业行为的许多具体而细节的问题。”

科琳斯表示，史洛夫未能就近40个要点提供全部答案。(张帆)