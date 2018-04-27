芯片发展要走自主与国际合作道路

在核心技术自主发展方面，当前中国面临重大挑战，也面临着重大机遇。

之所以说面临着重大挑战，一定程度上缘于美国、欧盟对中国采取的禁售措施。此外，不管美国方面对中兴公司此次的禁售是否属于个案，其中都有美国自认为的一个核心砝码：芯片，而短期内中国的芯片产品尚难追赶上美国。

之所以说是重大机遇，是因为我们的许多高科技产业正处在“破茧而出”的重要时刻。外部的封锁，带来的将是我们内生动力的迸发。

中共中央总书记、国家主席习近平多次强调，核心技术是我们最大的命门，核心技术受制于人是我们最大的隐患。不掌握核心技术，我们就会被卡脖子、牵鼻子，不得不看别人脸色行事。而真正的核心技术是花钱买不来的、市场换不到的。我们必须争这口气，下定决心、保持恒心、找准重心，增强抓核心技术突破的紧迫感和使命感；我们强调自主创新，并不是要关起门来研发、一切从头开始，而是要分清哪些技术可以搞好引进消化吸收再创新，哪些必须靠自主研发、自主发展。

事实上，我国芯片产业整体上近年来已经取得了长足进步，越来越接近世界第一梯队。特别是在芯片设计方面，产业规模迅速扩大，从民众生活到工业领域到未来人工智能、智能汽车，国产芯片已获得越来越大的采用。

另一方面，我国正在进一步加大对包括芯片在内的核心技术的研发力度。早在2014年9月，国家集成电路产业投资基金就已经注册成立，并开始对国内芯片企业进行投资。工信部总工程师、新闻发言人陈因本月26日说，当前国家集成电路产业基金正在进行第二期募集资金，欢迎各方企业参与基金的募集。这包括外国企业和资本的参与。

预计这笔基金第二期的筹资总规模为1500亿~2000亿元。国家层面出资不低于1200亿元。按照1∶3的撬动比，能撬动的社会资金规模在4500亿~6000亿元左右。加上这笔基金第一期1387亿元及所撬动的5145亿元社会资金，资金总额将过万亿元。这正是我们可以集中力量办大事的底气。

但同时也应该充分认识到，发展芯片等高科技产业不是一蹴而就的事儿，这个重大工程要想取得成功，最终获得效益，在自己主导的同时，还要走国际合作的道路。而自我主导与国际合作并不存在矛盾。

其实，在芯片产业的研发方面，中国早已经开展与包括美国大公司在内的国际大公司的合作，并且取得了显著成果。

早在2015年，中芯国际、华为、比利时微电子研究中心就与高通公司宣布共同投资中芯国际集成电路新技术研发（上海）有限公司，这改变了我国在芯片制造和集成电路领域的落后局面，大幅提升了产业制造能力，并将进一步完善中国整体芯片加工产业链。

陈因说：“中国的电子产业信息市场广阔，我们将坚持走创新发展和开放合作的道路，加快推动核心技术的突破，加强国际间产业的合作，我们有信心与世界各国一道，为人类发展谋福祉、共进步。”这其中透露出的重要信息是，中国发展包括芯片在内的高科技产品将不会是闭门造车，而是敞开怀抱，加强国际间产业的合作。这不但造福于中国，也将造福于世界。