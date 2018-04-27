医疗机器人市场空间巨大 细分市场成热点

王世峰

医疗市场空间巨大，作为新的业态医疗服务机器人正在资本、技术和政策的助推下快速向医疗市场渗透。

在日前举行的第六届中国（上海）国际技术进出口交易会上，一众医疗机器人汇聚的张江展区成为交易会现场的一大亮点。

细分市场成热点

在展会现场，一台外骨骼机器人正在展位上模拟人的步态匀速行走，格外有范，也吸引众人驻足观看了解。

据机器人的生产方傅利叶智能现场工作人员介绍，该机器人核心技术是力反馈，通过装置在各个关节、不同力矩和位置的19个传感器，以及11个分布式CPU（中央处理器）模块，能够识别传感信号、了解使用者的走路意图。机器人后台会根据众多不同类型患者使用反馈数据，建立一个步态曲线数据库，可依据使用者走路习惯、步幅大小、步频快慢等，在步态曲线的各个点处进行调整。

上述工作人员告诉第一财经记者，这款机器人是直接穿戴在人身上的，所以不同于工业机器人，能与使用者、环境实现交互，拥有“触觉”。

中金智德股权投资管理有限公司副总经理刘森林曾经向第一财经记者表示，人类在进化过程中一直以来的趋势就是人脑越来越发达，而肢体机能却有退化的趋势，所以找寻到合适的替代品是未来发展的趋势，也就是投资人最为看重的刚需。

不过，这样一台机器人售价大概在60万元人民币，较高的定价从目前来看很难针对普通的消费人群，因此未来医院将会成为采购的主力。

在另一个站台，第一财经记者还注意到了一款可以替代传统胃镜的新型医疗机器人，其实则为一颗胶囊胃镜，随水吞服后，它以每秒2帧的速度进行拍照，将食管、食道、胃进行全方位检查，短短15分钟即可拍摄上万张照片，完成无痛、无创、无麻醉、无交叉感染的精准胃部检查，检查后胶囊机器人随消化道排泄。

据了解，整个治疗过程在体外通过手机遥控实现，目前国内尚无同类产品上市，生产方上海安翰医疗技术有限公司（下称“安翰医疗”）预计年内可以投入临床应用。

可以无痛来检测胃部的状况成为将众多病人从传统胃镜痛苦检查中解放出来的妙招。安翰医疗副总经理郇丹丹告诉第一财经记者，“目前安翰的胶囊机器人已经在100多家医院和300多家体检机构开始使用”。

有医疗投资机构负责人向第一财经记者表示，目前在机器人使用的众多领域当中，医疗机器人是一个相对较小的细分市场，但作为单位价值最高的服务型机器人，它是当前机器人行业和医疗行业的发展最热点。

来自BCG波士顿咨询的数据显示，预计未来5年年复合增长率能稳定在15.4%；至2020年，全球医疗机器人规模有望达到114亿美元。中投顾问发布的《2016-2020年中国医疗机器人产业深度调研及投资前景预测报告》显示，手术机器人占全球医疗机器人份额的60%以上，占比最重。

资本、政策利好加持

第一财经记者采访了解到，除了技术上的突破之外，上述两家企业都有较大的资本加持。

傅利叶智能天使轮引入了国际一流的风险投资基金IDG资本和上海张江科投，2016年再次获得火山石资本的千万级Pre-A轮融资。而在今年3月份，公司又完成A轮3000万融资，本轮融资由景旭创投领投，前海母基金跟投，原有投资人IDG资本，火山石资本继续跟投。

另一家安翰医疗在2017年也获得了大中投资、软银中国资本、优势资本、虔盛投资、厚新健投、同晟资本6家投资机构共同投资的1亿美元。

除了资本层面的加持，张江高科技型企业都得到了张江高新区管委会的大力支持，张江高科等多个平台也为域内科技创新企业提供了大力的支持。

毫无疑问，伴随全球机器人特别是服务机器人产业的爆发、人口老龄化问题的加剧以及精准医疗概念的兴起，医用机器人越来越引起世界各国的关注。

医用机器人正成为资本追逐的热点。越来越多的医疗设备企业、机器人开发机构，甚至互联网巨头纷纷涌入掘金。

不过，资本盛宴之下并非“人人可以吃饱饭”。

第一财经记者曾经在调研中获悉，许多主打医疗机器人概念的中小公司都面临融资难的问题。一位业内人士告诉第一财经记者，机器人产业化发展的投入非常大，资金问题正成为制约公司快速发展的瓶颈。

对于医疗机器人企业来说，有投资人提醒应该做好合理时机的判断。“对于企业来说，错误的时机就会成为先烈，而正确的时机则会成为整个行业的先驱。”