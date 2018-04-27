三星透露显示面板需求将减弱 iPhone X又一坏消息？

新浪美股讯 北京时间4月27日凌晨CNBC消息，三星电子周四公布了创纪录的第一季度利润，但警告二季度公司显示面板的业绩表现将会出现放缓。这对苹果的iPhone X来说可能是个坏消息。

三星在一份声明中表示：“由于高端市场的竞争日益激烈，显示面板业务的疲软以及移动业务的盈利能力下降，将给整个公司带来整体盈利增长带来挑战。”

三星旗下的显示面板板块除给三星自身手机提供OLED屏幕外，iPhone X也是一主要客户。

三星在其第一季度财报中表示，显示面板部分利润“受到柔性OLED面板需求放缓的影响”。对于第二季度，该公司预计同样的疲软将持续下去，并表示将削减成本并提高效率。

在三星做出这一预测之前，iPhone的主要供应商之一台湾半导体制造公司（TSMC，台积电）警告称，智能手机芯片销售增长将会放缓。台积电表示，第二季营收预估区间为78-79亿美元，低于华尔街预估的88亿美元。该公司将原因归咎于移动行业的“需求疲软”。

苹果的另一关键供应商也将二季度的预期销售额大幅下调。总部位于奥地利的AMS为iPhone X提供光学传感器。该公司表示，预计第二季度的销售额将在2.2亿美元至2.5亿美元之间，较第一季度下降近50%。

华尔街则将台积电和AMS的疲弱业绩归咎于糟糕的iPhone X需求。一名分析师预测，苹果可能会在今年关停其iPhone X生产线。（编译/beli4ve）