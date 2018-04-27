贝佐斯的蓝色起源会成为下一个SpaceX吗

来源：北京商报

在私人太空领域，SpaceX不会寂寞太久。据国外媒体报道，亚马逊CEO贝佐斯日前在接受媒体采访时表示，他将保持每年减持10亿美元亚马逊股票的速度，借此支撑自己的太空探索公司蓝色起源。除此之外，贝佐斯还透露，他希望在今年底或明年初测试一辆载人的旅游车产品。

贝佐斯毫不掩饰他对蓝色起源的重视。贝佐斯此前在接受外媒采访时也表示，每次抛售亚马逊股票后，都把钱投资给了自己的太空探索公司蓝色起源。根据2018福布斯全球亿万富豪榜，贝佐斯目前的财富值约为1100亿美元，稳坐世界首富宝座。

贝佐斯在太空探索的路上始终绕不过马斯克的SpaceX。在过去的两年时间里，SpaceX已经发射了20枚可供重新使用的猎鹰9号火箭。相比之下，贝索斯可重复使用的火箭新谢泼德仅发射了7次，其中有6次成功着陆。

虽然在“量”的一面蓝色起源有些不尽如人意，但在“质”的方面，蓝色起源却称得上是王者。与SpaceX的低成本法宝不同，蓝色起源在确定自己的优势方面选择了将“重用助推系统”作为蓝色起源最重要的研发目标之一，并且不惜一切代价来开发火箭发动机与助推系统。而结果就是贝佐斯成了第一个能让火箭到达太空边缘又能完好无损返回地球的CEO，蓝色起源研发的引擎系统也被市面上多家大型航空公司所采用。

相比于SpaceX的高调，蓝色起源甚至显得有些默默无闻。蓝色起源的研发进程几乎保密，每年只有零星技术上的突破消息传出，但这样的蓝色起源如今看起来更像是在憋大招。2011年蓝色起源秘密进行首次私人太空船发射试验并大获成功，一时石破天惊。2016年，贝佐斯的新型火箭新格伦横空出世，再度震动了整个航天界。

去年3月，新格伦终于迎来了第一位客户。著名的法国卫星运营商Eutelsat Communications与蓝色起源签下了发射合同。更令人震惊的是，仅隔一天，风头正劲的卫星创业公司OneWeb也高调宣布，自己已经把未来十年内的多个发射合同交给了蓝色起源，“5次独立发射，多达400颗小卫星，2021年正式起飞，我们都交给了蓝色起源”，OneWeb的执行主席Greg Wyler如此说道。

成立16年来1分钱都没有赚到的蓝色起源在一夜之间斩获了数笔大单，这或许揭示了蓝色起源背后的贝佐斯式发展模式——小牛慢跑。虽然起步显得十分低调，但发展进程和速度却呈现了前所未有的状态，蓝色起源是否会成为下一个SpaceX已经愈发引人关注。

目前，太空战场已经转向了载人竞争，而在这个棋局里，除了马斯克和贝佐斯以外，还有英国亿万富翁布兰森。去年末，布兰森称，他将在6个月内与维珍银河公司进行一次太空旅行，太空载人之旅的竞赛已经摩拳擦掌了。北京商报记者 陶凤 杨月涵