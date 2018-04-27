共享充电宝周年记：风过后有人止血有人倒地

每经编辑 祝裕

每经记者 宗 旭 每经编辑 张海妮

2017年3月，继共享单车后，共享充电宝站上风口：资本蜂拥而入的背景下，几个月完成几轮融资就跟玩似的。但在这个风口上，可能“好风凭借力，送我上青云”，也可能“北风卷地白草折”。

如今，周年之际，值得一“记”的是：来电、街电、小电宣布盈亏平衡，开始释放出向好的信号；只能一“祭”的是：有些共享充电宝企业已阵亡。

创业者蜂拥而入

2017年3月31日，小电宣布融资，共享充电宝成为金沙江创投朱啸虎继滴滴、ofo之后看好的另一个共享经济项目。朱啸虎公开表示，充电是刚需，未来几年内无法解决这个问题。继小电之后，来电、街电、Hi电等企业相继宣布融资消息，40天的时间里共有11笔融资、近35家机构进入共享充电宝行业，融资额约为12亿元，这是2015年共享单车刚出现时获得融资额的近5倍，其中小电在不到两个月的时间里完成了从天使轮到B轮的3轮融资，Hi电也在不到一个月的时间里完成两轮融资。共享充电宝就这样火了起来。

火热的融资吸引了市场的极大关注，但随后出现的一些行业事件又将共享充电宝推到镁光灯下：2017年10月11日，共享充电宝品牌乐电（LeDian）正式宣布停止运营，随后搜狐科技频道爆出小宝充电、泡泡充电、放电科技、PP充电、河马充电等多家企业相继走到项目清算阶段，曾经位于第一梯队的Hi电则爆出负面新闻，外界对此解读为“洗牌期”来临，对于共享充电宝商业模式的讨论再次热烈起来。

对于外界的质疑，街电CEO原源在接受《每日经济新闻》采访时显得很淡定：“这些倒闭的企业压根就没起来过，只是炒了一把噱头。”来电科技合伙人、CMO任牧则更直接地称：“它悄无声息地出现，悄无声息地死去，在这个世界上只有它们自己知道自己曾经存在过。”同时任牧指出，创业者蜂拥而入也是因为低估了共享充电宝行业的技术难度。

从已经关闭或者传出问题的几家共享充电宝企业的共性来看，其创始人都没有与电池行业有关的基因。Hi电创始人刘文源在接受《创业邦》采访时感叹：“这个事情很多人都觉得门槛低，结果把个人名声还有人脉都搭进去了，拿个几百万，发现事实不是这样的。”

资本回归理性

共享充电宝市场遇冷，除创业者低估行业门槛而导致的失败外，还与资本的态度有关。不得不承认，资本对于一个行业是否能成为风口起到至关重要的作用。从时间上看，共享充电宝并不是一个新鲜的行业：来电科技2014年就已经成立，街电稍晚，成立于2015年，然而在资本进入以前一直默默无闻。

“创投市场，风口又不是电风扇，不会一直吹，一定是吹一阵停一阵，这中间资本起了巨大的作用。”任牧说道。

去年7月前，共享充电宝行业的融资节奏一直都很紧凑，不断有新的玩家出现宣布融资消息，其中就包括后起之秀怪兽充电，然而进入8月后，整个行业的融资频率突然下降。

事实上，截至去年5月、6月，金沙江创投、红杉中国、高榕资本、SIG、红点中国等国内一线的投资机构均已入局，任牧指出，在这种情形下对于后进入的小玩家来说，可选择的投资机构比较少，“他们在市场上已经有了比较好的投资标的。”

同时，共享充电宝市场头部玩家的估值已经相对较高，这使得投资机构更加慎重地看待整个行业——“共享充电宝项目真的值那么多钱？投资机构也会有这样的疑问。”任牧说道。

原源认为，另一个导致投资机构谨慎看待共享充电宝项目的原因是共享单车行业倒闭潮的出现。根据毕马威此前发布的报告，2016年中国风投公司共投出了310亿美元，同比增长近20%，其中大部分流向了共享经济公司。

“共享单车火热的时候资本蜂拥而入，然而2017年经过一轮盲目的扩张，很多企业倒闭，许多资本被套了进去，投资机构对共享充电宝的狂热也慢慢冷静下来。”原源指出。

线下竞争愈发激烈

无论共享充电宝市场是否遇冷，对于生存下来的企业来说，资本带来的好处已经显现：更多的用户开始了解并使用共享充电设备。根据阿拉丁统计的2018年3月微信小程序榜单TOP100，小电、怪兽充电、街电等共享充电宝企业都位列其中。

但是随着融资频率的明显下降，企业自我造血的能力越来越重要。对于目前主要依靠租金为主要营收来源的共享充电宝企业来说，点位的选择越来越重要、竞争也越来越激烈。

事实上自2017年下半年开始，各家共享充电宝企业都在不停地更新迭代产品，并不断拓展业务场景以抢占更好的点位：来电从大机柜模式向小机柜延伸；街电反向由小到大，开始增设大机柜产品；小电和怪兽也纷纷进军小机柜领域。不过，由于共享充电宝企业的基因及对市场的看法不同，导致各家在点位的选择和扩张的策略上也有所不同。

在任牧看来，共享充电宝的发展阶段必然是从产品入侵硬件到产品适应场景，再到产品融入场景，最后到产品改造场景。而所谓的改造场景就是通过产品去满足或者解决场景中原来没有解决掉的需求，从而寻找挖掘，甚至创造出一些新的商业机会和商业价值。

因此在发展的过程中，来电基于场景的特殊性及不同的需求，选择相应的硬件去匹配场景，通过为商家解决需求的方式绑定商家，进而为消费者提供服务，其中就包括将共享充电宝与自助售卖机、商场导引地图、餐厅点菜系统做结合。

当然，对于“不同的产品场景适合不同的产品”的认知，大家是一致的，街电也推出了跟机场航班信息相结合的产品。但或许是陈欧入主街电后所带来的互联网流量思维及背靠聚美“不差钱”的缘故，街电和来电在打法上存在很大的差异：街电更多的是通过标准化的产品快速在市场上铺量，从而达到更大的设备铺设密度以获取更多的用户订单。

原源认为，标准化的产品市场教育成本相对比较低，“只需要复制复制再复制，在市场上快速出量。这样供应链的成本会降低，供应链成本降低之后向用户收费也会越来越低。”因此街电在共享充电宝点位的选择上更加开放，居民区等场景也在其考虑范围之内，以便用户归还，这和街电铺量的市场策略也是一致的。

刚刚完成B+轮融资的小电则提出2018年主推三四线城市的下沉，并且会在一线城市做更大的运营，夺回战场，比如餐饮场景等。“目前小电BD团队接近800人，在跟许多店铺签订独家排他协议。”小电方面向记者表示。

未来结局待定

2017年底，街电宣布部分城市盈利，第二天来电宣布再次实现盈亏平衡。到了2018年，小电也在3月22日举办的B+轮融资发布会上对外确认盈利。

据原源及任牧介绍，目前共享充电宝企业的营收主要来自于租金，不过各家也都在探索新的盈利方式，包括电商、新零售、互联网金融等。此外，小电方面还向记者表示，2018年将会增加社群玩法，深耕一二线城市用户，以拓展电商、金融、会员体系等多元化营收渠道。

相比于小电、来电、怪兽充电，街电的营收压力反而没有那么大。陈欧此前曾公开表示后续将注入几十亿元资金发展街电。对于变现，原源表现得并不着急。原源认为，共享充电宝市场天花板比较高，还有一个很大的增长空间——“现在我们每天有100万订单，但是100万其实在互联网公司不算什么，很多企业都能达到这样的流量级别，我觉得至少每天有三五百万再去考虑变现会比较合适。”

总而言之，共享充电宝行业进入平稳发展期，并释放出向好的信号，但经营企业追求的是利润，盈亏平衡只是第一步。值得一提的是，共享充电宝所设想的广告等各种盈利方式，此前也曾多次被共享单车企业提及。不过，不久前美团CEO王兴在接受媒体采访时表示：“单车是比外卖、网约车更累更重的业务，而且看不到清晰的盈利模式。”美团收购摩拜也被外界视为欲借助摩拜完善其出行板块，最终打造“吃、喝、住、行”的生态闭环。

从摩拜的结局看，共享单车最终成为巨头生态场景中的一环，而其作为一个独立生态的可能性尚未得到验证，一直被拿来与单车做对比的共享充电宝是否会“沦为”与摩拜一样的结局还未可知。