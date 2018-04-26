贾跃亭FF91已到海关 乐视汽车莫干山那块地去向未知

贾跃亭的FF91已到中国海关！乐视汽车莫干山的那块地却去向未知

日前，有媒体报道一汽-大众介入乐视汽车位于浙江德清的产业园地面爆破工作，两家公司目前正在洽谈合作。

对此，一汽-大众内部人士向《国际金融报》记者表示：“没有此事，属虚假信息。”

乐视汽车产业园项目停工

从浙江德清县城向北驱车15公里，即抵达乐视汽车生态园区所在地，这块地位于莫干山高新区砂村区块创业大道北侧。

公开资料显示，2016年12月，乐视汽车浙江公司以2.79亿元在德清县取得了约1350亩土地。2017年4月，乐视汽车浙江公司又以1.4亿元购买了该地区约679亩土地。另据消息，乐视汽车两次拿地均是单独竞标，给出的价格都是底价。

2016年12月28日，莫干山乐视生态汽车产业园宣布正式开工，乐视汽车（中国）前任总裁张海亮在现场表示，乐视生态汽车产业园将分为汽车智能生产园区、产业配套以及体验园区等，规划面积约4300亩；一期项目拟投资110亿元，面积超2000亩，这恰好是乐视汽车当前已取得土地的面积；一期二期建成后，将实现40万辆的总产能，生产LeSEE品牌电动车。

2017年初，乐视的资金链问题爆发，乐视生态汽车产业园的土地平整工作于当年6月彻底停止。

去留未知

在地产公司融创中国入股乐视之后，融创中国董事长孙宏斌曾表示愿同乐视共建莫干山汽车小镇，“贾跃亭在莫干山拿到一万亩地，工业可能用两千亩、四千亩，剩下的政府说你干什么都行”。

而德清县国土资源局则表示，工业用途的地不能擅自商用，须申请变更、获批后缴纳相应税款。这也意味着融创中国想要参与乐视莫干山汽车小镇并非易事，乐视汽车莫干山土地的未来陷入“未知”困境。

今年3月底，《国际金融报》记者在沃尔沃主办的智能汽车国际研讨会上获悉，浙江省政府正在为乐视位于莫干山的土地寻找下家，透露这一消息的某公司老总也正在浙江、贵州两省之间进行比较。至于此事的真实性，《国际金融报》记者未能从浙江省政府取得答复。

有接近乐视汽车的消息人士向《国际金融报》记者表示，乐视汽车对于莫干山土地的问题有过讨论，“莫干山（土地）的问题主要还是钱的问题，乐视能不能留下这块地，很可能要看投资人的态度”。

尽管一汽-大众介入乐视汽车位于浙江德清产业园的消息已被辟谣，但是这也从侧面显示乐视汽车莫干山土地的最终归属已成问题。

4月8日，乐视汽车董事长贾跃亭旗下的关联公司被曝出在广州南沙拿地。资料显示，在广州南沙拿地的公司是睿驰智能汽车，该公司的全资控制股东系注册在香港的SMART MOBILITY （HONG KONG） HOLDINGS LIMITED，对应的曾用中文名叫法法汽车生态（香港）有限公司。同时，法法汽车生态（香港）有限公司还是FF（法乐第未来）中国的控股股东，持股比例高达95%。

乐视汽车的资金能力，浙江省政府的态度，FF背后投资人的想法，睿驰汽车在南沙拿地……一切都让乐视汽车位于莫干山的土地走向未知。

FF即将到来

与此同时，乐视汽车董事长贾跃亭的另一个项目FF汽车则得到了投资人的注资。

今年3月份，Faraday Future（法拉第未来，以下简称FF）董事长贾跃亭在员工大会上宣布，FF获得了15亿美元融资，其中5.5亿美元已经到账，其在加州汉福德（Hanford）的工厂已经正式动工，所有的长周期生产设备都已经下单。

乐视汽车内部人士向《国际金融报》记者表示，上周末，FF 91在美国好莱坞进行了一个小范围的私密展示，不少参与这场活动的人士在体验FF91之后表示震惊。

此外，在当前正在举行的北京车展上，FF 91本来预计参与，但最后因各种原因没有参展。据了解，虽然FF 91未能按时参与北京车展，但FF 91将于5月在国内亮相；目前， FF 91已经于4月22日抵达中国海关，预计4月28日清关，5月初出关。

随着FF的资金链得到保证，FF91进入中国市场，贾跃亭及其FF又重新成为中国新造车势力的有力角逐者。

记者 张力克 见习记者 肖逸思