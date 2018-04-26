新浪科技> 业界 > 正文

国家信息光电子创新中心在武汉烽火科技集团正式成立

国家信息光电子创新中心在武汉烽火科技集团正式成立
2018年04月26日 19:40 新华社
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：国家信息光电子创新中心正式成立

　　新华社武汉4月26日电（记者徐海波、陈俊）承载着解决我国信息光电子制造业“关键和共性技术协同研发，实现首次商业化”战略任务的国家信息光电子创新中心26日在武汉烽火科技集团正式挂牌成立。工业和信息化部部长苗圩与湖北省相关领导共同为中心授牌，标志着这个中心全面转入实质性运营阶段，我国光通信行业强“芯”之旅正式起航。

　　国家信息光电子创新中心致力于汇聚行业优势创新资源，共建信息光电子产业创新平台，聚焦新一代网络、数据中心光互联、5G等信息光电子应用领域，在高端材料生长、核心芯片工艺、先进封装集成等方面突破关键技术和共性技术瓶颈。力争通过3-5年建设，建成国际一流的信息光电子制造业创新平台，推动核心光电子芯片和器件行业供给率超过30%；力争到2025年，实现核心光电子芯片和器件自主可控，打通先进制造技术从基础研究到应用研究、首次商业化和规模化生产的创新链条，促进行业关键共性技术向规模化、经济高效的制造能力转化。

　　目前，国家信息光电子创新中心依托烽火科技集团领先的芯片平台、光通信技术和网络国家重点实验室两大技术平台，创建了光电芯片工艺平台和光电集成研发平台，形成了从材料生长、芯片后工艺、光子集成、光电集成，到高速系统硬件试验测试的高端工艺和测试技术平台。同时，组建了由10名院士和17名行业专家组成的专家委员会，建立了市场化的项目运作和管理、知识产权归属及技术成果转化机制。

　　“信息光电子是全球信息通信价值链的高端和关键领域，将在未来光存储、光显示、光互联、光计算，以及未来医疗卫生和航天、国防中发挥重要作用。”国家信息光电子创新中心专家委员会主任委员、中国工程院院士余少华表示，中心将推进“中国制造2025”规划在信息技术产业领域的落地，破解我国信息光电子领域芯片技术难题。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有