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外媒：蔚来汽车计划赴美IPO 软银欲购大量股票

外媒：蔚来汽车计划赴美IPO 软银欲购大量股票
2018年04月26日 19:12 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月26日晚间消息，《华尔街日报》今日援引多位知情人士的消息称，软银集团正与中国电动汽车厂商“蔚来汽车”谈判，希望在后者IPO(首次公开招股)时购入大量股票。

　　报道称，蔚来汽车计划今年下半年在纽约证券交易所IPO。其中一位知情人士称，软银可能在蔚来汽车IPO时购买价值2亿美元的股票。这些知情人士称，蔚来汽车计划希望通过此次IPO融资20亿美元至30亿美元。目前，蔚来汽车与软银的谈判仍在进行中，将来可能生变。

　　2014年11月，蔚来汽车由李斌、刘强东、李想、腾讯、高瓴资本、顺为资本等深刻理解用户的顶尖互联网企业与企业家联合发起创立。去年11月，蔚来汽车融资10亿美元，由腾讯领投，为公司估值50亿美元。

　　去年12月就有报道称，蔚来汽车正考虑赴美IPO事宜，最早将于2018年上市。当前，蔚来需要更多资金来支持其在自动驾驶汽车等领域的投资。知情人士称，除了IPO，蔚来还在考虑以3亿美元至4亿美元的价格出售其美国业务股份，为这部分业务估值逾10亿美元。

　　中国是全球最大的汽车市场，在过去的数年，随着政府大力提倡电动汽车，中国涌现出了多家与之相关的技术公司，蔚来汽车便是其中之一。

　　如今，蔚来汽车已在圣何塞、慕尼黑、伦敦和上海等13地设立了研发、设计、生产和商务机构，汇聚了数千名世界顶级的汽车、软件和用户体验的行业人才。去年12月，蔚来在北京正式发布了首款量产车ES8。

　　之前，软银曾投资过汽车供应链厂商，但从未投资过汽车制造商。(李明)

蔚来汽车IPO软银
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