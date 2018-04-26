地平线推二代自动驾驶芯片平台 方案已被美厂商采用

地平线创始人及CEO余凯

新浪科技讯 4月26日下午消息，地平线今日在2018北京国际车展发布新一代自动驾驶处理器征程2.0架构，并公布了基于2.0处理器架构的L3级以上自动驾驶计算平台Matrix 1.0。在未来软硬件进一步协同优化后，征程2.0可实现自动驾驶性能。

据地平线创始人及CEO余凯介绍，征程2.0架构处理器可以实现L3/L4级别的自动驾驶，由台积电代工生产，基于该芯片架构的Matrix 1.0平台每秒可处理30帧720P视频，并支持4路视频同时输入和实时处理，实现20种不同类型物体的像素级语义分割；同时还可以实现三维的车辆检测，识别场景中的深度信息，进行距离的识别和判断。此外，Matrix 1.0还可以进行人骨骼识别，判断行人朝向，预测行人运动轨迹。

地平线方面表示，该平台能够让汽车更好理解复杂场景，特别是可以应对非高速公路环境道路中高度遮挡、快速响应场景下的无人驾驶状况。结合地平线公司自主研发的工具链，开发者和研究人员可以基于该平台部署神经网络模型，实现开发、验证、优化和部署。

去年12月20日，地平线推出两款嵌入式人工智能视觉芯片，其中面向智能驾驶的征程1.0处理器支持L2自动辅助驾驶系统，能够同时对行人、机动车、车道线、交通标示牌、红绿灯等目标进行实时检测与识别。

在介绍产品过程中，余凯着重强调Matrix平台的低功耗设计，不需要水冷散热。在后续接受新浪科技采访时，他表示，计算平台的能耗在汽车，特别是新能源汽车中十分重要。车辆能源应当优先供应给动力系统，计算系统不能为了实现自动驾驶功能影响到车辆的续航。

快速推进商业化落地

在本届北京车展上，地平线展出了正在与奥迪联合研发的高级别自动驾驶原型车。早前，奥迪驻北京发言人约翰纳·巴斯（Johanna Barth）在接受彭博社采访中表示，奥迪已经与地平线达成合作伙伴关系，双方将在L3以上级别自动驾驶技术研发和产品化方面合作，推动中国市场本地化落地。

目前，地平线已经与长安汽车等多家国内一线厂商合作，并与美国、德国、日本等一线汽车厂商和配件厂商达成合作。但地平线方面现场并没有透露更多合作伙伴名称，称将在下半年公布。

本月早些时候，地平线在美国拉斯维加斯召开的美西国际安全科技展上展出了首款面向安防领域推出的嵌入式人工智能摄像机。除安防领域外，该解决方案还可以应用于智能城市和智能商业场景。

余凯表示，地平线的核心商业模式时处理器和核心解决方案。目前，地平线已经在原型车开发和自动驾驶运营方面与厂商及运营商展开合作。他表示，地平线今年将在自动驾驶和智慧城市方面大规模推进商业化落地。“大家会越来越多地看到地平线的产品。”

国产芯片要防止“大炼钢铁”

近期中兴遭受美国商务部制裁，引发对自主知识产权核心技术研发关注。余凯也谈及了对此事的看法，他表示，美国可以一纸令下，让一个大企业退出，这是整体繁荣表面下所掩盖的骨感现实。没有核心技术，一切都是空中楼阁。

“其实现在有的美国公司用的不是美国公司的处理器，而是地平线的处理器。”他介绍称，除展台展出的奥迪之外，地平线的自动驾驶芯片也已经应用在美国本土的汽车当中。推动商业化落地实际也是中国科技产业真正打造核心创新力、竞争力的关键一步。

在早前的2018年中国绿公司年会上，余凯接受新浪科技专访时，曾表示了对舆论关注自主研发技术的肯定。但他表示要警惕全民大炼钢的方式来发展芯片产业。

他认为，芯片行业和互联网产业有本质的不同，科技含量非常高，资金投入和产出不一定成正比。此外，芯片研发也和软件研发不通，一般从立项到形成产品需要两到三年的时间，投资时间非常长。而长时间的技术积累也导致该行业不会一蹴而就。

“我也挺反感老说赶英超美的事情，挺不值当的。”他表示。

余凯称从创业到成功流片，其中经历的挑战远超之前在互联网公司的经历。他建议当下不要太过煽情，一方面重视，但一方面也要冷静务实。（周峰）