任天堂第四季度净利润4049万美元 同比扭亏

新浪科技讯 北京时间4月26日晚间消息，任天堂今日发布了截至3月31日的2017财年第四季度及全年财报。第四季度，任天堂净营收为1986.69亿日元(约合18.18亿美元)，较上年同期的1779.74亿日元增长12%。净利润为44.25亿日元(约合4049万美元)，而上年同期净亏损3.94亿日元。

整个2017财年，净营收为1.0557万亿日元(约合96.59亿美元)，较上年的4890.95亿日元增长116%。运营利润1780亿日元(约合16.2亿美元)，同比增长5.05%。净利润为1395.90亿日元(约合12.77亿美元)，较上年的1025.74亿日元增长36%。

2017财年，任天堂售出1505万部Switch游戏机。最初，任天堂预计2017财年Switch游戏机销量为1000万部，去年10月将销售目标调高至1400万部，今年1月再次调高至1500万部。

此外，该期间内任天堂还出售了1000多万份《超级马里奥奥德赛》(Super Mario Odyssey)游戏拷贝，900万份《马里奥赛车8:豪华版》(Mario Kart 8 Deluxe)拷贝，600万份《喷射战士2》(splatoon2)拷贝，以及500多万份《SNES经典版》(SNES Classic Edition)拷贝。

任天堂预计，2018财年运营利润将达到2250亿日元(约合20.6亿美元)，营收将达到1.2万亿日元。此外，任天堂预计Switch游戏机销量将达到2000万部。(李明)