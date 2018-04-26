Facebook一季度财报表现良好 数据泄露事件影响甚微

来源：界面新闻 作者：杨阳YY

Facebook发布了一份不错的一季度财报，暂时未见受数据泄露事件影响。

报告显示，Facebook第一季度营收为119.66亿美元，比去年同期的80.32亿美元增长49%，不计入汇率变动的影响为同比增长42%；净利润为49.88亿美元，比去年同期的净利润30.64亿美元增长63%。

其中，来自于广告业务的营收为117.95亿美元，比去年同期的78.57亿美元增长50%。不计入汇率变动的影响，Facebook第一季度广告营收同比增长43%。移动广告营收在总广告营收中所占比例约为91%，与2017年第一季度约85%的占比相比有所上升。

在活跃用户数上，截止2018年3月，Facebook每日活跃用户人数平均值为14.5亿人，比去年同期增长13%；月度活跃用户人数为22.0亿人，比去年同期增长13%。

一个好的表现是北美地区日均活跃用户为1.85亿人，略高于上一季度的1.84亿人，虽然增幅不到1%，但意味着北美地区的活跃用户又恢复至去年第三季度的水平。

在去年第四季度，Facebook曾经历了北美地区日均活跃用户的首次下滑。首席执行官马克-扎克伯格当时表示，过去一年对动态消息算法的调整导致用户花费在Facebook上的时间每天减少了5%，即每天约5000万小时。

这些算法的调整包括减少了病毒式视频的数量，向用户显示更多来自亲朋好友而非新闻机构的内容，借以希望用户在平台上进行“有意义的”对话，提升用户点赞、转发、评论等等的参与度。

而除此之外，Facebook还在经历另一个可能对其财务表现产生重大影响的事件——剑桥分析公司（Cambridge Analytica）数据泄露事件。

四年前，剑桥分析公司发展了一个数据收集的项目，并选择在Facebook自己的App内接入相关程序，收集了超过5000万条用户数据。到Facebook正式公布的时候，这个数据是8700万用户信息。

根据Facebook方面的说法，这些数据最初被剑桥大学方面用于学术研究。剑桥大学教授Aleksander Kogan也表示，自己并未预料这些数据会被公开，也不知道这些数据被用于控制舆论。但剑桥分析公司的前员工克里斯托弗·怀利（Christopher Wylie）在相关听证会上的证词显示，被泄露的数据有可能影响了一系列政治事件，比如美国总统大选、英国脱欧等等。

受此影响，Facebook立刻陷入了诸多有关用户数据隐私的舆论漩涡当中，甚至让外界质疑这种收集用户数据以精确推送广告的商业模式。网上还发起了一项“删除Fcebook”的活动，旨在鼓励用户彻底弃用其Facebook账号。

对该事件的后续影响，华尔街的分析师看法不一。美银美林分析师贾斯汀·博斯特（Justin Post）将Facebook目标股价从265美元下调至230美元，认为Facebook的使用率可能会受到这场危机以及后续负面新闻的伤害，但是投行派杰、Cowen分析师则建议把近期的抛售潮作为买入机会。

而不久前扎克伯格在国会听证会上透露，丑闻曝光之后，Facebook尚未在其用户数量上反映出“严重的跌落”。他完成演讲后，Facebook的股价便在收盘上涨了4.5%。

但值得注意的是，由于事件曝光于三月，所以仅反映了其后两周以来Facebook的表现，具体影响还要看下个季度的表现。

“目前我们没有听到任何广告商公开表示会因为这场争议降低支出，这缓解了该事件对Facebook第一季度业绩的影响。”美银美林分析师博斯特认为，“不过，鉴于删除Facebook趋势以及媒体对Facebook负面新闻的猛烈报道，我们必须考虑到部分用户可能会减少Facebook的使用。”

截至目前，受业绩超市场预期的推动，Facebook在盘后交易中大涨10.31美元，涨幅为6.46%，股价为170.00美元。