任天堂任命谷川俊太郎为新社长：曾参与Switch开发

新浪科技讯 北京时间4月26日下午消息，在宣布有望实现2010年以来的最高年度利润之后，任天堂任命谷川俊太郎接替君岛达已出任新社长，把公司大权交给这位相对年轻又不太知名的高管。

谷川俊太郎

在截至3月的财年内，任天堂预计实现利润2250亿日元（约合21亿美元）。虽然创下8年新高，但仍然低于分析师3086亿日元的平均预期。任天堂通常会发布较为保守的业绩指引，这次也不例外。

46岁的谷川俊太郎1994年加盟任天堂，负责全球营销业务，目前担任任天堂董事，并且拥有Pokemon Co公司部分股权。任天堂相信该公司已经解决了Switch游戏机发布第一年的生产瓶颈，并且可以吸引核心玩家之外的更多用户。

虽然该公司去年推出了一系列游戏来推升硬件销量，但今年只计划发布一款游戏大作《任天堂明星大乱斗》（Super Smash Bros）。

谷川俊太郎毕业于早稻田大学，在德国工作大约10年时间。他在任天堂工作的多数时间都任职于财务部门，后来在2015年晋升为公司规划部门负责人。他还参与了软件开发业务和Switch的开发工作。(书聿)