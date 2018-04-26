纽交所故障 亚马逊等股价超1000美元三股被暂停交易

纽交所出故障，亚马逊等股价超1000美元三股被暂停交易

澎湃新闻见习记者 孙铭蔚 综合报道

当地时间4月25日中午11时16分左右，纽约证券交易所（NYSE，以下简称纽交所）公告暂停了4月25日剩余交易时间的亚马逊（AMZN.O）、Booking Holdings（BKNG.O）和谷歌母公司Alphabet（GOOGL.O）的交易，将原因归结于“价格代码”出现问题。

公告称，开放指令（Open order）将被取消，而暂停交易的时间持续至收市。

纽交所公告

根据公告，该代码问题只波及股票单价在1000美元以上的股票。受波及的Booking、亚马逊和Alphabet是标普500指数中价格最高的三只股票，也是其中仅有的股价达到1000美元的股票。这三只股票均在纳斯达克挂牌。

不过，这些股票在其他交易所的交易正常，整体交易量与往常一致。纽约证券交易所的ARCA和纽约证券交易所American Systems都持续交易。

截至4月25日收盘，亚马逊收涨0.01%，报1460.17美元。谷歌收涨0.03%，报1022.99美元。Booking收涨0.5%，报2077.61美元。

“但这对于Big Board（即纽交所）来说，就很尴尬了。”彭博社在报道中称。

今年4月9日，纽约证券交易所才开始允许在所有交易所上市的证券（包括在纳斯达克上市的证券）进行交易。此前，所有上市证券的交易都在纽约证券交易所的电子平台NYSE-Arca，以及NYSE-American——此前的美国交易所——进行交易。纽交所一直在对其技术进行长期的改革，曾宣布计划在2017年将场内交易扩大至8600美元。

根据彭博社的数据，纽约证券交易所(NYSE Arca)在过去20天内实现了约6.2%的亚马逊交易量，而纳斯达克股票市场的交易量则为27%。而Alphabet相对应的数据则分别为3.6%和19%。

据《华尔街日报》报道，纽交所一位发言人表示，“我们暂停了这些符号的交易，以将对一小部分客户的影响降至最低，这个问题将在明天得到解决。”

纳斯达克(Nasdaq)随后很快向交易员发出通知，称其市场上所有在纳斯达克上市的证券的交易都没有中断，其系统运行正常。

彭博在报道中表示，美国股票交易在12个交易所和数十个其他场所的分散，经常被批评为制造了一个混乱的网络，这对交易员和经纪人来说是很困难的。但这也意味着，当一个市场出现问题时，就不会缺少其他交易股票的地方，在这个例子中似乎就是这样。

威廉姆斯资本集团(Williams Capital Group)的首席交易员斯蒂芬•卡尔(Stephen Carl)表示，亚马逊和Alphabet“是在许多市场上交易的流动性很强的股票。我不认为这会产生重大影响”。

Themis Trading的合伙人兼联合创始人Joe Saluzzi表示：“对我来说，这听起来非常轻微，并不是什么大不了的事情。

纽交所告诉CNBC，一小部分客户客户在进行交易时，并未收到原来格式的执行报告。因此，在纽交所场内交易时段，交易所谨慎地决定暂停出现问题的三家公司交易。

Nasdaq市场发言人Joe Christinat也对彭博称，Nasdaq市场运作正常。

早在2015年7月8日，纽约证交所就曾发生过暂停所有证券交易的情况，原因暂不明确。据路透社报道，可能是技术原因导致。CNBC报道指出，纽交所正在解决技术问题。纽约证券交易所因技术故障暂停交易超过3个半小时后，于当地时间15时11分左右恢复交易。