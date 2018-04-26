扎克伯格解读财报：广告模式极好 与我们使命一致

新浪科技讯 北京时间4月26日下午消息，今天早晨Facebook发布2018年第一季度财报，随后召开电话会议，公司CEO扎克伯格，COO桑德伯格和CFO大卫·韦纳出席电话会议，并回答了分析师提问。

以下为分析师问题：

摩根大通证券有限责任公司的道格拉斯T. 安姆斯：感谢有机会能进行提问。我第一个问题要问马克，第二个问题要问戴夫。马克，你现在工作的重心是把用户集中起来，搭建一个大平台，显然，这个平台的用户参与度很高。但是你能谈谈Facebook除了广告这个平台之外，还有哪些商业机会吗?你最关注的的事情是什么？

接下来要问的是戴夫。就企业的日常管理支出而言，撇开之前低端的边际成本不谈，你能更具体地谈谈根据过去的几个月里你所观察到的，增量成本可以在哪些地方减少呢？谢谢。

Facebook公司的扎克伯格：我可以回答第一个问题。我们认为广告是一种极好的商业模式，这也与我们的使命一致。我们想提供一种服务，可以帮助世界各地的人互相联系，因此我们想无偿地提供这项服务，使用户能够负担得起，这与我们想要做的完全一致。

所以即使我们现在也在开展其他业务，比如我们正在进行付款测试，公司有正逐步发展壮大的市场，我们也可以考虑从其他的路子来盈利，但总的来说，我们的整体策略是按照成本价来提供这些服务，这样一来，企业就可以在系统上投放广告，这对企业来说很划算。我们认为这种商业模式不仅是运营业务最有效的方式——它对世界上任一企业的报价都是Facebook可能提供的最低价格；同时也为世界各地的人们提供了优质的、免费的服务。

我知道很多人对Facebook的商业模式存有疑虑，但这种商业模式恰恰是让我们引以为豪。并且，我们认为能为世界各地的人们提供互相联系的服务是正确的。

大卫·韦纳：道格你好，我是戴夫。如果你稍作回想就会发现，这与与我们之前谈论过的最后几个季度费用增长的加速实际上是由三个因素驱动的问题非常契合。这三个因素是：我们在安全和保障方面所做的投资，为支持监管而做的投资，最后是围绕公司的长期投资如人工智能、增强现实、虚拟现实和连通性所做的创新性举措。

这就是那三个因素。若非要我讲出真正促使我们缩小业务范围的因素，那就是第一个：对于安全和保障的投资。特别指出，Facebook在这一方面比我们预期的更加快速地落后了，这也是你们看到的我们出现问题的地方。

如果你看一下Facebook本季度的当前业绩，就会发现本季度的销售和市场营销支出增长了51％，这是同比增长的一年。促成这一点的因素之一就是我们把社区运营投资和其他支持质量和安全举措的运营团队分开了。所以本季度你可以看到我们有所改善提高，接下来你也会看到我们一年取得的进步。

花旗集团投资研究的Mark A. May：谢谢。这个问题要针对戴夫来提问。你之前评论说实施通用数据保护条例(GDPR)不会产生任何实质性作用，但是你说的模棱两可并不确定。我想问的问题是为什么现在你会有信心讲GDPR 不会对广告业务有任何影响，还是有点影响？

接下来我想问马克。最近一些报道暗指Facebook甚至连一些看起来就很简单的内容都没有主动地识别或解决，我的问题是：是不是它们并没有看起来那么简单？还是这些报道并不准确？这些内容是否仅与一些社交安全信息等敏感数据在网上披露有关？谢谢。

大卫·韦纳：马克你好，我是戴夫。关于通用数据保护条例(GDPR)，我们基本上认为Facebook可以在保护用户隐私的同时继续拓展我们的广告业务。

Facebook作为GDPR管制的一部分，围绕用户的广告设置，我们也进行了大力度控制，正如雪莉和马克刚才提到的，我们承诺在全球范围内也进行同样的控制。

虽然我们预计这些变化不会对广告收入产生重大影响，但肯定也会有些影响。我们以及广告商使用数据能力的任何变化都会影响我们的边缘优化潜力，这可能会影响我们长期以来推动价格优化的能力。所以我们要随时观察GDPR随着时间的发展产生的影响。

GDPR正在对整个在线广告行业施加影响，我认为认识到这一点很重要。所以在赢得预算优势时最重要的是我们的相对业绩和销售人员掌握的其他机会。这就是为什么在行业层面上观察这一过程是很重要的。

雪莉·桑德伯格：在社会安全信息方面，我们决不允许在Facebook网站上发布包含社会安全号码或信用卡等信息的帖子，一旦发现了这些信息，我们就会立即删除。所以我们一直坚持不懈地为此努力，公司也鼓励大家向我们举报看到的类似信息，但这绝对不是Facebook要搜集用户的数据。

瑞银证券有限责任公司的Eric J. Sheridan：感谢给我提问的机会。如果可以，两位我都想进行提问。马克，今年年初，你谈到了产品层面上的变化，因为你们已经开始了产品变革，人们在平台上看到的一些内容也已经升级，这对协约来说意味着什么呢？就用户使用Facebook的方式而言，你意识到了什么？我知道谈这些有点为时尚早，但我对你们观察到的行为的变化十分好奇。另外，雪莉，我们开始从广告客户那里得到很多关于信息平台的充满动力和正面的评论，特别是对Facebook Messenger的褒扬，我想知道你是否能从商业的角度，就你的发言给我们做出一些评论？你对messaging apps,WhatsApp 和Facebook Messenger有何评价，还有投资者们将会如何考量这里面的机遇，谢谢。

扎克伯格：我可以讲第一点。所以我们做出了一些改变，并且仍在继续推进这些改变，就是为了优先考虑人和人之间那些真正有意义的互动，而不是让他们被动地消费内容。这种理念直接来自于我们社区的很多反馈意见，用户们希望Facebook能更多地关注朋友和家人，而不是仅仅关注内容消费。而且它也与我们所做的幸福研究有着承上启下的关系，这表明当人们使用互联网与他人交流、或是建立关系时，多少都与您所期望的那些积极正面的福祉相关，比如长期的身体健康和心情愉悦，人和人之间多一些交融联通，少一些孤独落寞；然而如果只是被动地消费内容，就并不一定能带来这些积极的东西了。

因此，我们已经推出了一系列更改举措，包括产品上的更改，和News Feed（译者注：即信息流，Facebook功能之一）排名。正如我在刚开头的发言中所说的那样，我们已经观察到，或是确确实实地存在着：Facebook用户的特定某类的共享和互动是越来越密切、频繁的。当然，我们也观察到一些（用户数量）持续下滑的状况，特别是在视频的被动消费方面的下滑。

总的来说，我会认为：所有这些变化正在按照我们预计的样子进行。它们能帮助人们彼此间产生更频繁的联系，更有意义的互动。我认为，这就是Facebook给人们提供的独一无二的服务。而如果是使用其他的一些（社交网络）服务，用户可能只是更多地消费内容而已。

所以我们认为，我们的事业将朝着建立一个更强大的社区，朝着发展出更长久的、更壮大的业务的方向发展。我们对我们目前的现状感到乐观。

桑德伯格：在Messenger上，我们继续主要关注用户的增长和参与度，而且我们正在缓慢并有意识地实现商业盈利。值得注意的是，这不仅仅是一款普通的信息流产品，所以还有更多的未知世界有待我们探索。

但我认为其潜力是真实的，巨大的，并且在不断增长。我们看到，商业和用户之间存在很多的有机联系，我们的经验是：我们的产品中所有那些存在着这种有机联系的地方，我们都很有希望将其转化为商机。

我们现在有超过1800万的商家通过Messenger与他们的客户进行沟通。每个月，用户与企业之间的消息往来能高达20亿条，其中包括自动消息。

此外，我们还专注于推出一款帮助企业使用Messenger的新工具。本季度，我们为用户推出了一个全新的快速回复功能。我们将会在收件箱中看到广告，现在所有的广告客户都可以看到这些广告。

这一切或许有些为之过早，但其实也是非常好的一件事。点击Facebook上的Messenger广告实际上也是有积极影响的事情，因为广告商希望看到他们花费的钱能获得回报。当他们发一个广告的时候，他们可以与客户进行直接的一对一联系，这能使人们真正地兴奋起来。这一切发生得可能有点早，但我认为这会有很大的潜力的。

贾斯汀邮报：谢谢。我想就上个季度关于Facebook的使用情况的评论作一些跟进。现在，用户使用Facebook的时长的趋势是否有任何新的走势？

我想，第二个问题是，你认为用户花费在Facebook上的时间可以会再次开始增长吗？

第三，当你从整体上看待Instagram这款产品——它在第三方服务中表现的非常好时——那么，你会如何看待整个平台：Facebook和Instagram？谢谢。

韦纳：说到花在Facebook上的时间，我们没有提供具体的更新。我只能说，马克曾谈到过我们为更多关注互联而非消费所作出的一些改变。因此，我们会看到某些花在某些类型（比如被动视频消费）上的时间减少了，而分享等领域的时间增加了。所以，我们并不是根据时间花费来优化业务，而是根据对话和互联的质量来优化业务。

因此，我们会继续在这方面努力，并且我们相信从长期角度来看，这无疑是对Facebook社区有利的一件事。而且，我个人也认为，这对整体的参与也有好处。

至于Instagram，这种方式表现一如既往地好。没有提供单独的突破，Instagram的发展——不管是从参与的角度和还是业务的角度——都非常乐观。

高盛分析师Heather Bellini：好的，非常感谢。我在想，我们是否可以聊一聊Watch。我知道这时候谈Watch为时尚早，但是我在想，你能不能跟我们分享你的初步想法，关于你的期待，以及你如何看待它在未来几年的发展。还有，展望未来时，你将如何定义它的成功？谢谢。

扎克伯格：说到Watch，我们试图做的一件非常有意义的事就是创造人类互联的新方式。所以这跟视频还有News Feed有很大的不同。这些都是被动消费，我在回答其他问题时也有谈到。因为这些被动消费其实是带有意图的，对不对？我的意思是，人们使用这些服务，是为了去看上面的特定内容。

但是，我们希望创造一种不同于YouTube或其他服务的体验，让它可以通过不同的方式进一步互联人们。

所以，一个比较好的例子是Watch Party，就是一群人可以聚在一起，同时看视频，然后跟周围人互动。我们认为，这是我们可以创造的一种独特体验，可以进一步实现我们的愿景，更是我们可以为世界带来的另一个独特事物。

所以，目前为止，我们看到，Watch上已经有很多不错的内容，而且也正在良好地运作，人们也确实在看这些内容。我们将持续改进产品，以便在开发更多社交功能的同时进一步强调内容。

我想说，就Watch的增长而言，目前来看还在早期阶段。但可以肯定的是，这是一个十分重要的领域，我相信我们可以在这个领域有所创新，取得成功。

巴克莱资本Ross Sandler：好的，我只有几个问题。戴夫，8%的印象增长加速是否是扎克伯格此前提到的，你们在一月份对News Feed做出的更改的结果？北美的广告营收增长加速是否是Facebook核心业务所驱动的，还是来自Instagram？

另一个问题是有关GDPR的。戴夫，你此前提到过欧洲的MAU和DAU可能会在第二季度出现下降，你是否已经看到新的服务条款带来的影响？还是只是对未来的猜测？谢谢。

维纳：好的，这两个问题都由我来回答吧。关于印象增长加速，它主要是由两个因素所决定的。第一个因素是桌面端的使用率依然在下降。随着屏幕尺寸的变小，它对整体印象增长抑制效应也在变小。如果你回忆一下就会发现，桌面端计算机的每个DAU能够带来很大的印象数字，只需要将其放在右边栏，那么每个屏幕就会产生多个印象。这就是原因之一。另外很明显，Instagram依然在继续获得增长，因此它也是贡献的因素之一。

关于北美营收增长加速，最大的影响因素之一是 Instant Articles的改变，它是增长的驱动力之一。很明显，对于北美广告业务的强势发展我感到非常满意。总体来看，所有不同区域的广告营收，都受到了这个因素的影响。无论是在北美还是在全球范围内，Instagram也都贡献了很大的力量。

最后，有关GDPR，我之前说的话是基于我们的预估的，我们一直在用建模的方式进行预估，我们认为它会对MAU和DAU造成一定的影响。我们新的用户条款才刚刚出台，目前的情况与我们之前预估的情况完全吻合。因此我们之前才对外透露了自己的这个预估。

Evercore Group LLC分析师Anthony DiClemente：感谢你们回答我的问题。我有两个问题：一个想要问戴夫，另一个想要问马克。戴夫，欧洲用户的隐私政策会与其他地区用户的隐私政策有所不同吗？你之前透露过新的隐私政策也将会被用在世界上的其他地区。如果是这样的话，世界其他地区的DAU和MAU为何没有像欧洲一样受到影响？

下一个问题希望马克来回答，一个很简单的问题，我看了你在国会作证时回答的大部分问题，我想知道在这次作证过程中你学到了什么？这次作证最让你惊讶的事情是什么？谢谢。

维纳：雪莉，你想回答这个问题吗？

桑德伯格：好的。关于GDPR，我们才刚刚在欧洲推出新的政策，我们将会把这个政策提供给来自所有地方的用户，让所有人拥有相同的选项。但是不同区域的格式可能会不一样。因此我们认为不同地区会有不同的效果。

扎克伯格：关于在国会作证，我们讨论了一些非常重要的问题，我觉得那是一个很重要的时刻，让我们知道人们对我们的担忧，并且它提供了一个公开回答所有有关 Cambridge Analytica 事件问题的场合，我们在这个场合也向人们告知了我们所采取的所有行动，以及如何预防类似的事件再次发生。

我想说的是，这次听证会不仅讨论了这个事件，还讨论了我们所面临的许多其他问题，包括国外势力干扰美国大选，这是目前我们最重视的事件之一。2018将会是非常重要的一年，很多国家都会举行大选，除了美国中期选举之外，墨西哥、巴西、印度、巴基斯坦以及全世界其他一些国家都将会在今年举行大选。对于我们来说，这是一个重要的时刻，这次听证会让我们听到了诸多反馈，并且让我们可以向外界展示当前公司的做法。现在，我认为最重要的事情，就是我们要处理好所有这些事情，尽我们所能保护人们的安全。

Cowen & Co. LLC分析师John Blackledgeackledge：谢谢，我有两个问题。首先，你们上个季度的广告增长速度非常强劲。我想知道的是，最近发生的事件是否影响了广告商对Facebook平台的看法，他们是否会担心在Facebook上投放广告将会降低他们的投资回报率？

第二个问题是关于视频的。你们在第一季度是否对视频内容进行了大规模的投资，今年剩下的时间里，你们是否会对视频内容继续进行投资，你们会投资哪种类型的视频内容？

桑德伯格：关于第一个问题，从目前来看，我们的确听到了有些广告商暂停了Facebook广告的投资，但是其中有一个广告商已经回来了。那件事情之后，我们没有看到广告商大量抛弃Facebook的趋势。广告商和其他人有着同样的顾虑，他们希望自己的数据以及他们的客户的数据受到保护，我觉得我们有能力打消广告商的这种顾虑。

关于平台的投资回报率，投资回报取决于广告商能否以正确的形式将正确的广告投送给正确的受众。我们在这些领域都获得了显著的增长。越来越多的广告商凭借我们的能力将正确的广告投送给了正确的受众。我们还有更多的广告商在尝试不同的形式。Instagram上的Stories功能就是非常有潜力的一个，广告商使用这个功能所做的试验获得了不错的效果。

还有一些广告商开始使用一些新的效果评估方式，这些方式能够帮助他们完成闭环，提高广告的效率。因此我认为在投资回报率方面，我们能够给营销人员带来很好的效果。同时，我们还有很大的提升空间。

维纳：关于视频投资，在今年余下来的时间，我们肯定会继续加大视频内容方面的投资，但是我们目前也看到了一些影响。我们发现，与往年相比，我们的收入成本提高了66%。而我们的毛利率从86%下降到了84%。

造成这个现象的因素主要有两个。第一个是视频内容的投资。另一个是我们将Instant Articles产品产生的毛利率换算成了净利率。我想要指出的是，这两个因素是收入成本发生变化的驱动性因素。视频的确产生了影响，在第一季度，我们的开销年比增长了39%。在接下来的三个季度里，我们期望获得更快速的增长，而视频就是主要的增长驱动力之一。

富国证券分析师Peter C. Stabler：非常感谢。我想问雪莉几个问题，是关于GDPR的。GDPR对你们的用户理解能力是否会产生影响。其次，如果用户都使用最严格的手段来保护自己的数据，减少了与你们分享的数据的数量，他们使用Facebook的体验是否会出现改变？我的意思是，我们都感觉到用户的广告投送精准度体验将会出现改变，但是在使用News Feed或是其他产品的时候，产品功能是否会出现重大的改变？谢谢。

桑德伯格：考虑到人们将可以自主选择数据的使用，我认为这个举措会对产品产生影响。我们会以很多种方式使用用户数据，从而让产品变得更好。这取决于我们会做什么。从长远来看，我们还不清楚用户的产品使用体验会出现什么样的变化。

关于用户理解能力，我觉得现在还没有什么值得担心的。还是要看未来长期的情况。我们认为，正如戴夫刚才说的那样，我们的未来还有很多不确定性，数字广告行业的所有其他公司也是一样，因为我们才刚刚针对GDPR推出了新的政策。

只有在政策全部推出之后，我们才能看到更多的影响，但是有一点是永远不会变的：广告商总是在寻求更高的投资回报率。要想赢得广告商的青睐，最重要的一点就是提供行业内较高的投资回报表现。我们当然希望能够提供最好的广告效果，我们当然也希望尽最大的可能去了解用户的喜好和需求。但是目前整个行业都在经历危机，我觉得我们依然在竞争中占据着有利的位置。

摩根士丹利分析师Brian Nowak：感谢回到我的问题。大家一直在提问有关Facebook的问题。你们能否谈谈Instagram？未来12个月中，Instagram这个产品将会如何发展？你要如何让它继续创造更多的用户参与量，如何让它给用户带来更高质量的联系？我的第二个问题是关于支付的。你能否谈谈自己对支付的理解，以及在Messenger和WhatsApp上提供无缝支付功能，如何能够创造更高质量的广告体验？

扎克伯格：当然。Instagram上有很多让人激动的机会。我们主要的关注点是帮助人们捕捉并且分享生命中的每一个时刻。另外，我们对它的定位与Instagram也有所不同。例如，虽然Instagram上没有正式的群组产品，但是人们会使用Explore功能。为了看到有意思的内容，并且与朋友和家人等他们直接关注的人以外的用户进行联系，有超过2亿用户使用Explore功能。

去年12月，我们发布了标签关注功能。这个产品的也带来了很好的效果。现在有超过1亿的用户关注着不同的标签话题，人们使用这个功能建立了一个点对点社区，作为一家旨在帮助人们建立社区、让人们获得更紧密的联系的企业，这正是我们所希望看到的。Instagram在私人分享方面，无论是使用Stories功能，还是直接发送私信，两者的增长速度都非常快。在我看来，这两个功能都产品开发领域让人非常激动的领域。

你刚才还为了WhatsApp和Messenger的支付功能对吗？

摩根士丹利分析师Brian Nowak：是的。

扎克伯格：我觉得支付能够带来巨大的机遇。和我此前所说的一样，我们的重点不是对支付进行收费。重点是消息比News Feed更适合充当交易媒介。我认为你将会看到的是，人们与页面进行互动，也许是在Facebook或是Instagram上关注一个页面。你在这个页面上发现了内容。你可以在对话中点击链接，然后可以获得消费者支持，或是在日后完成交易。这对于企业用户来说有着巨大的价值。

所以在我们看来，在这个情境下，支付并不是一个目标，而是帮助企业和个人获得成功的一种手段。它能够让人们获得更好的体验，而且全都是在线上完成的。对于企业用户来说，他们将会更愿意留在Facebook上，因为他们在这个平台上可以直接完成销售与支付流程。

关于支付，我还有另一个有意思的想法，虽然我觉得这个可能与你问的问题无关。我们一直在Messenger上进行移动金融服务实验，我们在菲律宾发现了一个结果，那就是人们可以通过Messenger直接购买流量套餐。

使用这个方式，移动运营商无需建立自己的完整供应链和销售链。因此他们在Messenger上销售数据套餐的时候，可以将资费降低10%，这能够让更多的人连接网络，因为套餐的资费下降了

这是一个很好的例子，它说明在消息应用中整合支付功能能够帮助企业提升效率，而且也能为互联网的发展提供帮助，帮助我们完成让更多人使用互联网的使命。在其他一些例子中，支付还能够帮助人们完成其他一些目标，例如让不同的企业更轻松的进行运营。

Robert W. Baird & Co Inc分析师Colin Alan Sebastian：下午好。首先，我想问一个关于机器学习的问题，你们将如何把机器学习技术部署到内容过滤中？我想知道，在你看来，今天的机器学习技术与6个月前或是1年以前有何变化？我的意思是，现在机器学习技术的识别准确率是否有了显著的提高，你们对它的可靠性是否有信心？

第二个问题是，在改变了API接入、登录和其他开发者资源的政策之后，你们是否能够识别有哪些内容发布商或是第三方应用在利用Facebook获取用户数据？谢谢。

扎克伯格：我来回答第一个问题。在平台的内容审核方面，之前出现过很大的变化，这种变化还在持续。

我的意思就是说，这种转变可以追踪到服务诞生之初。2004年，我在寝室里推出服务，出于这样那样的原因，当时审核内容的只有我，没有那么多员工评估内容。当时AI技术也还没有发展起来。

如何让服务运行呢？真正的逻辑就是让人们分享他们想分享的东西，如果社区里有人发现攻击性内容，认为它违反了规定，他会标出来，告诉我们，我们可以快速处理。我们会深入查看，如果不适宜就会撤下。

现在查看违规内容更容易了，因为我们开发AI工具，将它与成千上万的员工结合，以更快的方式评估内容，提前查看内容。在过去几年里，我们朝着更积极更主动的控制模式转移。

现在有一种趋势越来越有趣，在某些领域还带来稍许困惑，那就是AI工具识别某些特定内容变得更容易了。

有一点是我感到特别自豪的：在识别恐怖主义内容方面，我们做了许多工作。我之前曾说过，与ISIS和基地组织有关的内容99%被我们撤下，在其它人标记报告之前就撤下了。很棒，不是吗？我们做得很不错。

如果审查的是仇恨言论，在言辞上会更微妙一些，语言不同结果也不同，我认为，在这一领域，还要花很多年才能真正妥善处理。

有人批评说，我们在推行“裸体政策”时执行得更好一些，比处理仇恨言论要到位，我认为这种批评还是合理的。为什么？因为开发一套AI系统，让它识别乳头更容易一些，如果要识别仇恨言论那就难多了。

我们会继续前进，随着时间的流逝，审查将会变得越来越好。这些问题并不是无法解决的问题，还有一点要说明，我们的对手也拥有所有相同的AI工具——或者拥有其中一些，当然这是我的个人看法。我还认为，Facebook稍稍领先一些。随着行业的发展，我们会拥有许多相同的工具。

一面开发AI工具，一面聘请大量员工审查，双管齐下，我们将会取得巨大进步。

桑德伯格：我来回答第二个问题。我们正在对大型开发者进行审计，做一些调查。并没有针对营销部门，针对的只是移动App安装广告，这部分业务的营收来自开发者，它在整个广告营收中只占很小一部分。移动App安装广告帮助各种各样的App扩张，这些App不是在Facebook平台上运行的。

所以我们认为，针对API展开调查是相当重要的，但是不会对营收造成明显影响。

RBC Capital Markets LLC分析师马克•马哈尼（Mark Mahaney）：我的问题主要有两个。GDPR（通用数据保护条例）会对未来的营收造成怎样的影响，最糟糕的情况是怎样的，你们能说说吗？新条例只是会在短期内对MAU（月活跃用户）或者DAU（日活跃用户）造成冲击？或者说，由于追踪、定位受到影响，将会出现比较合理的局面？请告诉我最糟糕的情况会是怎样的。能说清嘛，我表示怀疑。如果真有这样的结局，请您谈一谈。

第二个问题与Oculus有关。对于Oculus，你们的长远思考是怎样的，马克，你能说一说吗？最近你们似乎不怎么关注Oculus了。Oculus Go即将推出。就眼下来说，你对产品有何看法？我们真的离大规模普及还有很远的距离吗？麻烦评论一下，谢谢。

首席财务官大卫•韦纳（DavidM.Wehner）：第一个问题。我认为不会出现“末日景象”。具体结局如何，要看民众对控制和广告设置是怎样反应的，还有就是数据使用的限制。我相信这些变化带来的影响是有限的。控制扩散的程度不同，对Facebook广告主造成的影响也会不同。

如果瞄准效率下降，广告活动的ROI（投资回报率）也会下降，竞价也会不同。我们展示广告，拿来出售，最终这些都会体现在定价机制上。

精准定位不只对企业有利，对用户体验也是有利的，因为他们可以获得更好的体验——使用植入定位广告的Facebook时会获得更好的体验，这样的例子早就已经有了。我们可以推送相关度更高的广告，定位广告不只对广告主有利，对所有使用Facebook的人都有利。

所以我认为，不会出现“末日景象”。我们从中看到了机会。

扎克伯格：关于VR，从大的格局来说，每隔大约10-15年，就会有新的重大计算模式出现，之前出现了DOS，然后是Windows，再到桌面UI，然后是WEB浏览器，现在又是手机和App。进化会继续，不可避免。每前进一步，我们离自然交互就会更近一步，用更自然的手势控制，更沉浸，更便携。

我认为，下一次革命将会围绕VR和AR展开，这种可能性很高。正是出于这一原因，我们才会投入那么多资源，老实说，到目前为止，我们还不是一家硬件公司，也不是OS公司。我们要增强各方面的实力，变得更有竞争力，并且在VR/AR领域成功，改变这些行业。

有一件事是我特别后悔的，在Facebook发展早期，移动平台崛起，二者同时发展，我们未能在移动平台上有所建树，这是大憾事。iOS 和Android大约2007年就出来了。当时我们还是一家小公司，所以没有花精力开发。

在设计技术时，应该把人摆在中心位置，我认为，我们现在处在这样的世界，不应该围绕App设计技术，应该根据我们的关系来设计，因为关系对人来说很重要。这个世界与移动世界不同。下一个平台将会体现Facebook的价值主张，我对此深信不疑。

接下来的一年将会是激动人心的一年。正如你所说的，Oculus Go即将推出。我们有原型产品，有开发者工具，围绕高端一体头盔开发的，它们也会推出，我们还要做很多的事情，未来一段时间将会有很多好消息冒出来。

什么时候它能变成大业务呢？我不知道。最开始时我说过，如果想变在主流产品，变成重大平台，可能要10年。在行业变大之前，Facebook需要投资，增强竞争力，这就是现实。我们致力于开发VR/AR技术，因为我们认为它很重要，可以帮助我们完成使命。

BTIG LLC分析师理查德•格林菲尔德（Richard Greenfield）：当你从广泛的层面思考业务机会时，凡是谈到增长，几乎都是从广告出发的。你们的平台相当巨大，有无数用户，他们的参与度很高，为什么不学学Spotify？它在音乐付费订阅领域取得不错的成绩，苹果的音乐付费业务也发展不错，视频领域可以看看Netflix，亚马逊付费订阅用户已经超过1亿。

有没有其它业务线或者其它营收流应该关注，它们蕴藏着很大的机会，特别是付费订阅；你也可以从商务角度看看，Instagram已经渐渐成为庞大的商务引擎，追求营收多样化，不再纯粹依赖广告，对此你有何看法？

桑德伯格：我们当然会在思考多种多样的货币化手段，包括付费订阅，我们一直会考虑各种方案的。广告与我们的业务相当匹配，发展空间很大。现在我们的页面数量达到8000万，按月来计算，相当于有8000万企业使用Facebook，当中有600万是广告主。在Instagram平台，已经有2500万企业入驻，当中200万是广告主。如果我们能将那些在Facebook打广告的企业吸引到Instagram，就会有很大的增长。然后Messenger及其它产品也可以仿效。

跨服务展示广告，里面有很大的增长机会。正如我所说的，我们可以在Messenger放一个广告，点击之后进入Messenger，这只是一种早期可能性。有海量企业使用我们的服务，没有付费，付费的企业也越来越多，我们的服务有10多亿用户，没有货币化的空间仍然很庞大。正因如此，我认为继续关注广告是最好的选择。

要完成使命，广告也是相当重要的部分。有了广告，我们可以向全世界提供免费服务。如果你的目标是将每一个人联系起来，让所有人都可以参与，广告模式就会变得极有意义，我们会继续重视广告的。

太阳信托（SunTrust Robinson Humphrey）分析师约瑟夫•斯考利（Youssef Squali）：谢谢。我有两个问题要问。世界其它地区的MUA增长11%，去年的增速达到19%。为什么增速放慢，能解释一下吗？另外价格也降了一些。你们决定将股票回购额度增加90亿美元，之前获得授权额度还剩下多少？你是如何看待回购的？这是一个机会，还是说你们设定了截止时间，要完成回购任务？

大卫•韦纳：世界其它地区的MAU增速的确下降了。在埃塞俄比亚关闭网络造成了一些影响。总之，有一些一次性因素影响了MAU。并没有什么值得特别注意的。

关于股票回购授权问题，我只想说，我们刚刚才完成回购。到上个季度结束时，额度还有大约20亿美元。我们向董事会提出要求，希望增加额度，他们批准了，于是再回购90亿美元。为什么？我们是从两个方面考虑的：因为发行股票，股份被稀释，需要抵消一下；另外，回购也是一个机会。从获得的现金流来看，我们的财务相当稳健，有资金回购。(星海 月恒)