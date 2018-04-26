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特斯拉自动驾驶技术Autopilot主管离职 工作仅2年

特斯拉自动驾驶技术Autopilot主管离职 工作仅2年
2018年04月26日 14:44 新浪科技
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吉姆·凯勒吉姆·凯勒

　　新浪科技讯 北京时间4月26日下午消息，特斯拉发布消息称，Autopilot主管吉姆·凯勒（Jim Keller）已经离开公司。

　　2年前凯勒加入特斯拉，他有芯片开发背景，周二时，他在特斯拉工作最后一天，离开之前他是特斯拉的副总裁。离开之后他将会回归到半导体工程行业。

　　特斯拉在声明中还说，皮特·巴农（Pete Bannon）将会领导Autopilot硬件业务。巴农已经加入特斯拉2年多。另外，Autopilot软件业务交给AI、Autopilot Vison主管负责。

　　最近有一批高管离开特斯拉，例如，2月份特斯拉全球销售、服务副总裁乔·迈克尼尔（Jon McNeill）跳到了Lyft。3月份，财务部门两名高管埃里克·布兰德瑞茨（Eric Branderiz）和苏丹·雷波（Susan Repo）离开。

　　2016年，凯勒从Advanced Micro Devices跳槽到特斯拉。特斯拉在周二的声明中说：“今天是凯勒在特斯拉工作的最后一天，他一直掌管与低电压硬件、Autopilot软件和信息娱乐系统有关的业务。在加入特斯拉之前，凯勒将主要兴趣放在微处理器工程领域，现在他加入另一家公司，在那里他可以重拾之前的兴趣。感谢他为特斯拉做出的贡献，祝他一帆风顺。”(星海)

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