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三星电子利润超预期 但警告手机需求疲软

三星电子利润超预期 但警告手机需求疲软
2018年04月26日 11:40 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月26日上午消息，由于存储芯片出口向好，三星电子季度利润超出分析师预期，但该公司也警告称，未来几个月的智能手机需求面临挑战。

　　三星电子在周四提交的文件中表示，该公司在截至3月底的季度内净利润增至11.6万亿韩元（107亿美元），超出分析师10.9万亿韩元的平均预期。营收增长20%，达到60.6万亿韩元。

　　这一业绩缓解了市场对芯片需求放缓的担忧，在前一年，三星创纪录的利润已经帮助其击败英特尔，成为全球营收最高的半导体企业。但三星表示，由于需求放缓导致手机业务盈利能力下滑。

　　不过，三星的优异业绩并不能给其他芯片制造商和苹果供应商带来任何安慰，后者发布了令市场失望的预期，过去两周的股价也大幅下跌。三星还警告称，苹果iPhone X智能手机屏幕需求可能疲软。

　　三星芯片业务当季实现营业利润11.6万亿韩元，达到手机部门的3倍。三星大约控制全球三分之二的DRAM市场。该公司今年2月推出Galaxy S9旗舰手机，其手机业务当季营业利润为3.77万亿韩元。但三星警告称，当前季度的旗舰手机销量可能因为需求疲软出现停滞，营销费用也有所上升。(书聿)

三星手机利润
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