新浪科技> 业界 > 正文

马云首次回应阿里收购中天微：让芯片更具普惠性

马云首次回应阿里收购中天微：让芯片更具普惠性
2018年04月26日 10:59 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　【环球网科技 记者 林迪】4月25日，马云在日本早稻田大学与学生、企业家对话时首次回应阿里巴巴收购中天微一事，他表示，研发芯片并非是为了竞争，而为了让芯片更具普惠性。他还指出，中国、日本等国家需要开发自主半导体技术，以摆脱美国对全球芯片市场的控制。

　　“阿里投入数十亿美金研发芯片并不是控制技术，我们想让每个年轻人，每家小公司都能以性价比更高的方式分享这项技术。我们不是为了竞争，而是为了应用，阿里巴巴达摩院会致力于降低技术门槛，让更多人和小企业分享低成本的技术。”马云回应道。

　　马云还称，阿里巴巴在一个月前就准备宣布“收购中天微”这件事事，它跟中兴事件仅仅是一个巧合。阿里巴巴在过去四年中投资了5家芯片公司，我相信芯片行业正在发生变革，我们需要廉价的芯片、有效的芯片和普惠性的芯片，可以被运用到任何领域。阿里巴巴的芯片并不是为了竞争，它是普惠性的。

　　对于芯片研发的重要性，马云解释说：“云计算时代正在到来，未来将是一个物联网世界，绝大部分用电的东西都会内置芯片，“所以我们需要廉价的、高质量的、多元化的芯片，各行各业都需要。”

　　马云表示，“美国在芯片领域是前驱的引领者，中国全部的芯片市场都是由美国控制的，中国、日本和其它国家都应该拥有自己的核心技术。”

　　关于中美贸易纠纷，马云则表示，“我们正进入一个彼此都不信任的时代。这就是为何会出现贸易战和那么多的问题。但是别放弃，信任不是一下就能得到的，需要一个建立的过程，我们能够建立信任。”

　　据环球网科技此前报道，4月20日，阿里巴巴集团宣布，全资收购中国大陆唯一的自主嵌入式CPU IP Core公司——中天微系统有限公司（简称中天微）。

　　“收购中天微是阿里巴巴芯片布局的重要一环。”阿里巴巴CTO张建锋表示，IP Core是基础芯片能力的核心，进入IP Core领域是中国芯片实现“自主可控”的基础。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有