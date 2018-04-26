马云首次回应阿里收购中天微：让芯片更具普惠性

【环球网科技 记者 林迪】4月25日，马云在日本早稻田大学与学生、企业家对话时首次回应阿里巴巴收购中天微一事，他表示，研发芯片并非是为了竞争，而为了让芯片更具普惠性。他还指出，中国、日本等国家需要开发自主半导体技术，以摆脱美国对全球芯片市场的控制。

“阿里投入数十亿美金研发芯片并不是控制技术，我们想让每个年轻人，每家小公司都能以性价比更高的方式分享这项技术。我们不是为了竞争，而是为了应用，阿里巴巴达摩院会致力于降低技术门槛，让更多人和小企业分享低成本的技术。”马云回应道。

马云还称，阿里巴巴在一个月前就准备宣布“收购中天微”这件事事，它跟中兴事件仅仅是一个巧合。阿里巴巴在过去四年中投资了5家芯片公司，我相信芯片行业正在发生变革，我们需要廉价的芯片、有效的芯片和普惠性的芯片，可以被运用到任何领域。阿里巴巴的芯片并不是为了竞争，它是普惠性的。

对于芯片研发的重要性，马云解释说：“云计算时代正在到来，未来将是一个物联网世界，绝大部分用电的东西都会内置芯片，“所以我们需要廉价的、高质量的、多元化的芯片，各行各业都需要。”

马云表示，“美国在芯片领域是前驱的引领者，中国全部的芯片市场都是由美国控制的，中国、日本和其它国家都应该拥有自己的核心技术。”

关于中美贸易纠纷，马云则表示，“我们正进入一个彼此都不信任的时代。这就是为何会出现贸易战和那么多的问题。但是别放弃，信任不是一下就能得到的，需要一个建立的过程，我们能够建立信任。”

据环球网科技此前报道，4月20日，阿里巴巴集团宣布，全资收购中国大陆唯一的自主嵌入式CPU IP Core公司——中天微系统有限公司（简称中天微）。

“收购中天微是阿里巴巴芯片布局的重要一环。”阿里巴巴CTO张建锋表示，IP Core是基础芯片能力的核心，进入IP Core领域是中国芯片实现“自主可控”的基础。