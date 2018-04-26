英国联合美国、欧洲、日本公司 对AI投资14亿美元

新浪科技讯 北京时间4月26日上午消息，美国的科技巨头、欧洲的电信公司、日本的风险投资公司和英国政府已经联合，在英国的人工智能行业投入了数十亿英镑（约合14亿美元）。

这项协议包括总计3亿英镑的私人融资，3亿英镑的新政府支出以及英国早前已经宣布的4亿英镑投资。

“人工智能为开发新的、高效的和可投入使用的产品和服务提供了无限的机会。” 英国商务部长格雷格克拉克周四在电子邮件中表示。

在优先发展人工智能方面，英国与其他许多国家一样，把发展新兴的高科技放在国家未来发展的核心地位，例如中国，去年就立下目标：到2030年要成为世界人工智能领域的领头羊。

英国北美贸易委员兼驻纽约总领事安东尼·菲利普森在发布公告之前接受采访时表示，英国在总的资金支持或某些由政府运行的人工智能项目方面是竞争不过中国的。尽管如此，他表示，英国可能会在伦理，安全和监管等最前沿的领域进行探讨。

欧盟委员会周三表示，到2020年，英国至少需要投资20亿欧元（240亿美元）用于对人工智能的研究，并且每年应保证相同金额的投入。

作为英国政府计划的一部分，加拿大风险投资公司Chrysalix将在英国设立办事处，并将投资1.1亿英镑用于发展人工智能和机器人。已投资相似业务的日本Global Brain公司将在英国设立欧洲总部，并在未来五年中向科技型创业公司投资3500万英镑。

微软公司，国际商业机器公司和Facebook公司也与咨询公司普华永道和制药公司辉瑞一起，未公开地做出了投资承诺。

作为交易的一部分，剑桥大学已同意开放其价值1000万英镑的人工智能超级计算机，并将其用于商业用途。政府则表示将资助1000名为人工智能和相关课题工作的博士，以及为英国中学培训8000名新的计算机科学教师。

剑桥大学还为艾伦图灵研究所的一个新的道德数据和创新中心投资了900万英镑，该中心将研究人工智能安全以及机器学习的道德使用问题的原则和行为准则。劳斯莱斯控股公司将与该研究所共同开展这些项目。

菲利普森说：“如果要最大限度地利用这些领域的创新机会，我们需要在创新和监管之间找到合适的平衡点。”他同时补充道，艾伦·图灵研究所新的道德数据和创新中心将会就如何实现这一平衡向监管机构提供建议。他还提到了一项由政府任命的委员会（由南安普敦大学著名的计算机科学家温迪·霍尔领导）得出的研究结果：到2035年，人工智能行业可能会使英国的经济总量增加6540亿英镑。(黑柠)