格力11年来首次不分红 回应：企业转型研发增加

新浪财经讯 4月26日消息，格力电器昨晚宣布公司2017年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。这是格力电器11年来首次宣布不分红，消息引发市场震动。对此，格力电器内部人士对新浪财经表示，企业转型多元化的全球工业集团，研发投入增加。

该人士指出，格力电器已经从单一的专业空调企业转为多元化的全球工业集团，如公告所言，智能装备、智能家电、集成电路等新产业需要大量研发资金，同时，留存资金也将用于生产基地建设、智慧工厂升级，“这是为了企业的长远发展和股东的长期利益。”

格力公告称，“公司从实际经营情况出发，为满足资本性支出需求，保持财务稳健性和自主性，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2017 年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

根据2018 年经营计划和远期产业规划，公司预计未来在产能扩充及多元化拓展方面的资本性支出较大，为谋求公司长远发展及股东长期利益，公司需做好相应的资金储备。公司留存资金将用于生产基地建设、智慧工厂升级，以及智能装备、智能家电、集成电路等新产业的技术研发和市场推广。

公司重视对投资者的合理回报，近三年累计分配的利润19，851，911，897.40元，占年均可分配利润的109.30%，符合《公司章程》和《2016-2018年股东回报规划》。”（新浪财经 王茜）