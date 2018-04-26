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《西部世界》和《头号玩家》：谁更接近我们的未来？

《西部世界》和《头号玩家》：谁更接近我们的未来？
2018年04月26日 10:29 PingWest
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　　等了一年半，HBO终于把《西部世界》的第二季放出来了。

　　来之不易的第二季口碑比第一季还要好。第二季在烂番茄上获得了93%的新鲜度，比第一季的88%高出5个百分点；第二季的豆瓣评分同样超越了第一季的8.8分，拿到9.4分的好成绩。

　　作为《权力的游戏》之后HBO的重点培养对象，《西部世界》第二季无疑是近期最火的美剧了，并且它还和近期最火的电影《头号玩家》还有个相似之处，就是想要讨论的问题都差不多：人类究竟应当如何与新技术相处？在高速发展的科学技术面前，我们的未来将会走向何方？

《西部世界》第二季，仿生人在屠杀人类《西部世界》第二季，仿生人在屠杀人类

　　游戏照进现实，新技术各有各的问题

　　使用虚拟现实的《头号玩家》和使用人工智能的《西部世界》，最初都发生在人类的一场游戏里。

　　《头号玩家》的故事发生在2045年，人们为了逃离糟糕的现实世界，在VR游戏《绿洲》里寻找慰藉。《绿洲》创始人哈利迪临死前在游戏中留下三个彩蛋，宣布首先完成全部彩蛋挑战的人可以成为《绿洲》的新主人。主角和他的同伴们就是VR游戏的玩家。

　　《西部世界》同样发生在不久之后的未来，人类建造了高科技成人主题乐园“西部世界”，用拥有人工智能的仿生人（host）接待游客，让游客在其中游戏，享受杀戮和性欲的满足。

　　当游戏走进现实，生活在未来的两群人也分别遇到了他们的问题。

　　《头号玩家》中的人类对虚拟现实过分依赖，一旦虚拟世界被坏人利用，现实也将受到波及。主角一行人在电影中的使命就是保护《绿洲》不被反派公司IOI得到，同时倡导人们注重现实世界。

《头号玩家》主角在现实中见到虚拟世界的朋友《头号玩家》主角在现实中见到虚拟世界的朋友

　　《西部世界》里的人类似乎更惨一些，仿生人觉醒，发现了自己不断被圈养和杀戮的宿命，想要通过推翻人类统治改变自己的命运。于是，人工智能开始屠杀人类。

　　除了最近火起来的区块链技术，虚拟现实和人工智能差不多是前两年最火的新技术了。在它们火起来的同时，人类也逐渐暴露出对它们的隐忧。

　　在VR世界里，你可以上天入地，可以拥有虚拟的女朋友和人际关系，NASA的宇航员已经通过VR的形式在虚拟世界的火星上生活工作了。不过，太过沉迷VR虚拟世界导致受到伤害的问题已经出现，如何防止人类沉迷虚拟世界，已经是一个亟待讨论的问题。

　　据外媒报道，去年年底，俄罗斯一位44岁的男性就被他母亲发现在住宅里死亡。死亡原因是他戴着VR眼镜玩游戏时，不慎跌倒撞破了一张玻璃桌，但他太过于沉迷游戏，没有发觉自己头部已经受伤，在严重出血的情况下继续玩游戏，最终不治身亡。医护人员在采访中表示，如果他及时停止游戏及时就诊，很可能能保住生命。

　　而关于《西部世界》所讨论的人工智能是否会威胁到人类统治地位的问题，争论就一直没断过。如今人工智能已经能写稿、能作诗，在围棋上打败了柯洁，未来是否会产生情感和自主意识还尚未可知。

　　虽然《西部世界》所依据的朱利安·杰恩斯的《二分心智的崩塌：人类意识的起源》中的二分心智理论，目前尚且不能通过科学证实或证伪，人工智能是否会发展出自我意识尚未可知，但已经有不少专家学者支持了这种可能性。

　　不得不感叹近几年来新技术的突飞猛进，让技术带来的伦理问题也变得多样化了。倒退几年之前，人们讨论的科技伦理问题还是“是否应该克隆人”“移动通信是否让人变冷漠了”，如今已经成了“人工智能是否会颠覆人类”和“如何避免沉迷虚拟现实”。

　　但仔细想想，人工智能和克隆人可能只是人造人的一体两面，移动通信和虚拟现实也只是虚拟世界的不同表现形式。从复制基因造人到复制思考能力造人，从沉迷平面的虚拟世界到沉迷立体的虚拟世界，人类对新技术无非只有两方面的担心：新技术是否会造出新物种颠覆人类统治，新技术是否容易被坏人，人类对这项新技术依赖到了什么程度。

　　《西部世界》第二季：关于人工智能的更多隐忧

　　人工智能会不会觉醒？他们的觉醒将会如何威胁到人类？这是贯穿《西部世界》第一季始终的一种焦虑。

　　在《西部世界》第一季结尾， Delos公司打造的主题乐园里，仿生人们终于完成了自我意识的觉醒。乐园创始人之一福特按照另一名创始人阿诺德的遗愿，赋予了仿生人真正的人工智能。

　　在Delos公司的晚宴上，仿生人们开始了一场血腥屠杀。福特和公司高管、董事以及工作人员都被仿生人杀死，一些未觉醒的仿生人也被自己的同类杀死，站在仿生人一方的人类威廉也被仿生人打伤。

　　在第二季里，人类对人工智能觉醒的焦虑已经被打破。仿生人完成了他们的觉醒，有了自我意识的仿生人已经开始反抗。人类和仿生人的地位已经互换，人类遭受杀戮，而仿生人变成了乐园里的统治恶魔。

　　与此同时，和人工智能技术相关的更多的隐忧也出现了。

　　第二季中隐约出现的第一个技术伦理问题，是仿生人能不能自我繁殖。生殖繁育是人类面对机器人、人工智能生命时的一大优势，一旦仿生人产生了自我繁育能力，人类的统治地位就会进一步受到威胁。

　　《西部世界》第二季片头中出现了仿生人母亲和婴儿相拥的画面，也出现了类似血清实验和提取DNA的画面，这就让人不得不怀疑，在之后的剧情中会不会出现仿生人的自我繁衍。

　　第一季末尾仿生人大开杀戒时，乐园技术总监伯纳德带着几名公司高管躲在马厩里，其中也包括夏洛特·黑尔。在第二季开头，伯纳德带黑尔在公园出口处逃过一劫，黑尔也带伯纳德去了一处连伯纳德也不知道的秘密办公室。

　　黑尔不知道，伯纳德的身份是福特按照已故创始人阿诺德制造的仿生人。编剧也在此处埋下伏笔，让仿生人伯纳德轻松通过了需要验证指纹和DNA才能进入的秘密办公室大门。之后，黑尔在秘密办公室里告诉伯纳德另一个惊天秘密：Delos公司已经通过仿生人收集了所有重要客人的DNA信息。

　　Delos公司收集DNA信息的目的何在？仿生人伯纳德身上是否保留了阿诺德的DNA信息？这些DNA信息是否会成为未来仿生人自我繁育的重要因素？这些都是《西部世界》第二部中，诺兰夫妇为我们设置的问题。

《西部世界》片头出现的仿生人母亲和婴儿《西部世界》片头出现的仿生人母亲和婴儿

　　关于技术伦理的第二个问题，是人类野心的扩大，会不会加重仿生人觉醒带来的威胁。

　　第二季开头，Delos公司派出的救援行动主管斯特兰德在海边和一名中国军人交涉。斯特兰德用中文普通话对中国军人表示“这是你们国家给Delos的正式声明，交给我整个岛的管辖权”，要求中国军队撤离岛屿。第二季播出之前，已经有网友从芬兰版预告片中找到西部世界主题公园的经纬度坐标，坐标显示公园位于中国南海的一座人造岛屿。

　　这次是《西部世界》第一次在片中说明公园的建造位置，公园建造在一座海岛上，并受中国政府管辖。

　　建造位置不是问题，真正的问题在于，除去在中国境内建造的“西部世界”，Delos公司的主题乐园很可能还有多处。《西部世界》原版电影里，主题乐园共有三处，分别是美国西部世界、古罗马和中世纪欧洲，电视剧第一季精简为西部世界一个。但在之后的第二季里，很有可能会出现这三处之外的更多仿生人主题乐园。

　　从演员表看，第二季中将会出现冈本多绪、祐真琪琪、真田广之、菊池凛子等几位日本演员，扮演的角色都是日本人，此前放出第二季的预告片里也出现了日本艺伎的镜头。PingWest品玩记者在美国西南偏南互动节的Westworld Experience体验里也见到了日本武士装扮的角色乱入甜水镇。第二季中是否会出现以日本幕府为主题的乐园，仿生人在不同乐园中的流动是否会加重仿生人觉醒的后果，这也是第二季中放出的一个悬念。

预告片里出现的日本艺伎预告片里出现的日本艺伎

　　关于技术伦理的第三个悬念是，外在世界和环境将会如何对待这场仿生人和人类之间的战争。

　　第二季预告片中有野牛冲击人类的画面出现，第二季第一集里也频繁出现越过区域边境的孟加拉虎、趴在地上的熊等等动物。在仿生人和人类之间，动物们会站在哪一边、听从谁的统治呢？动物们的态度或许也暗示着整个外在环境对于这场战争的态度，这不是只存在于仿生人和人类之间的战斗，战斗影响着整个地球环境。

《西部世界》第二部里出现的熊《西部世界》第二部里出现的熊

　　从《西部世界》第二季的内容来看，它所讨论的问题已经从人类是否会被仿生人替代上升到技术、人类和整体环境的关系，它涵盖了《头号玩家》里用比较乐观方式简单描述的技术伦理问题，提出了更复杂、更多样化的问题，也由此为电视剧设置了更加错综复杂的剧情。

　　相比人类的命运和未来，我倒是比较担心编剧小诺兰，毕竟从目前对新技术伦理问题的讨论来看，就这个主题，可能很难再编出几季新的《西部世界》剧情了。

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