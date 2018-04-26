苹果股票价格累计下跌7.1% 市值蒸发639亿美元

市场担忧苹果智能手机需求减少，美国苹果公司市值蒸发639亿美元。

截至周一的三个交易日内，苹果股票价格累计下跌7.1%，致使其市值蒸发639亿美元。这波下跌的主要原因是，位于中国台湾的苹果芯片供应商台积电公布的业绩预报弱于先前分析师预期。

GBH洞察公司分析师丹尼尔·艾夫斯24日说，随着苹果将于下周披露今年第一季度财报，华尔街陷入“完全恐慌模式”，因为亚洲供应链预示，“苹果智能手机iPhone今年6月发货量低于预期”。

一名行业资深分析师认为，台积电糟糕的业绩预报是芯片行业股票和股市下跌的先兆。

科技媒体High Tech Strategist策略师弗雷德·希基19日在社交媒体写道，台积电的预警可能会阻碍芯片行业股价上涨，“芯片行业是整个股市的风向标，过去两年一直表现坚挺”。

台积电发布上述业绩预警后，美国摩根士丹利银行迅速下调苹果公司今年第二季度业绩预期。

日本瑞穗证券预测，2018年下半年，苹果偏高端的新iPhone机型需求将明显减少。瑞穗23日预测，今年下半年，iPhone产量将同比下降2%。

无独有偶，苹果另一家重要供货商同样大幅下调今年第二季度业绩预期。澳大利亚AMS公司23日预测，今年第二季度销售额将环比下降将近50%。AMS向苹果提供iPhone X使用的光学传感器。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）24日报道，苹果公司尚未就公司业绩发表评论。（卜晓明）（新华社专特稿）