听证会过去13天 国会的问题扎克伯格一条都没跟进

新浪科技讯 4月26日早间消息，本月早些时候，当马克·扎克伯格的国会听证会结束后，依然有很多问题有待解答。在他对国会的质询中有超过20次回应称，他手头没有某类信息，但在听证会结束后，他的团队会跟进更多的信息。

但在是到今天，听证会的13天之后，美国国会众议院能源和商业委员会的民主党人表示，他们还没有从Facebook那里收到任何答复。

“我们的听证会已经过去两周了，我们还没有收到扎克伯格在（听证会）那天那些他无法回答的问题的答复，”众议员弗兰克·帕隆（Frank Pallone）说。“此外，我们的委员会工作人员在听证会的两周前就会见了Facebook的工作人员，单就那次会议而言也有很多他们没有回答的问题。”对此，Facebook拒绝置评。

美国国会众议院能源和商业委员会尚未确定Facebook做出答复的正式截止日期，但该委员会仍然可以继续对Facebook提出新的问题。因此，Facebook还没有回复，也就不足为奇了。不过，帕隆表示，由于缺乏Facebook提供更进一步的信息，国会为制定新的隐私监管法案而做出的努力其实是受到迟滞影响的。帕隆说:“Facebook不应该花这么长时间来回应本委员会对隐私和数据安全问题的质疑。（他们提供）这些信息是至关重要的，因为委员会希望针对那些收集和使用用户数据的公司来制定全面的隐私和数据安全法律。”

今天，委员会向Facebook发送了一份新的问题清单，以进一步确定听证会期间那些未得到答复的问题。名单上有113个独立的问题，其中许多问题包括了多个子问题，它们的主要内容是关于Facebook手里掌握的那些公司收集和持有的、但用户却无法明确地享有的数据及信息。在扎克伯格的听证会证词中，这些信息（包括影子档案和更广泛的广告追踪）在很大程度上只是被匆匆掠过了而已。

国会已经在考虑多项法案，它们将对Facebook采取进一步的监管限制。其中包括了《诚信广告法案》（the Honest Ads Act）——该法案将对在线政治广告采取更严格的资讯公开要求；以及《同意法案》（the CONSENT Act）——该法案将要求对数据收集添加更加明确直率的“选择同意”选项。本周早些时候，参议员们提出了一项名为《社交媒体隐私保护和消费者权利法案》（Social Media Privacy Protection and Consumer Rights Act）的新法案，该法案将赋予美国用户查看给定网站上所有数据的权利，且网站须在用户要求下删除某些或全部数据。(黑柠)