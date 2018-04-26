库克、特朗普白宫密谈中美贸易 官方称会面顺利

新浪科技讯 北京时间4月26日早间消息，由于白宫试图避免与中国打贸易战，美国总统特朗普和两名高级助手周三与苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）沟通了贸易问题。

在最近的中美贸易争端中，库克一直呼吁双方冷静，还曾私下前往椭圆办公室与特朗普会谈。他还曾经与特朗普高级经济顾问拉里·库德洛（Larry Kudlow）和美国贸易代表罗伯特·莱塞泽（Robert Lighthizer）进行沟通。

特朗普计划派代表前往中国谈判，以阻止贸易战。倘若双方真的发生贸易战，就有可能对全球头号科技公司苹果，以及其他在中国生产产品的硬件厂商构成损害。

特朗普曾经威胁发布新一轮1000亿美元的加征关税清单，可能瞄准手机、电脑和其他消费电子产品。中国此前已针对最初的500亿美元清单进行报复。

白宫表示，此次与库克的会面已经筹备两个星期，而正式会面之前，库克刚刚参加过特朗普为招待法国总统马克龙举行的首次国宴，并且坐在头桌。

白宫官员称此次会面“良好”，但双方均未透露具体细节。

特朗普周三早些时候表示，他希望见到库克。“我们会谈很多事情，包括美国多年来在贸易问题上遭受的很多国家施加的不公平待遇。”他在Twitter上说。

库克与美国前总统奥巴马关系密切，自从去年10月以来已经至少前往中国3次。

库克成了特朗普最喜欢在公开演讲中提及的CEO之一。由于他们之间的关系并不融洽，所以这一点令人意外。在大选期间，特朗普曾经呼吁支持者抵制苹果，并批评该公司在中国生产产品。

作为总统，特朗普则把库克称作“好家伙”，在公开演讲中至少提到库克10次，包括今年1月的达沃斯世界经济论坛以及几次重要采访期间。

特朗普经常用库克和苹果的例子来阐述他的减税措施可以创造就业，因为这可以促使企业将海外利润汇回美国。

特朗普曾经多次表示，除非苹果在美国建厂，否则他不会认为自己的总统任期取得成功。

苹果市值为8350亿美元，拥有12.3万员工，其中8.4万位于美国。该公司今年1月表示，计划未来5年在美国投入300亿美元资本开支，其中100亿美元用于建设数据中心。

苹果表示，这笔开支将创造2万新的就业，为库比蒂诺和奥斯汀现有的园区招募员工。

库克还与特朗普的女儿和女婿建立了关系，他们二人都是白宫高级顾问，负责科技培训和政府IT现代化事宜。

虽然盛赞库克，但身为共和党人的特朗普经常与美国科技行业爆发冲突，因为科技企业集中的硅谷和西雅图都是民主党的要塞。他还在贸易、移民和环境问题上与科技行业存在分歧。

美国原本有一部避免儿时通过非法途径入境美国的年轻移民被强制遣送的法律，但特朗普决定终止这部法律，此举也遭到库克公开批评。(书聿)