AMD第一季度营收16.5亿美元 同比增长40%

新浪科技讯 北京时间4月26日早间消息，AMD今天公布了2018财年第一季度财报。报告显示，AMD第一季度营收为16.5亿美元，比上年同期的11.8亿美元增长40%，比上一季度的13.4亿美元增长23%；净利润为8100万美元，相比之下上年同期的净亏损为3300万美元，上一季度的净亏损为1900万美元。AMD第一季度业绩超出华尔街分析师此前预期，推动其盘后股价大涨9%以上。

在截至3月31日的这一财季，AMD的净利润为8100万美元，每股收益为0.08美元，这一业绩好于上年同期。2017财年第一季度，AMD的净亏损为3300万美元，每股亏损为0.04美元。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD第一季度调整后净利润为1.21亿美元，相比之下上年同期的调整后净利润为200万美元；调整后每股收益为0.11美元，相比之下上年同期的调整后每股收益为0美元，这一业绩超出分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师平均预期AMD第一季度每股亏损为0.09美元。

AMD第一季度营收为16.5亿美元，比上年同期的11.8亿美元增长40%，比上一季度的13.4亿美元增长23%，也超出分析师预期。FactSet调查显示，分析师平均预期AMD第一季度营收为15.7亿美元。

AMD第一季度运营利润为1.2亿美元，与上年同期的1100万美元相比增长了1.09亿美元，相比之下上一季度的运营亏损为200万美元；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD第一季度调整后运营利润为1.52亿美元，与上年同期的3400万美元相比增长了1.18亿美元，与上一季度的1900万美元相比增长了1.33亿美元。

AMD第一季度毛利率为36%，比上年同期的32%上升4个百分点，比上一季度的34%上升2个百分点；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），AMD第一季度调整后毛利率为36%，比上年同期的32%上升4个百分点，比上一季度的34%上升2个百分点。

AMD预计，2018财年第二季度营收将达17.25亿美元左右，上下浮动5000万美元，同比增长50%，超出分析师预期。FactSet调查显示，分析师平均预期AMD第二季度营收将达15.8亿美元。AMD还预计，2018财年第二季度不按照美国通用会计准则的毛利率将达37%左右。

当日，AMD股价在纳斯达克常规交易中下跌0.38美元，报收于9.71美元，跌幅为0.38%。在随后截至美国东部时间19：20（北京时间26日7：20）的盘后交易中，AMD股价上涨0.92美元，至10.63美元，涨幅为9.47%。过去52周，AMD的最高价为15.65美元，最低价为9.04美元。(唐风)