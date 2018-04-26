云天励飞宣布 AI芯片年中流片 明年正式商用

段倩倩

4月25日，专注于安防领域的AI公司云天励飞宣布，公司正在研发的AI芯片IPU计划今年年中流片，明年上半年正式商用。

云天励飞CEO陈宁称，芯片研发周期长、投入大，投入产出比却远远赶不上互联网软件。但芯片代表的底层技术为不可逾越的国之重器，云天励飞将通过全新商业模式来体现芯片的不可或缺性。

这家芯片公司宣称自己所打造的一系列AI芯片将是免费的，后续通过提供解决方案和服务的模式来赚钱。

产业链上的水龙头

5年前，科技界曾经有两起令芯片从业者感到至今仍难忘怀的并购案例。

2013年7月12日，紫光集团宣布以将以18亿美元的代价收购展讯通信全部流通股份；差不多同一时间——2013年7月16日，百度宣布以19亿美元的代价收购网龙旗下91无线业务。

“行业竞争极其激烈，一批高智商的工程师去做芯片，把芯片做成了白菜价，这让我们工程师很寒心，却也是通信芯片行业的现状。在AI时代，我们希望通过技术的融合、商业模式的突破来做一些不一样的事情，云天励飞打造的一系列AI芯片将是免费的。”陈宁称。

免费的芯片成了打开AI服务和AI产业化的钥匙。云天励飞想要通过提供解决方案的商业模式，来凸显AI服务的价值，体现芯片作为基础设施的不可或缺性。

“前端芯片是一个个水龙头。在云端有一系列开关控制前端的服务，针对不同的应用场景控制水龙头流出来什么样的水、多大流量的水，即决定前端芯片开启多少功能、实现什么样的功能。我们的核心不是简单把芯片交给用户，而是用前端芯片和云端服务赋能各个行业。”陈宁称。

公司价值也因此由服务而非硬件决定。“有了端到云的绑定，公司价值不是由前端芯片能够集成10亿还是20亿个电子元器件来决定的，是由云端服务价值来决定的，看公司能把工作效率提高100倍还是1000倍，公司的价值体现在云端服务的整个链条。”

云天励飞商业思路是提供解决方案而非硬件，但芯片投入极大。寒武纪副总裁钱诚曾对第一财经表示：“能自己设计芯片的公司体量需要达到一定程度。首先要准备流片的钱，比如10或16纳米的芯片可能得准备2亿多元人民币，外加1亿多元人民币的两年人力成本，得有3亿到4亿的人民币投在里面。目前达到这个体量的公司很少，旷视商汤等公司拿到的钱也是几十亿元人民币。”

云天励飞又如何保证提供解决方案的思路为客户所接受？陈宁称，这是基于对行业发展规律的判断，公司认为未来AI和物联网一定会基于端到云的架构。具体来看，电子信息时代芯片产业链分工明确，销售完成后芯片厂商和客户基本上不会再有联系。而云天励飞认为，AI和物联网时代会是端到云的架构，即通过云端服务来赋能前端芯片，并为前端芯片提供一系列AI服务。

以云天励飞落地在安防领域的解决方案为例，云天励飞在全国1万多条公路上铺设了摄像头，拥有超过100亿的动态人像数据，采集到的数据不断训练前端芯片算法，并迭代应用。

中国造芯崛起

芯片开发的难度超乎想象。“一颗芯片虽然只有几平方毫米，但浓缩了电子信息产业化团队的所有能力。我们芯片团队由十几个子团队组成，子团队负责内容包括算法、软件架构设计、软件实现、芯片硬件设计、验证、后端设计、IPG验证等整个流程。芯片不像软件那样几个小时就能完成迭代，一个问题如果没有在下一个环节中被验证出来，那9个月或12个月芯片出来后，里面的bug会导致芯片成为一块砖头。这就是芯片设计存在的挑战和难度。”陈宁称。

越来越多中国公司切入芯片领域，中国力量也在崛起。阿里巴巴先是发布了一款“神经网络芯片”，又宣布全资收购中国内地唯一的自主嵌入式CPUIPCore公司中天微系统有限公司；恒大集团与中国科学院签约未来十年投入1000亿元打造三大科研基地；寒武纪5月3日将在上海发布“划时代的”全新云端智能芯片。

和谷歌等先发制人的AI芯片相比，云天励飞等中国公司处于什么水平？陈宁称，“谷歌主要做TPU，对标GPU做服务器端、云端的处理器芯片，更多是采集海量云端数据做训练；国内很多创业公司打造的是芯片级平台，商业模式是靠出售芯片；云天励飞聚焦在视觉，我们认为未来前端都需要通过一颗到多颗IPU芯片来赋能认知能力。”

AI芯片公司是否会出现断供的风险？陈宁称，“这是非常极端的事情，云天励飞有信心，我们不是简单地做SOC集成，核心IP都是自己独立设计的。”