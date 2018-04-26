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李开复：AI进入爆发期 Tech VC时代到来了

李开复：AI进入爆发期 Tech VC时代到来了
2018年04月26日 06:51 第一财经日报
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　　刘佳

　　“不要再说我们（创新工场）是天使、孵化器了。”4月25日下午，北京四环创新工场办公室里，刚刚从香港飞到北京的李开复这样对包括第一财经在内的媒体说。

　　此前，外界对创新工场的印象是一家“投资+孵化”的机构，但现在李开复重新勾勒了它的定位——VC+AI，“TechVC时代到来了”。

　　在李开复看来，中国已成为全球最大的互联网单一市场，中国的创新能力已从借鉴美国模式成功反超，具备中国本土创新能力，甚至中国模式在海外被借鉴。而创新工场的投资领域主要集中在人工智能、教育、消费升级、B2B企业服务、文化娱乐五条“赛道”。

　　从1500万美元到5亿美元

　　2009年，李开复和创新工场将创业孵化器概念带入大众视野。刚成立时，李开复和团队们吃盒饭、住如家、坐经济舱，挤在清华创业园。现在看起来，当时创新工场所募集的孵化基金少得可怜：1500万美元。

　　尽管头顶“李开复”的光环，但创新工场早期的资金募集并非易事。2009年时，创新工场募集第一只基金就碰上了世界金融危机。

　　2011年时，为了募集二期基金，李开复一个人拎着行李箱在欧洲跑了13个城市、见了15个投资人，还在日内瓦遭抢，但欧洲投资人普遍保守，一圈跑下来没能从欧洲融到多少钱。

　　那次融资也面临着很多挑战。对创新工场来说，不能永远靠战略性或者合作伙伴，或是内部融资来做投资。

　　相比前三次，这一次的美元融资顺利得多。李开复告诉记者，此次美元基金融资窗口期很短，启动募资后，不到一个月就完成投资意向确定，远超基金预期融资上限，以至于后来“不得不劝退部分LP”。投资人中除了国际知名养老基金、母基金、主权基金、国际先进制造公司等已有投资人外，还增加了西班牙银行、欧洲知名金融集团、国际汽车巨头等战略投资人。但他并未透露投资方的详细信息。

　　他同时对记者透露，目前创新工场第四期美元风险投资完成超额募集，总规模为5亿美元；此轮募资完成过后，创新工场共管理6只基金，管理的资产规模达110亿元人民币。

　　这一次能够顺利募资完成，一方面靠的是创新工场过去9年的成绩，例如创造了《奇葩说》的米未传媒获得了18.4倍回报，还投出了Face++、知乎、摩拜、VIPKID、优客工场、比特大陆多家独角兽；另一方面是国外投资人对于中国创业市场的看好。中国已成为全球最大的互联网单一市场，中国的创新能力已从借鉴美国模式成功反超，具备中国本土创新能力，甚至中国模式在海外被借鉴。移动支付、OMO（线上线下融合）、多波“人口红利”、人工智能（AI）崛起等因素，驱动中国消费经济加速扩张。但最近，因为新的政策鼓励独角兽和科技公司在本土上市或通过CDR方式上市，人民币基金募资变得越发重要。

　　李开复透露，创新工场第三期启动的人民币基金新增人工智能和大数据、消费升级方面的投资，侧重于具有本土化色彩、盈利模式偏成熟的项目。

　　“人民币基金接地气，加上美国（美元基金）战略技术思维，两边的钱要准备得一样多，这样才不会错过好项目。”李开复说。

　　AI进入爆发期

　　从早期投资和孵化模式，到调整投资策略专注于早中期（A-B轮）发展阶段项目。李开复称，创新工场在高潜力领域也参与C轮以后的中后期投资，目标是锁定赛道，加大投资。第四期的美元资金还将加大在C、D轮投资。

　　转型背后，一个考虑是整个市场和用户的量在起来，创业者的质量高了，估值高了。“基金一定要做得更大一点，才能够在好的案子里面进去，能够抢到份额，能够在后轮追加。”李开复认为，传统VC正面临挑战，因为巨头力量越来越大，只有钱加上商业的帮助不足以抢到最好的项目。

　　他将现在创新工场的模式定义为“TechVC”。如果对标美国投资机构Benchmark来看，这家专注于科技的VC有50%合伙人具有技术或者理工背景；投资驱动型公司，如Uber、TwitterSnapchat、Instagram、eBay等；回报率甚至超过红杉、KPCB等老牌基金。而创新工场中投资团队80%以上有技术背景或者理工学位；擅长技术趋势预测，偏爱技术背景创业者；具有约15位计算机博士。

　　此外，创新工场旗下的人工智能（AI）工程院既是AI领域的投资智囊，也为被投资公司培养AI工程师，甚至为数十家被投公司搭建业务合作平台或提供AI技术支持。

　　具体到投资领域，创新工场的投资重点包括人工智能和大数据、消费升级、B2B和企业升级、教育、文化娱乐这五条赛道。

　　在对比中美科技产业趋势时，李开复认为，中美“平行宇宙”时代开始到来。未来在海外扩张方面，美国公司依然会占据北美、西欧等英语系市场；而中国公司在东南亚、中东、非洲市场会占有一定优势。“世界将进入中美全球寡头扩张的时代。”

　　“美国模式的主要特点是聚焦突破创新，偏技术性、使命导向创业，模式比较轻盈，注重全球平台扩张；而中国模式的主要特点是聚焦融合与高速，偏应用型、结果导向创业，模式比较重，注重本地化发展。”李开复分析。他援引数据称，中国与美国同类科技公司市值或估值已经趋近1∶1。

　　谈到中国市场，李开复认为，移动支付、人工智能、海量数据+OMO、海外扩张是中国相比美国市场的巨大优势。例如移动支付领域，2017年中国移动支付总额达到18.8万亿美元，已经超过了中国这一年的GDP总量。另外，线上线下融合（OMO）也成为一种趋势，在其中大量的数据被采集，这将使中国变成“数据的沙特阿拉伯”。

　　可以看到的是，在人工智能这条赛道上，创新工场先后投资了Face++、比特大陆等独角兽。李开复对记者提到，之所以投资比特大陆，是因为看中了它的技术能力，而这套技术在AI方面可以更好应用。

　　在谈及火热的AI芯片时，李开复称，这个时代一定会给芯片行业带来很多机会。未来，AI芯片会进入机器人、无人驾驶汽车等新的终端产品。相比AI芯片，他称自己还看重传感器，“未来每一种传感器都会有新的做法，比如说光学等等。”

　　李开复判断，人工智能目前正在从“技术为主+专家为王”的萌芽期转变为“应用为主+数据为王”的爆发期。

　　他预计，人工智能进入爆发期后，中国将成为最大受益者。人工智能应用经历了四波浪潮，第一波是互联网智能化，这就像BAT所做的事；第二波是商业智能化，例如帮助银行、保险、饮料把已有的数据转换成商业价值，第三波是实体世界智能，如身份验证、智能音箱交互、无人商店和安防等，第四波是全自动智能化。

　　“今天中美的互联网智能化可能是平分秋色，但是随着未来欧盟对美国的限制，加上中国的数据优势，还有细分市场，我认为中国会比美国有一些优势。”李开复说。

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