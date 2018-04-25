外媒：美国司法部正调查华为是否违反伊朗出口禁令

新浪科技讯 北京时间4月25晚间消息，《华尔街日报》今日援引知情人士的消息称，美国司法部正在调查华为公司是否违反了美国政府针对伊朗的出口禁令。

至于美国司法部的调查进度，以及具体的调查内容，目前尚不清楚。

分析人士称，美国司法部的此次调查可能给华为带来诸多风险。本来，华为在美国市场的业务就相对有限。而在此之前，美国政府已是对华为百般刁难，包括阻止美国移动运营商与华为合作等。

更重要的是，美国司法部的此次调查，还可能影响到华为在其他国际市场的业务，尤其是欧洲。由于美国政府对华为的严格审查，一些同盟国已开始对华为采取谨慎态度。

分析人士还称，美国政府加大对华为的审查力度，也凸显了中美两国贸易关系的紧张局势。近期，特朗普政府曾表示，华为有可能对美国在5G市场的领先地位构成威胁。

当前，华为是全球基站电子和其他通信设备的最大厂商，也是全球第三大智能手机厂商。这些知情人士还称，在此次的司法部调查之前，华为还接到了美国商务部和财政部的行政传票，也是关于出口禁令方面的问题。

而这一次，美国司法部对华为展开的是刑事调查，代表着华为可能存在更严重的潜在不当行为。如果调查者发现华为故意违反美国的出口禁令，可能对华为处以额外的刑事处罚。

在此之前，中国另一家科技公司中兴通讯已遭到了美国政府的封杀。本月早些时候，美国商务部宣布，由于中兴违反与美国政府去年达成的和解协议，将对中兴执行为期7年的出口禁令。该期间内，美国公司将不得向中兴出售其产品。

有分析人士对此表示，美国的这些贸易保护主义措施只会让中国政府投入更多资源发展科技，从而进一步降低对美国公司的依赖，最终将成为美国最强劲的竞争对手。此外，在封杀中兴的同时，美国合作伙伴也将受到严重打击。(李明)