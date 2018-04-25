美国军事智库：人工智能可能在2040年发动核战争

新浪科技讯 北京时间4月25日晚间消息，美国知名军事智库兰德公司(RAND Corporation)日前发布报告称，人工智能(AI)可能会在2040年发动核战争。

兰德公司在报告中警告称，人工智能可能打破地缘政治稳定性，突破当前核武器仅作为威慑手段的地位。

兰德公司在发布这份报告前，咨询了大量专家。报告称，将来人工智能可能会鼓励人类做出灾难性的决定。例如，传感技术的提升可能会导致一些报复性力量被摧毁，如潜艇和可移动导弹。

此外，人工智能也可能引诱某个国家对另一个国家发动“先发制人”的打击，以获得讨价还价的能力，即使该国本来无意发动攻击。

这份报告的联合作者安德鲁·洛恩(Andrew Lohn)称：“一些专家担忧，人类越来越依靠人工智能可能会导致一系列新的灾难性错误。在技术成熟之前，使用人工智能技术存在极大风险，很可能遭到背叛。因此，在未来数十年，维持战略稳定可能很困难。所有核大国都应重视该问题，以限制这种核风险。”

这份报告主要强调了使用人工智能技术可能对军事决策带来的风险，而不是关注自动驾驶飞机等其他威胁。

这份报告还提到了1983年前苏联发生的一次虚假核警报事件。当时，前苏联一座核导弹预警中心的电脑发出遇袭警报，后来证实是一次虚假警报。

报告另一位联合作者爱德华·盖斯特(Edward Geist)称：“核战争和人工智能之间的关联并不是新话题。在历史上，两者之间有过交集。事实上，许多人工智能的早期研究，都是为了支持军事，或者是有军事目的。”

在此之前，已经有许多业界领袖和专家对人工智能在军事领域的应用发出警告。例如，包括特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在内的100多名业内人士曾向联合国呼吁，阻止开发杀伤性自动化武器。

此外，马斯克本月初还曾表示，人类可能在不知不觉中就创造了“一个不朽的独裁者”，并将永远无法摆脱它们的统治。他说，人工智能的独裁统治期限将远超出任何一个政权，从而实现对人类的无限期压迫。(李明)