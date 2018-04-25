马云在日本呼吁各国开发芯片技术以避开美国控制

新浪美股讯 北京时间25日消息 阿里巴巴联合创始人马云认为，日本、中国等国家都需要发展自己的半导体技术，以应对美国掌控全球芯片市场的局面。

这位阿里巴巴的董事局主席解释说，阿里巴巴对芯片业务的兴趣渐浓，本月收购了中国本地芯片设计公司杭州中天微系统，他表示部分动机是希望让芯片具有“包容性”：便宜、高效、可供所有人使用。他表示阿里巴巴在过去四年投资了五家半导体公司。

马云在东京的早稻田大学对学生和企业家表示，美国是先行者，而中国需要很多东西。100%的芯片市场由美国人控制。如果美国突然停止销售，这意味着什么不言而喻。这就是为什么中国、日本和任何国家都需要核心技术的原因。

马云的评论与一些中国商界精英和政界人士的观点相吻合。随着中国与尖端半导体技术全球领导者美国的紧张局势升温，马云与腾讯创始人马化腾等人一致，支持创建世界一流的国内芯片产业。

半导体处于全球两大经济体争端的中心。该争端导致关税上升、中国对美国公司的投资冷却，并且阻碍了这个亚洲国家开发第五代无线通信技术、人工智能技术。美国政府甚至在评估动用1977年通过的一项法规的可能性。依据该法律，特朗普可以宣布国家紧急状态，阻止交易并没收资产。

随着美国对中兴通讯实施七年制裁，这让中国意识到迫切需要降低对美国技术的依赖。美国针对中兴通讯采取的行动，刺激了中国现有的在10年内斥资约1，500亿美元、以实现中国在芯片设计和制造方面领先地位的发展计划。美国公司高管和官员一再警告中国的该愿景可能会损害美国的利益。

“我们在进入一个大家缺乏相互信任的世界。这就是为什么我们有贸易战和其他很多问题，”马云说。“但是不要放弃。信任不仅仅是靠获得，还要建设。我们可以建设信任。”