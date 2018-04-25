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“汉芯之父”骗上亿科研经费，被揭穿后仍逍遥法外！

“汉芯之父”骗上亿科研经费，被揭穿后仍逍遥法外！
2018年04月25日 17:38 新浪综合
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　　阿里收购的中天微，创始人涉“汉芯”黑历史没人提？

　　来源：财经国家周刊 综自公众号“公司进化论”“北美留学生日报”“大学声”、《IT时代周刊》

　　美国对中兴的一纸制裁令，让中国“无芯”的焦虑被重新唤起，并经由互联网迅速传导至行业乃至民间。

　　集体焦虑之下，有人回忆起曾经的“汉芯”，那是中国芯片攻关史上的伤疤：国家花费上亿元科研经费研发出来的自主芯片，在掀起短暂的举国振奋后，很快被证明为一场骗局。

　　中国曾经的芯片希望，被一个惊天骗局毁掉了

　　中兴事件如今的局面，也许有人会想起当年那个逍遥法外的科技巨骗。

　　也许仍有人不知道，正因为他，才让中国高新科技芯片领域陷入近十年的空白，也几乎耗尽了人们对自主研发的信任和行业的期待。

　　这个人就是陈进，曾经因为“汉芯一号”走上人生巅峰，也因为“汉芯一号”变成欺世盗名巨骗的“汉芯之父”。

　　据维基百科资料显示，“计算机专家”陈进1991年毕业于同济大学，后赴美国留学。

　　陈进于1994年、1997年先后获德州大学奥斯汀分校计算机工程硕士与博士学位。

　　此后，他曾在美国IBM、摩托罗拉等公司担任高级主任工程师、芯片设计经理等职，主持系统芯片开发等工作。

　　2001年，陈进回到中国，任教于上海交通大学。同时他出任上海交通大学芯片与系统研究中心主任，开始主持研发汉芯系列DSP芯片。

　　2003年2月，陈进正式发布“汉芯1号”。

　　随后，芯片得到多名院士以及以及“863计划”集成电路专项小组组成的鉴定专家组的一致认可。

　　陈进借此申请了多项专利，并借此当上了上海交大微电子学院院长、博导。2004年，他还被聘为长江学者。

　　而这款在当时被称为国内首创和中国微电子领域里程碑的芯片，也一度成为全中国的骄傲。

　　当时的报道也将“汉芯一号”推上了行业先锋的高度：

　　“采用国际先进的0.18微米半导体工艺设计，在只有手指指甲一半大小的一个集成块上有250万个器件，而且具有32位运算处理内核，每秒钟可以进行2亿次运算。”

　　“这一成果接近国际先进技术，在某些方面的性能甚至超过了国外同类产品。”

　　然而，本来会因此平步青云，甚至有可能问鼎院士头衔的陈进，却在短短几年后瞬间跌落神坛。

　　2006年1月17日，春节前夕，一位神秘举报人在清华大学BBS上发布的一则神秘帖子——《汉芯黑幕》，彻底打破了中国科技界的一团祥和，其笔锋直抵为中国产业界骄傲的“汉芯”系列芯片发明人——陈进。

　　在该则帖子中，神秘举报人痛斥陈进在汉芯研制过程中完全弄虚作假，骗取国家上亿元拨款。

　　虽然上海交大汉芯科技公司旋即发表声明宣称《汉芯黑幕》歪曲事实真相，但这并没有抵消外界猜疑。

　　在紧接着进行的网络民意调查中，有近58.6%的民众认为造假是事实，而认为“汉芯1号”没有造假的仅占被调查人数的3.6%。网络舆论斥责陈进是“中国科技界的黄禹锡”的批评声渐起。

　　因为神秘人的举报和媒体的报道，人们才得知，原来陈进是找到了在美国的弟弟，购买了一批摩托罗拉dsp56800系列芯片。为了掩人耳目，陈进找来了当初给“汉芯”实验室装修的一位民工，让他用砂纸打磨掉芯片上原有摩托罗拉标识，然后加上自己的“标识”才变成了“完全拥有自主知识产权”的“汉芯一号”。

　　后来这位媒体疯狂寻找的关键人物被称为“21世纪最具创新精神的民工”。他这一磨，磨出了一个中国芯片的骄傲，也磨掉了民众的信任。

　　巨骗逍遥法外未受惩处

　　2006年5月，上海交大通报了“汉芯”系列芯片涉嫌造假的调查结论和处理意见：

　　调查显示，陈进在负责研制“汉芯”系列芯片过程中存在严重的造假和欺骗行为，以虚假科研成果欺骗了鉴定专家、上海交大、研究团队、地方政府和中央有关部委，欺骗了媒体和公众。

　　上海交大决定，撤销陈进上海交大微电子学院院长职务；撤销陈进的教授职务任职资格，解除其教授聘用合同。 

　　科技部根据专家调查组的调查结论和国家科技计划管理有关规定，已决定终止陈进负责的科研项目的执行，追缴相关经费，取消陈进以后承担国家科技计划课题的资格； 

　　教育部决定撤销陈进“长江学者”称号，取消其享受政府特殊津贴的资格，追缴相应拨款； 

　　国家发展改革委决定终止陈进负责的高技术产业化项目的执行，追缴相关经费。 

　　尽管事件涉及巨额国家科研经费流失，上海交大的处理决定中只字未提事件责任人，尤其是始作俑者陈进本人应负怎样的法律责任。 

　　2006年年末，还有记者专门去向国家有关部委求证，结果是确实没有任何相关责任人因汉芯造假案而受到法律追究。 

　　有一种声音指出，这种规模的造假都不是一个人能搞出来的，而很可能是一个体系在造假。

（来源：知乎）（来源：知乎）

　　陈进名下多家公司

　　有知名创投入股

　　十五年过去了，曾经“欺世盗名”的陈进在做什么？

　　种种迹象表明，汉芯事件平息后，陈进并没有离开芯片行业，甚至与“上海交大”这个名字仍然保持一定关联。

　　公司进化论搜索天眼查工商信息注意到，曾经因陈进“汉芯”造假而卷入风波的“上海交大汉芯科技有限公司”，现名为“上海领微科技有限公司”（简称上海领微）。

　　截至目前，天眼查信息显示陈进仍然为上海领微的唯一一名自然人股东，持股比例为10.5%，该公司大股东为上海紫晨信息科技有限公司。持股59.5%；上海紫竹创业投资有限公司和上海交通大学教育发展基金会各持股15%。

天眼查工商信息显示的上海领微股权关系天眼查工商信息显示的上海领微股权关系

　　上海交通大学教育发展基金会官方网站显示，该基金会是经上海市民政局批准，于2001年正式注册成立的高教领域的公益组织。基金会的主要职责是接受和管理社会各界给予上海交通大学的捐赠，用于更新教学、科研、图书及信息设施，延揽中外名师，扶植新兴学科、实验室建设，奖励作出突出贡献的优秀教职工等。

　　公司进化论注意到，陈进持股的上海领微，目前还同时是“上海硅宝通讯科技有限公司”（简称上海硅宝）和上海硅智芯片技术研究所有限公司（简称上海硅智）两家公司的大股东，持股比例分别为60%和40%。其中，陈进本人直接持有上海硅智20%股份。

　　工商信息显示，上海硅宝通讯科技有限公司成立于2003年，其控股公司为上海领微科技有限公司（占股60%），而上海领微科技有限公司最大的个人股东为陈进，持股比例为10.50%，认缴出资额为534.6万元。

　　除此之外，陈进作为股东的公司还有“上海硅盛微系统科技有限公司”“上海极客电子科技有限公司”“上海科臻电子科技有限公司”，在上海硅盛微公司中，陈进持股15%，上海交大联合科技有限公司持股10%；而后两家公司目前已经吊销。

　　此前有媒体报道称，陈进也是上海紫晨信息科技有限公司的大股东，4月20日，公司进化论查询上海紫晨信息科技有限公司的工商信息时，股东中并没有陈进，但有一个熟悉的名字——胡立勇。历史资料显示，胡立勇是陈进“汉芯”班底的核心成员之一。

　　公司进化论注意到，上述企业有着共同的特点：几家公司的法人都不是陈进，但是陈进的占股比例很大甚至直接控股；其次，这些企业大多的主营业务仍与芯片技术研究相关。

　　十五年前的“汉芯门”后，陈进再无公开露面的消息。截至目前，陈进名下仍然正常经营的几家主营业务为芯片的公司，也未有任何公开消息，甚至找不到一个正规的官网。

陈进汉芯芯片
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