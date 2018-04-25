“汉芯之父”骗上亿科研经费，被揭穿后仍逍遥法外！

相关阅读：

阿里收购的中天微，创始人涉“汉芯”黑历史没人提？

来源：财经国家周刊 综自公众号“公司进化论”“北美留学生日报”“大学声”、《IT时代周刊》

美国对中兴的一纸制裁令，让中国“无芯”的焦虑被重新唤起，并经由互联网迅速传导至行业乃至民间。

集体焦虑之下，有人回忆起曾经的“汉芯”，那是中国芯片攻关史上的伤疤：国家花费上亿元科研经费研发出来的自主芯片，在掀起短暂的举国振奋后，很快被证明为一场骗局。

中国曾经的芯片希望，被一个惊天骗局毁掉了

中兴事件如今的局面，也许有人会想起当年那个逍遥法外的科技巨骗。

也许仍有人不知道，正因为他，才让中国高新科技芯片领域陷入近十年的空白，也几乎耗尽了人们对自主研发的信任和行业的期待。

这个人就是陈进，曾经因为“汉芯一号”走上人生巅峰，也因为“汉芯一号”变成欺世盗名巨骗的“汉芯之父”。

据维基百科资料显示，“计算机专家”陈进1991年毕业于同济大学，后赴美国留学。

陈进于1994年、1997年先后获德州大学奥斯汀分校计算机工程硕士与博士学位。

此后，他曾在美国IBM、摩托罗拉等公司担任高级主任工程师、芯片设计经理等职，主持系统芯片开发等工作。

2001年，陈进回到中国，任教于上海交通大学。同时他出任上海交通大学芯片与系统研究中心主任，开始主持研发汉芯系列DSP芯片。

2003年2月，陈进正式发布“汉芯1号”。

随后，芯片得到多名院士以及以及“863计划”集成电路专项小组组成的鉴定专家组的一致认可。

陈进借此申请了多项专利，并借此当上了上海交大微电子学院院长、博导。2004年，他还被聘为长江学者。

而这款在当时被称为国内首创和中国微电子领域里程碑的芯片，也一度成为全中国的骄傲。

当时的报道也将“汉芯一号”推上了行业先锋的高度：

“采用国际先进的0.18微米半导体工艺设计，在只有手指指甲一半大小的一个集成块上有250万个器件，而且具有32位运算处理内核，每秒钟可以进行2亿次运算。”

“这一成果接近国际先进技术，在某些方面的性能甚至超过了国外同类产品。”

然而，本来会因此平步青云，甚至有可能问鼎院士头衔的陈进，却在短短几年后瞬间跌落神坛。

2006年1月17日，春节前夕，一位神秘举报人在清华大学BBS上发布的一则神秘帖子——《汉芯黑幕》，彻底打破了中国科技界的一团祥和，其笔锋直抵为中国产业界骄傲的“汉芯”系列芯片发明人——陈进。

在该则帖子中，神秘举报人痛斥陈进在汉芯研制过程中完全弄虚作假，骗取国家上亿元拨款。

虽然上海交大汉芯科技公司旋即发表声明宣称《汉芯黑幕》歪曲事实真相，但这并没有抵消外界猜疑。

在紧接着进行的网络民意调查中，有近58.6%的民众认为造假是事实，而认为“汉芯1号”没有造假的仅占被调查人数的3.6%。网络舆论斥责陈进是“中国科技界的黄禹锡”的批评声渐起。

因为神秘人的举报和媒体的报道，人们才得知，原来陈进是找到了在美国的弟弟，购买了一批摩托罗拉dsp56800系列芯片。为了掩人耳目，陈进找来了当初给“汉芯”实验室装修的一位民工，让他用砂纸打磨掉芯片上原有摩托罗拉标识，然后加上自己的“标识”才变成了“完全拥有自主知识产权”的“汉芯一号”。

后来这位媒体疯狂寻找的关键人物被称为“21世纪最具创新精神的民工”。他这一磨，磨出了一个中国芯片的骄傲，也磨掉了民众的信任。

巨骗逍遥法外未受惩处

2006年5月，上海交大通报了“汉芯”系列芯片涉嫌造假的调查结论和处理意见：

调查显示，陈进在负责研制“汉芯”系列芯片过程中存在严重的造假和欺骗行为，以虚假科研成果欺骗了鉴定专家、上海交大、研究团队、地方政府和中央有关部委，欺骗了媒体和公众。

上海交大决定，撤销陈进上海交大微电子学院院长职务；撤销陈进的教授职务任职资格，解除其教授聘用合同。

科技部根据专家调查组的调查结论和国家科技计划管理有关规定，已决定终止陈进负责的科研项目的执行，追缴相关经费，取消陈进以后承担国家科技计划课题的资格；

教育部决定撤销陈进“长江学者”称号，取消其享受政府特殊津贴的资格，追缴相应拨款；

国家发展改革委决定终止陈进负责的高技术产业化项目的执行，追缴相关经费。

尽管事件涉及巨额国家科研经费流失，上海交大的处理决定中只字未提事件责任人，尤其是始作俑者陈进本人应负怎样的法律责任。

2006年年末，还有记者专门去向国家有关部委求证，结果是确实没有任何相关责任人因汉芯造假案而受到法律追究。

有一种声音指出，这种规模的造假都不是一个人能搞出来的，而很可能是一个体系在造假。

（来源：知乎）

陈进名下多家公司

有知名创投入股

十五年过去了，曾经“欺世盗名”的陈进在做什么？

种种迹象表明，汉芯事件平息后，陈进并没有离开芯片行业，甚至与“上海交大”这个名字仍然保持一定关联。

公司进化论搜索天眼查工商信息注意到，曾经因陈进“汉芯”造假而卷入风波的“上海交大汉芯科技有限公司”，现名为“上海领微科技有限公司”（简称上海领微）。

截至目前，天眼查信息显示陈进仍然为上海领微的唯一一名自然人股东，持股比例为10.5%，该公司大股东为上海紫晨信息科技有限公司。持股59.5%；上海紫竹创业投资有限公司和上海交通大学教育发展基金会各持股15%。

天眼查工商信息显示的上海领微股权关系

上海交通大学教育发展基金会官方网站显示，该基金会是经上海市民政局批准，于2001年正式注册成立的高教领域的公益组织。基金会的主要职责是接受和管理社会各界给予上海交通大学的捐赠，用于更新教学、科研、图书及信息设施，延揽中外名师，扶植新兴学科、实验室建设，奖励作出突出贡献的优秀教职工等。

公司进化论注意到，陈进持股的上海领微，目前还同时是“上海硅宝通讯科技有限公司”（简称上海硅宝）和上海硅智芯片技术研究所有限公司（简称上海硅智）两家公司的大股东，持股比例分别为60%和40%。其中，陈进本人直接持有上海硅智20%股份。

工商信息显示，上海硅宝通讯科技有限公司成立于2003年，其控股公司为上海领微科技有限公司（占股60%），而上海领微科技有限公司最大的个人股东为陈进，持股比例为10.50%，认缴出资额为534.6万元。

除此之外，陈进作为股东的公司还有“上海硅盛微系统科技有限公司”“上海极客电子科技有限公司”“上海科臻电子科技有限公司”，在上海硅盛微公司中，陈进持股15%，上海交大联合科技有限公司持股10%；而后两家公司目前已经吊销。

此前有媒体报道称，陈进也是上海紫晨信息科技有限公司的大股东，4月20日，公司进化论查询上海紫晨信息科技有限公司的工商信息时，股东中并没有陈进，但有一个熟悉的名字——胡立勇。历史资料显示，胡立勇是陈进“汉芯”班底的核心成员之一。

公司进化论注意到，上述企业有着共同的特点：几家公司的法人都不是陈进，但是陈进的占股比例很大甚至直接控股；其次，这些企业大多的主营业务仍与芯片技术研究相关。

十五年前的“汉芯门”后，陈进再无公开露面的消息。截至目前，陈进名下仍然正常经营的几家主营业务为芯片的公司，也未有任何公开消息，甚至找不到一个正规的官网。