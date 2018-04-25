美媒：高通裁员1231人 部分华人竟自愿被炒

来源：中国侨网

据美国《世界日报》报道，美国通讯业龙头公司高通（Qualcomm）上17日宣布裁员1231人，主要针对高阶主管，多数华人员工并未受到波及，大松一口气。

由于遣散费高达10个月薪水，华人王姓工程师本是自愿解雇，没想到竟遭上级驳回。

除了圣地亚哥总部外，高通也裁撤湾区269名员工，估计可省下10亿成本，从6月19日正式生效。

自高通（Broadcom）并购案在总统特朗普否决破局后，圣地亚哥高通便开始拟定裁员计划，率先征求自愿者。华人王姓工程师认为资遣方案十分优渥，至少可有半年不用为水电房贷等费用发愁，又可专心准备其他公司面试，因此便提交申请，没想到所属部门人手不足，没想到竟遭上级驳回。

华人谢先生2017年早已听到消息，他的上级曾私下暗示，公司会裁撤高阶主管，包括部门、公民或绿卡身份、男性为主等等，每一项他都符合，因此放弃秋季升官加薪的机会，毅然决然的转换部门，暂保饭碗。他表示公司近年将前部门的工作量挪至中国，总部员工日渐清闲，在没事可做的情形下，人已走了一半，外传今年11月还会再一次人事精简。

另一位华人陈女士则认为自己运气好，她的先生刚好在其他州找到新工作，因此她赶上这波解雇列车，自愿被炒，拿了公司10万美元解雇金，五月份即将生效的股票仍可照领，还可把剩余的假期休完，下个月便可不必上班了。她说：“由于是遭到解雇，还能向社安局申请失业救济金，好到不能再好了。”

华人尹氏夫妇则都在高通上班，先生被炒鱿鱼后，太太也决定夫唱妇随，毫不犹豫的递件离职另谋出路。她说：“早就受不了高通的企业文化，工作没了再找就有，没有什么好灰心，况且英特尔也在圣地亚哥举办面试座谈会，相信很快又可以跟同事再做同事。”

微信讨论群的高通妈妈则在消息出炉后，纷纷上报自家状况，多数中国移民家庭安然无恙，另外拿H1-B工作签证和OPT实习身份，或是申请绿卡中的员工，也鲜少有人列入解雇名单。高通2016年曾因职场歧视女性遭控告且败诉，判赔1950万美元，也因此多数女员工未失去工作。（陈良珏）