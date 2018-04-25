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畅游一季度营收1.37亿美元 同比增长14%

畅游一季度营收1.37亿美元 同比增长14%
2018年04月25日 14:54 新浪科技
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畅游一季度营收1.37亿美元 同比增长14%
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　　新浪科技讯 北京时间4月25日下午消息，畅游今日发布截至2018年3月31日的第一季度未审计财务报告。财报显示，畅游第一季度总收入为1.37亿美元，同比增长14％；根据非美国通用会计准则（Non-GAAP），畅游第一季度净亏损为1600万美元。

　　2018年第一季度财报亮点：

　　总收入为1.37亿美元，同比增长14％，环比下降5％，超过公司指导性预测；

　　网络游戏收入为1.05亿美元，同比增长24％，环比下降4％，超出公司指导性预测；

　　根据美国通用会计准则（GAAP），畅游净亏损为1300万美元，而2017年第一季度的净收入为3000万美元，2017年第四季度的净收入为3400万美元。

　　根据非美国通用会计准则（Non-GAAP），畅游的净亏损为1600万美元，2017年第一季度净利润为3500万美元，2017年第四季度净利润为3400万美元。

　　2018年第一季度运营亮点：

　　PC游戏平均月活跃账户为250万，同比增长4％，环比增长4％。

　　手机游戏平均月活跃账户为260万，同比增长136％，环比下降16％。同比增长主要是由于2017年第二季度推出的《天龙八部》手游；环比下降反映了公司老款游戏自然衰退的生命周期。

　　PC游戏季度合计活跃付费账户为80万，同比下降11％，环比持平；同比下降反映了公司老款游戏包括《天龙八部》PC端的自然衰退生命周期。

　　手机游戏季度合计活跃付费账户为80万，同比增长167％，环比下降33％。同比增长主要是由于2017年第二季度推出的《天龙八部》手游；环比下降反映了公司老款游戏自然下降的生命周期。

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