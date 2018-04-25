苹果CEO库克将与特朗普会面 希望阻止中美贸易战

新浪科技讯 北京时间4月25日下午消息，苹果首席执行官蒂姆·库克将于今日在白宫面见唐纳德·特朗普总统，意在阻止中美间正在酝酿的贸易战。

根据白宫公布的总统官方时间表，库克和特朗普将在星期三下午在椭圆形办公室举行会谈，会谈不向新闻界开放。

特朗普政府决定对中国商品征收高达1500亿美元的关税，加剧了两国间的贸易紧张关系，也可能影响苹果在亚洲的业务。因为苹果庞大的生产链主要集中在中国。

上个月，库克在北京的一次会议上告诉与会者，他希望中国和美国可以解决彼此之间的贸易分歧。

“那些拥抱开放的国家在市场上表现出色，选择封闭的国家则泯然于众人。”他说，“这不是双方之间进行分割的问题。我要促使两国做出冷静的决定。”

贸易战可能使苹果在面对中国政府时腹背受敌。上个月有中国媒体报道称，如果中美贸易战爆发，那么苹果将成为“受影响最大的”美国公司。

苹果公司没有立即回复记者的置评请求。(斯眉)