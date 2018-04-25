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中兴事件后，如何进行芯片投资？投资人分成两派

中兴事件后，如何进行芯片投资？投资人分成两派
2018年04月25日 13:52 中国企业家
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　　文 | 《中国企业家》记者 李碧雯   编辑 | 马吉英

　　中兴事件仍在发酵。

　　4月17日，由于美国商务部工业与安全局激活拒绝令，中兴通讯宣布临时停牌。停牌前一天，美国商务部宣布，未来七年将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术。

　　中金公司研究报告表示，目前中兴有1-2月零部件库存，如果不在1-2月内再次达成和解，会影响其通信设备和手机等业务的正常生产与销售。据悉，中兴在中国电信设备市场占有近30%的份额。这对中兴通讯来说，无疑是致命打击。

　　来自中国半导体行业协会统计，2017年国内集成电路进口价值为2601亿美元，是我国第一大进口商品，集成电路贸易逆差创历史新高。

　　中兴被美国制裁事件的背景是3月23日开始的中美贸易战，中兴此时的困局也引发了投资人的广泛讨论。一些投资人表态未来将加大对于底层芯片的投入和研究，而另一些VC投资人却对此持谨慎态度。为何过去中国没有诞生好的芯片公司？对于投资人来说，过去是否忽略了技术创新的投资机会？VC是否适合参与芯片投资？如何更好利用资本力量发展芯片行业？

　　最近两天，我的朋友圈充满各种各样的争论，关于怎样来看芯片和底层创新。我认为需要回到商业本质。10年前我们内部基金的策略是不看所谓的原创性底层科技创新，而今天我们大胆地提出，要非常积极关注底层的科技创新，为什么？

　　我们来回顾一下科技创新每一次成功的要素。从PC、移动互联网到今天的人工智能，每一代的科技公司都面临一定的窗口期，这个窗口期给科技公司建立的真正壁垒是生态和整个市场，领导型的公司都能利用窗口期建立起巨大的科技壁垒。

　　以前的中国是以市场换技术，我们错过了70年代的芯片大发展，90年代的PC大发展，在2000年的时候，我们仅仅赶上了互联网模式创新的窗口。

　　但今天中国有机会用市场创造技术，是因为这个timing对了。我们的人才和资本有机会在同一起跑线，依托中国强大的市场规模来创造原创的技术。

　　2004年我们投了中微半导体。现在这位创始人先生已经70岁了，他做的是半导体里的设备。2004年到今天已经14年了，才刚刚露出水面，大家才在媒体上看到华人如何抵御各种压力回到中国的故事。

　　在中国有很多这样的人才，只不过他们很小。刚才讲到的是半导体的核心，过去十几年美国不投了，中国也不投了。但是我觉得未来是有机会的，中国流片（试生产）的成本是美国的一半，我不知道有多少企业1-2次流片就能成功，但我觉得很多机会都会留给中国。

　　我来自深圳，中兴事件最近大家可能对深圳关注比较多。这个事件对创投界有什么启示？我觉得创投机构需要更加关注和投资真正的核心原创的东西，因为核心创新才有生命力和竞争力。

　　通常来说，能够长期发展不断增长的企业，肯定是有自己的核心竞争力，有的是技术，有的是模式。模式创新这波可能已经过去了，但更大的机会在于技术创新，包括大家提到的生物、AI以及芯片行业。（可能）LP不理解，但是我们要坚守，只有这样才能赚得更多。投资技术创新的企业虽然时间长，不像模式那么快增长，但是坚守就能获得回报。

　　我是学半导体出身的，进入投资行业以后，这个领域一直是我比较关注的方向。过了2001年以后，美国这个行业就已经不投了，道理很简单，整个资本市场不支持高技术芯片行业。

　　但是中国正好是一个错配，我们知道要投这个行业，但是我在这个行业里的回报是整个类别最差的，不是最差也是倒数第二，为什么呢？因为美国的资本市场已经不支持了，中国的资本市场也是不支持。

　　最近这块有很大的进展，中国有很多大基金，希望投重要的、有战略意义的行业，比如半导体。但是这里面也有很多问题，就是国有资产的投资是不能赔钱的，所以他们将国外成熟的公司拿回来，然后再拿到中国的资本市场圈一次钱。这也不是很好，引起了美国的注意，不批这样的投资。

　　现在其实中国市场的机会很大，因为芯片的应用全都在中国，但是挑战更大。怎样能踏实下来，建造自己的能力，耐心地好好投一个对行业有影响的技术公司，这在今天还是具有一定挑战和困难的。

　　实际上我们不是不投芯片，之前我们投了好几个做芯片的公司都血本无归，也为中国的科技创新贡献了一份力量。

　　中国的芯片技术我觉得有几个难点，首先中国的芯片公司大部分是单一产品公司，单一产品公司从长远来看回报是有问题的，因为生命周期很短，很快就下降到平均水平。因为前期投入很大，研发人员、流片都是很高的成本，公司的估值都不高，它不像腾讯阿里市值四五千亿美金，芯片最成功的上市公司也就是10-20亿美金。对VC来说，投入和回报是不成比例的。

　　其次，从中期来看，任何大的行业都有周期性，先出来的肯定是做硬件的公司，比如说PC时代出来的是英特尔IBM思科，人工智能领域英伟达先跑出来了，在人工智能上，中国还有机会。

　　芯片的投入一旦形成平台，新公司很难做。尤其是芯片公司前期投入非常大，如果你的竞争对手靠先机占据市场，把设备成本摊销掉以后，你没办法与其竞争，成本曲线会远远落后于竞争对手，那你无法竞争，除非靠政府的大量补贴和支持。

　　但在人工智能芯片上还有机会，最近市场上很火的人工智能芯片公司我们投了一、两家。

　　此外在我看来，在国内，先积累资金和实力然后走技术路线是比较靠谱的。今天的互联网巨头，不管是阿里、腾讯还是滴滴，花很多钱到核心技术研发上。滴滴在美国建立了实验室，招聘了很多优秀的工程师。这是我觉得比较现实的路径。

　　中国真正标准的VC在国内做大规模的投资，也就是2004-2011年左右的事情，这期间投芯片的人很多。实际上，现在产生的基础应用芯片的公司很多也是那个时候投资的。

　　但投芯片有几个问题，第一，它要么成功要么失败，不像有些模式创新的东西，这条路没走通可以立马改。

　　第二，早期VC并不大，90年代末一亿美元的基金就算是大基金了。当年因为绝大部分的芯片即使投产成功，基本上也就是一个平均利润，它不会带来垄断的利润。因此2000年下半年以后，大家进入芯片这一领域，很难做成这样一件事。

　　对VC来讲，它喜欢投一些能产生更大需求、更快速把钱收回来的项目，你说是击鼓传花赚钱也好，通过实际利润达到多少倍也行。

　　2000年下半年的时候，主流VC投芯片公司主要投第三轮，第一轮投进去基本上90%没了，剩下的10%做到第二轮，把东西拿出来，第二轮和第三轮的估值不会相差很远，所以大家投第三轮比较多。由于这样的原因，我们基础层相关的一些东西，基本上是靠国家来投入。因为资本是逐利的，这点无可非议。

　　谈到芯片问题，除非是现在真正的AI芯片，能够产生中短期的高额利润，其它东西就算你做出来，也就是平均利润，或者是零利润状态。这是实际情况，实际情况会影响到商业投资行为，这一点还是希望大家能够理解。

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