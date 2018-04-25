库克等人出席特朗普首次国宴：接待法国总统

新浪科技讯 4月25日消息，在美国总统唐纳德·特朗普的第一次国宴上，苹果首席执行官蒂姆·库克作为宾客之一出席。彭博社报道说，在本次晚宴上，库克还参加了路易威登集团董事长伯纳德·阿尔诺和前国务卿亨利·基辛格等人的其它活动。苹果的环保主管丽莎·杰克逊也应邀出席。

白宫官员表示，相比于奥巴马时期，特朗普家族的本次宴会规模要小一些，这使得库克的出席更加瞩目。

本次国宴是特朗普招待法国总统伊曼纽尔·马克龙的正式宴会，举办地点是白宫的宴会厅。在奥巴马时期，国宴通常会延伸到白宫南草坪上，邀请嘉宾多达400余人。

彭博社还概述了其他宾客的抵达，这些人包括斯蒂芬·米勒（特朗普演讲稿撰稿人），鲁珀特·默多克（新闻媒体大亨），威尔伯·罗斯（美国商务部长），迪娜·鲍威尔（前美国总统顾问），斯蒂芬·姆努钦（美国财政部长），保罗·莱恩（美国众议院议长）等其他达官显要。

蒂姆·库克在特朗普总统的任期内多次就其一系列政策发表了自己的看法。然而，苹果公司于今年早些时候宣布，它将在未来五年向美国本土投资3500亿美元。此举受到特朗普总统的高度赞誉，他将其归因于他的税收政策带来的利好。

蒂姆·库克曾参加过总统国宴。2015年，他和丽萨·杰克逊与奥巴马总统同坐一张国宴桌，那时招待的是中国领导人。目前还不清楚，库克今年是否还会与特朗普总统同坐。(黑柠)