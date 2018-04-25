受智能手机普及影响 卡西欧退出卡片相机市场

新浪美股 北京时间25日消息，据日经新闻报道，卡西欧24日正式宣布退出消费类卡片机市场，今后将专注于生产高附加值相机产品。卡西欧数码相机业务2016财年（截至2017年3月）亏损了5亿日元。

由于退出卡片数码相机业务、转变相机业务战略及调整乐器业务的结构，卡西欧4月24日下调了2017财年（截至2018年3月）的业绩预期，将销售额预期下调360亿日元，至3140亿日元，将净利润预期下调30亿日元，至195亿日元。

卡西欧2013年度在全球市场的数码相机出货量接近190万部，2016年度大幅下滑至67万部。受此影响，该公司2017年对亏损的数码相机和乐器等3个部门进行整合。在集中开发资源的同时，融合各部门的关键技术，推进新产品的开发。

受智能手机普及的影响，日本国内的数码相机市场正持续萎缩。据日本相机影像设备工业会（CIPA）统计，日本2013年接近800万部的数码相机出货量3年时间里骤减至352万部。卡西欧的竞争对手尼康的卡片相机销量也出现下滑，该公司从2016年11月开始通过结构改革压缩产品线。今后，预计退出或缩小卡片相机业务的动向将不断出现。