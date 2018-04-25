盘点中国对欧洲投资：胃口在增加，越数越吃惊

最近十多年，凭借手中看似无限的资金，中国一直在全球范围内搜寻可投资领域：从亚洲到非洲，从美国到拉丁美洲。虽然中国宣称自己是新兴的世界大国，但投资效果已经难以忽视。不过，在欧洲，中国的扩张足迹却鲜为人知。

报道截图

通过分析自身收集的并购、投资、合资交易数据分析，彭博社编制了一份迄今为止，最全面的中国对欧投资审计报告。报告表明，过去10年，中国在欧洲购买或投资了至少3180亿美元的资产。同一时期，中国在欧洲的相关活动比在美国多出了45％。

据全球知名律师事务所贝克·麦坚时国际律师事务所公布的研究数据显示，2015年，中国在欧洲的投资总额首次赶超在北美市场的投资额。

从东欧、南欧的基础设施到西欧的高科技企业，中国企业对欧洲的投资无所不包。

伴随着欧盟外围的反对声，包括德国总理默克尔、法国总统马克龙在内的领导人已经着手采取共同策略，应对中国在欧洲的“攻势”。

中国在哪里投资

通过对自2008年以来的30个国家、678个交易项目进行分析，彭博社发现：包括国企和民企在内，中国在整个欧洲大陆的交易额至少达到2550亿美元，约有360家欧洲公司被收购，包括意大利倍耐力轮胎公司、爱尔兰飞机租赁公司Avolon Holdings。同时，中国企业还在9个国家部分或全部拥有至少4个机场、6个海港、风力发电厂和13支职业足球队。

值得一提的是，还有355项包括并购、投资、合资在内的交易活动未被包括。因为这些在主要考察范围内的交易尚未披露，所以被排除在外。对此，彭博社评论称，此前的数据还不足以展示中国在欧洲真实的投资规模和范围，低估了中国在欧洲的“野心”。

此外，上述数据还不包括由美国企业研究所、欧洲外交关系委员会汇编的价值至少400亿美元的绿地投资（即创建投资或新建投资，观察者网注）或股票市场运营，以及吉利汽车成为奔驰母公司戴姆勒集团最大股东。

中国在欧洲拥有什么？

中国公司投资的个人实物资产样本。彭博社

中国投资热潮在英国首都伦敦最为明显。在这里，中国投资者买下了伦敦金融城和金丝雀码头金融区附近的十几座办公大楼。

中国对伦敦的投资依恋

迄今为止，2016年是中国企业进军欧洲投资金额最高的一年。当时，中国化工集团宣布将以463亿美元收购瑞士农药制造商先正达。（彭博社报道着眼于交易的公告日期，对先正达收购于今年1月完成。观察者网注）

报道称，即便不包括对先正达的这笔收购，中国近年来对欧洲的投资也呈明显上升的趋势。2014年之前，相关投资每年都少于200亿美元，但每年数字都会增加。

但从可查询到的交易单价来看，平均值却在不断下降。彭博社称，在2008、2009年，平均交易价值近7.4亿美元。到了2016、2017年这一数值只略高于2.9亿美元（此时，中国化工正在对先正达实施收购）。到了今年，迄今为止，平均的交易价格仅为1.27亿美元。

中国投资的胃口在增加

按国家分，2008-2018年度交易额

在已知的投资项目里，一半以上的资金集中于欧洲五大经济体：仅中国人在英国参与的投资交易就高达700亿美元。

不过，中国也在欧洲边缘地区拥有最大的基础设施，比如购买希腊最大的港口雷埃夫斯。

谈及对华开放时，欧洲内部存在“核心—边缘”分歧。在德、法、意推动欧盟设立投资审查机制之际，希腊、葡萄牙和塞浦路斯政府却持怀疑态度，称这将阻碍本国吸引急需的资本。

“这笔钱将流向最受欢迎的地方。在欧洲出现像美国和澳大利亚才有的审查机制之前，欧洲可能获得中国最多的投资。我预计欧洲将会采取行动规范中国的投资，但目前欧洲为中国最大的投资目的地。” ——美国企业研究所中国研究员Derek Scissors说。

无论是购买伦敦的商业地产、德国库卡这种技术公司、沃尔沃等汽车企业，还是瑞士阿达克斯（Addax）石油公司这类能源生产商，中国的投资都集中于少数几个关键行业。

自2008年以来，中国交易商在欧洲投资的行业

2015年，中国山东高速集团收购法国图卢兹机场公司获批

知道是谁在做这些投资项目，对于了解这些投资如何配合中国官方和非官方外交政策目标至关重要。

总体而言，自2008年以来，超过670家中国大陆或有香港地区背景的实体在欧洲投资。其中近100家是有着政府背景的公司或投资基金。这些公司或基金的交易价值达到至少1620亿美元，占彭博社统计交易总额的63％。

彭博社称，中国远洋控股股份有限公司正挑战欧洲在集装箱航运领域的统治地位。该公司已经购买了从博斯普鲁斯海峡（Bosphorus）到波罗的海（Baltic Sea）港口的股份或运营权。

在能确认的10家最大的收购方中，有8家为国企或拥有政府背景，包括中国投资公司（一家主权财富基金）、中国铝业股份有限公司和丝路基金公司（为“一带一路”倡议提供投融资服务的主权财富基金）。

“没有一家独大，而是各方平等参与；没有暗箱操作，而是坚持公开透明；没有赢者通吃，而是谋求互利共赢。” ——中国外交部长王毅今年3月在评价“一带一路”倡议时表示。

此外，还有30个或更多的实体目前为中国省政府或直辖市所有。

彭博社还指出，如果不考虑另外两种交易类型，那么中国在欧洲的经济利益图景并不完整：一是在公开市场购买大量股票，比如中国平安保险就持有汇丰控股100亿美元的股权；二是绿地投资项目，或以前未开发或未充分利用土地的建设项目。

在对美国企业研究所和欧洲外交关系理事会（ECFR）的数据分析后，彭博社确认至少有9个大型绿地项目，大多在伦敦地区。例外是：英国240亿美元欣克利角（Hinkley Point）C核项目中，中资占1/3；以及万达集团与法国欧尚集团在巴黎合建超过30亿欧元的大型购物中心。

英国240亿美元的Hinkley Point C核电厂由中广核公司提供三分之一的资金。

基于彭博数据、报道以及ECFR最近的报告，展望未来，彭博社写到，中国企业表示有兴趣参与一系列尚未正式宣布的欧洲交易。包括在罗马尼亚和保加利亚建造核反应堆、购买克罗地亚集装箱码头、建设瑞典港口、接管捷克汽车制造商斯柯达运输公司以及一家总部位于爱尔兰的石油、天然气生产商，投资法国滑雪度假村管理公司CDA集团以及德国电网运营商，并为克罗地亚的一座桥和从布达佩斯到贝尔格莱德铁路提供融资。

背景：中国政府称 愿参与欧洲投资计划 望放宽军民两用品出口

对于赴欧投资，中国总理李克强早在2015年便提出，中方愿同欧洲战略投资计划对接，在基础设施共建上取得突破。中方愿发挥基础设施建设的队伍、技术和管理等方面的优势，参与这一计划。同时，中欧应加强合作，建立公平、合理、双赢的全球气候管理机制。

“欧洲投资计划”是欧委会主席容克2014年11月上任后推出的首个重要经济计划，旨在通过小规模公共资金、改善投资环境以及提供咨询和技术服务来带动私营部门投资，从而满足实体经济投资需求，推动欧盟就业与经济可持续增长。

自2015年中期正式运行以来，“欧洲投资计划”有效推动了欧盟私营部门对实体经济投资，带动了整个欧盟的就业与增长。2016年12月，欧盟提高了该计划整体投资目标，扩大了欧洲战略投资基金（European Fund of Strategic Investment, EFSI）投资领域并改进了相关机制运行方式。截至目前，“欧洲投资计划”已基本完成最初投资目标的2/3，将继续为提振欧盟经济发挥重要作用。