德州仪器公司销售预测亮眼：股价盘后大涨

新浪科技讯 北京时间4月25日早间消息，德州仪器公司是最大的芯片制造商，其产品用于大多数电气设备。本周二，这家总部位于达拉斯的公司公布了季度销售额和利润预测，均超过预期，缓解了外界对半导体行业需求疲软的担忧。

该公司在声明中说，第二季度净收入将高达每股1.39美元，收入在37.8亿到41亿美元区间。根据彭博社的数据，分析师此前预测每股利润为1.22美元，销售额为39亿美元。德州仪器股价在盘后交易中上涨了4.7%。

该公司表示，来自工业和汽车客户的需求十分强劲。这一预测可能有助于缓解人们对一些半导体行业最大终端市场正在放缓的担忧，此前几天其他技术公司的一系列消息令人失望。相比其他任何芯片制造商，德州仪器公司更能满足整个经济的需求。作为最古老的技术公司之一，其产品是全美所有电器生产的重要组成部分。

“宏观经济继续向好，”首席财务官拉法尔·里扎迪（Rafael Lizardi）在报告后的电话会议上说，对地缘政治可能损害经济的担忧还为时过早。

对芯片业务健康的担忧始于拉姆研究公司（Limesearch Corp.）——内存芯片的主要设备制造商，上周他们预测下半年订单下降，吓坏了投资者。其次是苹果公司的主要芯片制造商对当前季度的收入预测，比分析师的平均预估减少约10亿美元。同时，媒体不断报道中美之间正在酝酿的贸易战争，将使一些芯片制造商在这一增长最快的市场面临风险。

“我们看到局势有了一些缓解，至少到目前为止尚未恶化，”爱德华琼斯公司的分析师大卫·海格尔（David Heger）说，“我们已经进入了上升周期，所以每个人变得越来越乐观。”

业内始终关注的领域是中美之间的贸易战，因为中国是半导体产品的最大市场。里扎迪表示，虽然芯片没有被特别设定为关税征收目标，但事态一旦升级，势必拖累经济，并最终削弱对相关组件的需求。

德州仪器公司表示，尽管在产品范围内看到了更强劲的需求，但是，来自通信设备制造商的订单较上年同期有所下降。工业和汽车市场将继续成为芯片制造商增长最快的领域，因为每种设备所使用的半导体数量在不断增加。

根据里扎迪的说法，工厂机器人正在与人类一起工作，而机器需要更多的芯片和传感器，以便在更复杂和更危险的环境中安全地工作。他说，在汽车领域，越来越多的电动汽车为汽车半导体产品制造了更大市场。

德州仪器最大销售收入来自工业设备制造商，同时也是汽车行业最大的硅片供应商之一。与英特尔公司和高通公司不同的是，该公司不需要花费几千万美元来开发芯片，而是通过提高盈利能力来实现业绩目标，这一点使其不易受到需求突然波动或竞争压力的影响，但难以推动收入的持续增长。(斯眉)