新浪科技> 辅助栏目> 国际 > 正文

迎合新隐私法 WhatsApp规定欧洲用户年龄至少16岁

迎合新隐私法 WhatsApp规定欧洲用户年龄至少16岁
2018年04月25日 08:50 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间4月25日上午消息，下个月，欧洲将会推行新的数据隐私法，为了达到法令的要求，WhatsApp将欧洲用户的最小年龄从13岁提高到16岁。

　　WhatsApp成立一家新公司，名叫“WhatsApp爱尔兰有限公司”（WhatsApp Ireland Ltd），在未来几周内，WhatsApp将会向欧洲用户提出要求，当他们与该公司签署服务条款和隐私协议时，年龄至少要达到16岁。WhatsApp会不会对年龄限制进行检查？如何检查？我们还不清楚。

　　大家都知道，WhatsApp是Facebook的子公司。Facebook推行独立的数据政策，采用不同的方法，它要求凡是年龄介于13-15周岁的青少年使用服务时必须符合欧洲通用数据保护条例（ European General Data Protection Regulation）的要求。

　　当青少年在平台上分享信息，必须先得到父亲、母亲或者一名监护人的许可，否则无法使用完整的个性版服务。

　　到今年1月时，WhatsApp用户已经超过15亿。WhatsApp在博客中表示，在个人信息的收集方面，公司并没有利用协议获取新特权。这一协议是针对欧盟制定的。博文称：“我们收集的用户信息是受到限制的，我们只是想用简单的方式解释一下，告诉大家我们会如何使用并保留信息。”

　　WhatsApp于2009年成立，因为它使用端到端加密信息系统，而且与母公司Facebook分享更多的数据，一些欧洲国家不太满意，向WhatsApp施加更大压力。因为泄露大量用户的个人信息，Facebook自己也遭到了监管者、立法者的审查。

　　除了欧洲，在世界其它地区WhatsApp仍然将用户的最小年龄限制定为13岁，与母公司保持一致。

　　GDPR可以说是互联网诞生以来数据隐私方面最大的调整，它赋予欧洲人更多的特权，民众有权知道哪些数据被存储，而且可以将数据删除。

　　苹果及一些科技公司都说过，将会给予美国及其它地区用户相同的保护和权利，就像欧洲一样。

　　为了帮助Facebook改进产品，提高定位广告的效率，WhatsApp修改政策，与Facebook分享用户的手机号码及其它信息，对此欧洲监管者已经严重不满。因为招来众多的审查，WhatsApp被迫在欧洲废弃新政策。本周二，WhatsApp透露说它仍然希望能在某个时间点分享数据。

　　WhatsApp称：“正如之前所说的，未来我们想与其它Facebook公司合作，让合作更密切一些，当我们完善业务计划时，会第一时间让大家知道的。”

　　本周二，WhatsApp还在其它方面做出调整，例如，WhatsApp允许用户下载报告，报告会详细告诉用户WhatsApp掌握了什么信息。WhatsApp称：“在新版App推出之时，该功能会向全球用户推出。”博文还给出一些安全建议，比如用户可以将不想接触的用户拉黑，还可以删除垃圾信息并报告给WhatsApp知道。(星海)

隐私法WhatsApp
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有