迎合新隐私法 WhatsApp规定欧洲用户年龄至少16岁

新浪科技讯 北京时间4月25日上午消息，下个月，欧洲将会推行新的数据隐私法，为了达到法令的要求，WhatsApp将欧洲用户的最小年龄从13岁提高到16岁。

WhatsApp成立一家新公司，名叫“WhatsApp爱尔兰有限公司”（WhatsApp Ireland Ltd），在未来几周内，WhatsApp将会向欧洲用户提出要求，当他们与该公司签署服务条款和隐私协议时，年龄至少要达到16岁。WhatsApp会不会对年龄限制进行检查？如何检查？我们还不清楚。

大家都知道，WhatsApp是Facebook的子公司。Facebook推行独立的数据政策，采用不同的方法，它要求凡是年龄介于13-15周岁的青少年使用服务时必须符合欧洲通用数据保护条例（ European General Data Protection Regulation）的要求。

当青少年在平台上分享信息，必须先得到父亲、母亲或者一名监护人的许可，否则无法使用完整的个性版服务。

到今年1月时，WhatsApp用户已经超过15亿。WhatsApp在博客中表示，在个人信息的收集方面，公司并没有利用协议获取新特权。这一协议是针对欧盟制定的。博文称：“我们收集的用户信息是受到限制的，我们只是想用简单的方式解释一下，告诉大家我们会如何使用并保留信息。”

WhatsApp于2009年成立，因为它使用端到端加密信息系统，而且与母公司Facebook分享更多的数据，一些欧洲国家不太满意，向WhatsApp施加更大压力。因为泄露大量用户的个人信息，Facebook自己也遭到了监管者、立法者的审查。

除了欧洲，在世界其它地区WhatsApp仍然将用户的最小年龄限制定为13岁，与母公司保持一致。

GDPR可以说是互联网诞生以来数据隐私方面最大的调整，它赋予欧洲人更多的特权，民众有权知道哪些数据被存储，而且可以将数据删除。

苹果及一些科技公司都说过，将会给予美国及其它地区用户相同的保护和权利，就像欧洲一样。

为了帮助Facebook改进产品，提高定位广告的效率，WhatsApp修改政策，与Facebook分享用户的手机号码及其它信息，对此欧洲监管者已经严重不满。因为招来众多的审查，WhatsApp被迫在欧洲废弃新政策。本周二，WhatsApp透露说它仍然希望能在某个时间点分享数据。

WhatsApp称：“正如之前所说的，未来我们想与其它Facebook公司合作，让合作更密切一些，当我们完善业务计划时，会第一时间让大家知道的。”

本周二，WhatsApp还在其它方面做出调整，例如，WhatsApp允许用户下载报告，报告会详细告诉用户WhatsApp掌握了什么信息。WhatsApp称：“在新版App推出之时，该功能会向全球用户推出。”博文还给出一些安全建议，比如用户可以将不想接触的用户拉黑，还可以删除垃圾信息并报告给WhatsApp知道。(星海)