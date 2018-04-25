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亚马逊推出“送货入车”服务 安全问题受质疑

亚马逊推出“送货入车”服务 安全问题受质疑
2018年04月25日 08:46 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月25日早间消息，通常，亚马逊快递员会将包裹放在用户家门口，但这样做包裹容易被盗。目前，亚马逊面向Prime会员提供了免费的新服务：快递员可以用手机打开用户停放在车库里的汽车，将包裹放在车里随后把车锁上。本周二，亚马逊的这项服务在美国37个都市区推出。

　　送货至车内是当前亚马逊Key服务的拓展。通过此前的亚马逊Key服务，快递员可以借助智能锁和智能安防摄像头进入用户家里送货。需要指出，在新的送货至车内服务中，亚马逊的快递员不会实时追踪你的汽车去送货，包裹只能送至用户家附近或公司停车场等公共区域停放的车辆里。

　　实际上，送货至车内的理念与之前的亚马逊Key类似。在安装智能锁之后，用户可以给予亚马逊Key应用权限去打开房门。类似的，目前有少数汽车也支持使用该应用去开锁。也正是由于这样的原因，目前支持送货至车内的车型还不多，其中包括通用的部分车型（2015年或更新款的雪佛兰、别克、GMC和凯迪拉克，需要开通安吉星服务），以及沃尔沃的部分车型（2015年或更新款，需要开通沃尔沃On Call帐号）。亚马逊与这些伙伴合作，让快递员可以在用户允许的情况下开锁这些汽车。

　　亚马逊强调，在整个过程中用户仍然有着完全的控制权。通过该应用，用户可以在任何时刻锁住自己的汽车。让陌生的快递员进入家中可能会令人不适，但让快递员打开没有存放任何贵重物品的汽车则要稍好。

　　如果想要使用亚马逊的新服务，步骤也非常简单。亚马逊Key应用将引导用户完成整个过程。首先，用户需要选择汽车的牌子、型号和颜色，随后通过类似第三方邮件客户端获得电子邮箱访问权限的流程，授权亚马逊开锁你的汽车。

　　随后，当用户在亚马逊平台上下单时，将会看到送货至汽车的选择。唯一的限制是包裹重量不超过50磅（22.7千克），尺寸不超过26x21x16英寸（66x53x41厘米），而价格不超过1300美元。当然，用户的车必须停在公共可进入的场所。

　　送货至车内支持当日达、两日达和标准的送货方式。(张帆)

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