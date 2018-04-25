特斯拉Model 3进入中国亮相北京车展：实车细节详解

来源：爱范儿 常岩

它是全体电动车的敌人，它是全体电动车用户的情人。

它让曾经“未来”的一切成为过去，它让曾经“过去”的一切进入未来。

它从未来过亚洲，它终于来到亚洲。

特斯拉Model 3，刚刚正式亮相2018北京车展，君临天下完成亚洲首秀！

在哪里？在哪里见过你？

很多人说，好的设计有“韵律”，Model 3的设计让我突然想起来邓丽君的歌，最初的时候人们觉得新鲜得令人入迷，而时间久了，更经久不息。

对了，这或许是一款能让父母那个年纪的人，也能像喜爱邓丽君的歌一样热爱的设计。

特斯拉的几年科普，让世人终于接受了电动车无需进气格栅制造空气阻力的优势，与现款Model S/X还保留了一丝小小獠牙不同，Model 3的前部平滑而圆润，T型商标精致地点缀其上，简约简单。

全新的矩阵式LED大灯形成了新的前脸特征，很可能成为之后特斯拉新款车型的设计参考。

特斯拉有前备箱早已不是秘密，车身更小巧的Model 3却让前备箱变成如后备箱一样实用的布局，大小上可以放入一个标准的20寸登机箱，估计从车头取出行李潇洒地进入机场会成为未来几年时尚科技人士的耍帅标准。

不过你要是像我这样一个单纯热爱生活的极客也无所谓，前备箱完全防水，还准备了用来固定外卖塑料袋的挂钩，防止汤汤水水撒你一车。

车企已经习惯了用车辆尺寸来标榜车辆档次，但购买亲民产品的用户也没理由享受不到足够宽敞的空间。Model 3相比Model S虽然车身短了30厘米，但轴距只短了8厘米，也就是说车辆在狭窄处开起来更得心应手了，车里的空间却不差什么。

电动车请不要用奇怪的设计来标榜自己不同，电动车请用优雅的设计来证明科技的力量。Model 3在安全和自动驾驶硬件支持方面全系都提供了极高的标准。

全车配备了8个摄像头，前置雷达和12个超声波传感器，共同提供了碰撞预警和自动紧急制动等功能，而这套硬件也可以在支付费用后实现更高级别的自动驾驶辅助功能，共同努力的结果是Model 3在各项测试中均达到了美国的最高安全评级。

而跷跷板式的手柄让在场的Model S、X、3三位兄弟拥有了不同的SayHi方式，你需要先按压手柄的一端，再拉开门，初次使用需要先学习一下，由于售价的原因，Model 3也不具备在Model X上提供的靠近车辆开门和踩刹车关门的功能。

在场高配展车的19寸轮毂让车辆显得跃跃欲试，轮毂样式也与之前S/X的涡轮式轮毂较为近似，很多人见过Model 3加上低风阻轮套的样子，那个轮毂盖会随着买车免费赠送，优点则是可以增加5%的行驶里程。

Model 3的尾部相比两位前辈变化不大，尾灯也是标准的家族式设计，相对紧凑的尾部让车辆显得相对高耸，虽然溜背式的设计让车尾显得很短小，但是内部储物空间的纵深却很大，对了，掀开尾门地板你能看到有一个额外的储物空间，不过电动尾门就不要奢求了。

相比前作，Model 3的设计整体感更强，也更加体现出电动车动力形式对于车辆空间增加的便利性，出类拔萃，却又不标新立异。

“在梦里见过你”。

在你身边路虽远未疲倦

从去年7月交付现场，到1月份的CES，3月份的日内瓦车展，这已经是我第4次坐进一辆Model 3里面了。

我第一次发现一辆车居然可以成长。

从这台车的识别码中可以看出来，这台车已经是特斯拉生产的第4600多台Model 3了，内衬饰板门把手等处的材质和做工相比我去年试驾的前30台Model 3已经有了很大的提升，至少在静态的体验中，Model 3的内饰手感已经完全可以媲美我自己的BMW3系。

无论说是性冷淡还是说超极简，Model 3的正面内饰都与我印象中的绝大多数汽车迥然不同，如果说Model S祭出的超大屏幕已经让同行学到现在的话，这个仅有一层木质饰板，甚至空调出风口都是隐藏成一条线的内饰绝对让人过目不忘，而干净之中展现出的前方更宽广的空间。

而我想应该没人会想不到该去哪里调整空调，毕竟眼前的这个大屏幕过于耀眼，15寸的触摸屏虽然小于S/X的尺寸，但由于横向布置又离人更近的缘故，反倒显得更为直接。

此次见到的Model 3系统还是美版系统，但是已经能够很好地识别中国的地理位置和语言设置，系统的UI元素相对S/X仿佛有了当年iOS7般的扁平化设计进化，元素的标准和布局更接近当下智能设备的处理习惯。

摩尔定律的驱动下，即便是汽车也在享受硬件性能一路狂飙的快感，屏幕的触感和反应速度让我想起iPad的行云流水，估计很多老款S/X的用户体验过之后会有拿起电话找伊隆·马斯克购买升级主板的欲望。

但，我还是保留我希望Model 3有HUD的权利，在我端坐向前的情况下，即便去看屏幕的左上角，也得做出微微转头的动作。

不过特斯拉的逻辑已经放在了排挡杆上，AutoPilot和R、N、D一样，成为了一个档位，或许特斯拉认为车辆会越来越多的进入自动状态，那时纠结仪表已经意义不大。

智能未必是科学幻想，或许方向盘上的两个小滚轮也是智能交互的一种进步，有时会让我想起AppleWatch的表冠，在任何场景下旋转都会让你快速调整当下状态中最为关键的设置。

不过简约也有一定的后遗症，类似全玻璃车顶目前不能打开，以及中控台储物空间依旧粗暴划分等。

“毋庸计较，快欣赏身边美丽每一天”。

忘不了，忘不了

特斯拉开始因人而变。

虽然传统车企中因批次产生做工差异和质量升级的款型很多，但像Model 3这样硬件有可见迭代的很少。

去年试驾Model 3的时候，车辆中控只有两个简单的USB口，而如今已经准备好了iPhone和Type-C各一的充电接口。

而往大里说，之前Model S被用户颇具微词的没有车门储物空间，甚至化妆镜没有灯光的毛病，这次也被化解。

与硬件迭代相配的，则是软件方面不断通过OTA空中升级来变革用户体验。

之前与特斯拉工作人员的聊天中，我曾经记住过两个有趣的例子。

一是特斯拉曾发现中国车主很多喜欢在红绿灯等临时停车时习惯去按一下P档，而这是美国车主只有在到家停车时才会使用的一个功能，而Model S默认会解锁并弹出门把手，这是相当大的安全风险，再了解到这个隐患后，特斯拉通过OTA改变了设计，按一次P档停车，按两次才会解锁。

而这不代表完全没有原则，在中国有很多车主会使用安全带展位器来插到安全带锁孔中，而特斯拉一旦检查到安全带被插入就默认还有人坐在座位上，并不会锁车。

科技和人文未必是十字路口，因为两个方向都不容错过。

Model 3的解锁方式或许是科技人文的又一结合，Model 3的主钥匙就是你的智能手机，靠近车辆自动解锁，离开车龄自动上锁，加上特斯拉一贯的无点火开关设计，只需拉门挂挡就能上路了。

这无疑才是让人省心省事的处理办法。

而传统和机械乃至人工，则是这套方案后默默保驾护航的集成团队，你可以通过一张银行卡大小的卡片贴近两个车门之间来解锁上锁车辆，甚至手机完全没电也可以通过400电话呼叫远程对车辆进行干涉。

而特斯拉有底气讲智能的原因，是在于当别的厂商还在为“智能电动车”当中的“电动”费心的时候，特斯拉早已证明了自己在这个领域的造诣，无论是0-100公里加速5.6秒的数据，还是这台长续航版本490公里实测的续航里程，都不会让人劳神费心。

“忘不了你的错，忘不了你的好”。

何日君再来

这可能是一个彩蛋。

北京时间昨天晚上，特斯拉在中国官网上不小心放出了Model 3后续在国内的巡游计划，如果您所在的城市拥有特斯拉的直营店，您有很大的可能在车展后的几个月里像我们一样体验到特斯拉Model 3的真实观感。

这或许会继续让已经下订单的人望眼欲穿，让还没下订单的人翘首以盼吧。

“人生能得几回醉，不欢更何待”？