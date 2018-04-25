建第三方账户 苹果将开始向爱尔兰支付130亿欧元退税

新浪科技讯 北京时间4月25日凌晨消息，苹果公司将从今年五月份开始向爱尔兰政府缴纳130亿欧元的滞纳税金。19个月前，欧盟委员会判定苹果公司非法获得了来自爱尔兰政府长达二十多年的税务援助，利用的是一个在其他欧盟国家不存在的税务机制。

在苹果公司和爱尔兰政府向欧洲最高法院对欧盟竞争委员会专员玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）做出的决定提起上诉之际，苹果公司和爱尔兰政府达成协议，同意将这笔税务退款先交由第三方保管。

爱尔兰财政部长帕斯查尔·多诺霍（Paschal Donohoe）表示：“今天对于解决此问题来说是非常非常重要的一天。”多诺霍告诉记者称他将与苹果公司签订一份法律协定，同意设立一个第三方账户以保管此笔税务退款。他表示，此笔退款将在今年九月份月底前支付完毕。

帕斯查尔说：“这是此类税务退款中涉及金额最多的一次，由于该事件的复杂性，我们同时还需遵守欧盟的法规，所以解决起来还需一段时间。”

由于在2016年8月宣布其裁决后苹果公司迟迟没有缴纳退税，欧盟委员会在去年十月份时将爱尔兰政府告上了法庭，强制要求其从苹果公司索要税务退款。多诺霍表示自己已经和欧盟竞争委员会专员玛格丽特就与苹果达成的协议进行了交谈。（小宝）